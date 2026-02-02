India vs Pakistan सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर पाकला ICC ची शेवटची वाॅर्निंग! ‘उपाय शोधा, नाहीतर…’

ICC reacts to Pakistan’s decision to boycott match against India : आयसीसीने भारताविरुद्धच्या विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय जागतिक स्पर्धा आयोजित करण्याच्या मूलभूत भावनेच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. आयसीसीने म्हटले आहे की कोणत्याही जागतिक स्पर्धेत, सर्व पात्र संघांनी नियोजित वेळापत्रकानुसार समान अटींवर खेळणे अपेक्षित आहे.
पाकिस्तानच्या निर्णयानंतर, आयसीसीने रविवारी एक निवेदन जारी केले की, टी-२० विश्वचषकात निवडकपणे सहभागी होण्याचे निर्देश देणाऱ्या पाकिस्तान सरकारच्या विधानाची आम्ही दखल घेतली आहे. तथापि, आम्हाला अद्याप पीसीबीकडून औपचारिक सूचना मिळालेली नाही. ही निवडक सहभागाची परिस्थिती जागतिक क्रीडा स्पर्धेच्या मूलभूत संकल्पनेशी विसंगत आहे, जिथे सर्व संघांना वेळापत्रकानुसार स्पर्धा करणे आवश्यक आहे. आयसीसी स्पर्धा निष्पक्षता, स्पर्धा, सातत्य आणि समानतेच्या तत्त्वांवर आधारित असतात आणि एका सामन्याला किंवा प्रतिस्पर्ध्याला दुसऱ्या सामन्यापासून दूर ठेवणे स्पर्धेचे पावित्र्य आणि आत्म्याला कमकुवत करते.
पाकिस्तानने सामना बाॅयकाॅट केला तरीही भारताच्या संघाला 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोला जावे लागणार! जाणून घ्या कारण
आयसीसीने स्पष्टपणे म्हटले आहे की राष्ट्रीय धोरणांच्या बाबतीत सरकारच्या भूमिकेचा आदर केला जात असला तरी, हा निर्णय जागतिक क्रिकेट आणि जगभरातील चाहत्यांच्या हिताचा नाही. आम्हाला आशा आहे की पीसीबी या निर्णयाचा त्यांच्या देशातील क्रिकेटच्या भविष्यावर दीर्घकालीन आणि गंभीर परिणामांचा विचार करेल, कारण अशा निर्णयांचा पीसीबी ज्या जागतिक क्रिकेट परिसंस्थेचा सदस्य आणि लाभार्थी आहे त्यावर परिणाम होऊ शकतो. आयसीसीने पुनरुच्चार केला की त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता २०२६ चा टी२० विश्वचषक यशस्वीरित्या पार पाडणे आहे आणि ही जबाबदारी पीसीबीसह सर्व सदस्य मंडळांवर आहे.
आयसीसी बोर्डाच्या एका सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितले की, “पाकिस्तानने अधिकृतपणे आपला निर्णय जाहीर केला असल्याने, आयसीसी काही कठोर कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे. पाकिस्तानला स्पर्धेत खेळण्याची परवानगी द्यायची की नाही हे ठरवण्यासाठी आयसीसी बोर्ड सोमवारी व्हर्च्युअल बैठक घेईल. जर त्यांना परवानगी मिळाली तर पीसीबीला काही कठोर शिक्षा होऊ शकते.” तर, प्रश्न असा आहे की, पीसीबीविरुद्ध संभाव्य शिक्षा काय असू शकते?
“ते बंधनकारक कराराचे उल्लंघन करत आहेत, म्हणून आयसीसी सदस्य मंडळे त्यांना द्विपक्षीय मालिकेसाठी पाकिस्तानला जाण्याची परवानगी नाकारू शकतात. जर ते द्विपक्षीय मालिका खेळले तर सर्व फॉरमॅटमधील आयसीसी रँकिंगवर निकालांचा कोणताही परिणाम होणार नाही,” असे सूत्रांनी सांगितले. पाकिस्तानला WTC गुणही गमावण्याची शक्यता आहे.