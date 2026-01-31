Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Scam Alert: ‘मला कॉल करायला फोन मिळेल का..’ अनोळखी व्यक्तीच्या जाळ्यात अडकलात तर क्षणातच रिकामं होईल बँक अकाऊंट! असे राहा सुरक्षित

पुन्हा एकदा एका नव्या स्कॅममुळे सर्वांची झोप उडाली आहे. अतिशय साध्या आणि सोप्या पद्धतीने घडणारा हा स्कॅम तुमचं बँक अकाऊंट क्षणातच रिमाकं करू शकतो. हा स्कॅम कसा घडतो, त्यापासून बचाव करण्यासाठी काय करावे याबाबत जाणून घेऊ.

Updated On: Jan 31, 2026 | 12:06 PM
  • अनोळखी व्यक्तीकडून तुमचीही होऊ शकते फसवणूक
  • अनोळखी व्यक्तीला दिला फोन आणि क्षणातच रिकामं झालं बँक अकाऊंट!
  • नव्या स्कॅमने उडवली सर्वांची झोप
गेल्या काही काळापासून स्कॅमच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. लोकांची फसवणूक करण्यासाठी हॅकर्स आणि स्कॅमर्स वेगवेगळ्या पद्धती वापरत आहेत. लोकांकडून पैसे उकळण्यासाठी नवीन स्कॅमचा वापर केला जात आहे. असाच नवीन स्कॅम आता पुन्हा एकदा व्हायरल होत आहे. हा स्कॅम अतिशय धोकादायक असून अनेक लोकं या स्कॅममध्ये अगदी सहज अडकू शकतात. स्कॅमर्स अत्यंत हुशारीने लोकांचा फोन वापरून त्यांची फसवणूक करत आहेत. अगदी क्षणातच लोकांच्या फोनमधून ओटीपी चोरून त्यांचे बँक अकाऊंट रिकामे केले जात आहे. हा स्कॅम इतका खरा भासवला जातो की अगदी सहज कोणीही स्कॅमर्सच्या जाळ्यात अडकू शकते. हा स्कॅम कशा पद्धतीने घडतो, याबाबत आता जाणून घेऊया.

लक्झरी नाही तर गरजेसाठी वापरा तंत्रज्ञान! अंतराळवीर Sunita Williams कडे केवळ इतक्या किंमतीचा स्मार्टफोन आणि घड्याळ, वाचा फीचर्स

अशी होते स्कॅमची सुरुवात

या स्कॅमची सुरुवात अतिशय साध्या आणि सोप्या पद्धतीने होते. जेव्हा एखादा अनोळखी व्यक्ती तुमच्याकडे तुमचा फोन मागतो आणि तुम्हाला सांगतो की मला एक कॉल करायचा आहे, तेव्हा तुम्ही अगदी सहज त्या व्यक्तीला तुमचा फोन देता. पण तुमच्या या निर्णयामुळे तुमचे बँक अकाऊंट रिकामी होऊ शकते. याबाबत तुम्हाला कल्पना आहे का? लोकांची फसवणूक करण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यासाठी स्कॅमर्सनी हा नवीन स्कॅम सुरू केला आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

एखादा अनोळखी व्यक्ती तुमच्याकडे येतो आणि तुम्हाला सांगतो की माझा फोन बंद झाला आहे, माझ्या फोनची चार्जिंग संपली आहे किंवा माझ्या फोनमधील रिचार्ज संपला आहे आणि मला एक अत्यंत गरजेचा फोन करायचा आहे… अशावेळी तुम्ही अगदी सहज समोरच्या व्यक्तीला तुमचा फोन कॉल करण्यासाठी देता. इथेच सुरू होतो खरा खेळ. अनोळखी व्यक्ती तुमच्या फोनवरून त्याच्यासाठी साथीदाराला कॉल करतो. त्यानंतर समोरचा व्यक्ती तुमचा नंबर सगळ्यात आधी सेव्ह करतो. यानंतर अनोखी व्यक्तीचा साथीदार तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये लॉगन करण्यासाठी विनंती पाठवतो. यावेळी तुमच्या फोनवर एक ओटीपी येतो. यावेळी स्कॅमर अत्यंत हुशारीने त्याच्या साथीदाराला ओटीपी सांगतो, ज्याबाबत तुम्हाला समजत देखील नाही. ओटीपी सांगितल्यानंतर अगदी काही क्षणातच तुमचे बँक अकाऊंट रिकामे होते. या संपूर्ण स्कॅममध्ये तुम्हाला भनक देखील लागत नाही, की तुमची फसवणूक केली जात आहे. या स्कॅमपासून सुरक्षित राहण्यासाठी तुम्ही काही सोप्या टिप्स फॉलो करू शकता.

Realme P4 Power: कंटाळा येईल, पण चार्जिंग संपणार नाही! 10,001mAh ‘टाइटन बॅटरी’ वाला स्मार्टफोन लाँच, प्रतिस्पर्ध्यांना फुटणार घाम

स्कॅमपासून असं राहा सुरक्षित

कोणत्याही अनोळखी व्यक्तिला तुमचा स्मार्टफोन देऊ नका. कोणीही कामाबद्दल कितीही महत्त्वाचे निमित्त सांगितले तरी, त्याला तुमचा स्मार्टफोन देऊ नका. जर एखाद्याला फोन करायचा असेल तर तुम्ही त्यांना जवळच्या दुकानाचा, ऑफिसचा किंवा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा फोन वापरण्यास सुचवू शकता. तसेच, तुमच्या फोनवर येणाऱ्या ओटीपीवर नेहमी लक्ष ठेवा आणि अनपेक्षित ओटीपी आल्यास सतर्क रहा. तसेच, तुमच्या बँक अ‍ॅप्समध्ये बायोमेट्रिक्स आणि 2FA सक्षम ठेवा.

Published On: Jan 31, 2026 | 12:06 PM

