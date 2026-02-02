Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय

Bangladesh Politics : बांगलादेशात हसीनाच्या पक्षातील दोन नेत्यांच्या दोन वेगवेगळ्या घटनेत मृत्यू झाला आहे. यामुळे राजकीय खळबळ उडाली असून अवामी लीग पक्षाने युनूस सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

Updated On: Feb 02, 2026 | 10:24 AM
Sheikh Hasina

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • बांगलादेशात हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांचा मृत्यू
  • एकाचा तुरुंगात, तर दुसऱ्याचे अपहरण आणि…
  • अंतरिम सरकारवर आवामी लीगचे गंभीर आरोप
Bangladesh News in Marathi : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) पुन्हा एकदा राजकीय खळबळ उडाली आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांच्या अवामी लीग पक्षातील दोन वरिष्ठ नेत्यांचा मृत्यू झाला आहे. या वरिष्ठ नेत्यांचा दोन वेगवेगळ्या घटनेत मृत्यू झाला असून अवामी लीग पक्षाने हत्येचा संशय व्यक्त केला आहे.यामुळे निवडणुकीपूर्वी पुन्हा एकदा बांगलादेशात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप

मिळालेल्या माहितीनुसार, अवामी लीग पक्षाशी संबंधित दोन नेत्यांचा वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये निधन झाले आहे. एका नेत्याचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला आहे, तर दुसऱ्या एका विद्यार्थी नेत्याचे अपहरण करुन त्याची हत्या करण्यात आली असल्याचे अवामी लीगने म्हटले आहे. यामुळे पुन्हा मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकारवर दहपशाहीचा आणि लक्ष्यित हिंसाचाराचा आरोप करण्यात आहे. या घटनांमुळे अवामी लीगच्या इतर नेत्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

पहिली घटना

मिळालेल्या माहितीनुसार, अवामी लीगच्या वॉर्ड 24 युनिटचे उपाध्यक्ष 70 वर्षीय अब्दुर रहमान मिया यांचे तुरुंगात निधन झाले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यांना फुफ्फुसांचा कर्गरोगासह अनेक गंभीर आजार होते. परंतु त्यांना जामीन आणि तुरुंगात योग्य उपचार न मिळाल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांना केला आहे. 2025 नोव्हेंबमध्ये अब्दुर मिया यांना अटक करण्यात आली होती. बांगलादेशच्या कोतवाली परिसरात स्फोटकांसी संबंधित कथित गुन्ह्यांच्या आरोपांखाली त्यांना अटक झाली होती.

दुसरी घटना

याच वेळी दुसरीकडे अवामी लीगच्या विद्यार्थी संघटनेच्या अझीमुल कादर भुईयान या नेत्याचा मतदेह विकृत अवस्थेत एका खड्ड्यात सापडला होता. गेल्या तीन दिवनसांपासून तो बेपत्ता असल्याचे त्याच्या कुटुंबीयांना सांगितले.यामुळे त्याचे अपहरण करुन त्याची हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

जमात-ए-इस्लामीवर हत्येचा संशय

अझीमूल अवामी लीगच्या छात्र संघटनेचा सरचिटणीस म्हणून कार्य करत होता. त्याच्या हत्येने अवामी लीगच्या नेत्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आह. राजकीय सूडातून अझीमूलची हत्या झाली असून याचा संबंध जमात-ए-इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांशी जोडला जात आहे.या दोन घटनांमुळे अवामी लीगच्या समर्थकांमध्ये चिंतेचे आणि भीताचे वातावरण निर्माण झालवी आहे.

निवडणुकीपूर्वी अस्थिरता

सध्या बांगलादेशात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. येत्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाढती अस्थिरता धोकादायक मानली जात आहे. येत्या 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणार आहेत. यामुळे निवडणुकी निष्पक्ष होतील का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच देशातील हिंसक घटनांवर अंतरिम सरकाच्या मौनामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

बांगलादेश पुन्हा रक्ताळला! हिंदू तरुणाला शटर बंद करुन जिवंत जाळले; मृत्यू होईपर्यंत मारेकरी बाहेरच उभा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशात पुन्हा का उडाली खळबळ?

    Ans: बांगलादेशात पुन्हा एकदा राजकीय खळबळ उडाली आहे. हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षातील दोन वरिष्ठ नेत्यांचा मृत्यू झाला असून हत्येचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

  • Que: अवामी लीग पक्षातील कोणत्या नेत्यांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: अवामी लीगच्या वॉर्ड 24 युनिटचे उपाध्यक्ष 70 वर्षीय अब्दुर रहमान मिया आणि विद्यार्थी संघटनेच्या अझीमुल कादर भुईयान यांचा मृत्यू झाला आहे.

  • Que: अवामी लीगने पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूवर काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

    Ans: अवामी लीगने पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूचा आरोप युनूस सरकार आणि जमात-ए-इस्लामी पक्षावर केला आहे.

  • Que: बांगलादेशात निवडणुकी कधी होणार आहेत?

    Ans: 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहे.

Web Title: Bangladesh elections politics sheikh hasina muhammad yunus jamat e islami awami leauge

Published On: Feb 02, 2026 | 10:24 AM

