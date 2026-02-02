Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India vs Pakistan सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर पाकला ICC ची शेवटची वाॅर्निंग! ‘उपाय शोधा, नाहीतर…’

पाकिस्तानच्या निर्णयानंतर, आयसीसीने रविवारी एक निवेदन जारी केले की, टी-२० विश्वचषकात निवडकपणे सहभागी होण्याचे निर्देश देणाऱ्या पाकिस्तान सरकारच्या विधानाची आम्ही दखल घेतली आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 10:09 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

ICC reacts to Pakistan’s decision to boycott match against India : आयसीसीने भारताविरुद्धच्या विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय  जागतिक स्पर्धा आयोजित करण्याच्या मूलभूत भावनेच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. आयसीसीने म्हटले आहे की कोणत्याही जागतिक स्पर्धेत, सर्व पात्र संघांनी नियोजित वेळापत्रकानुसार समान अटींवर खेळणे अपेक्षित आहे.

आयसीसीचा पाकिस्तानला इशारा

पाकिस्तानने सामना बाॅयकाॅट केला तरीही भारताच्या संघाला 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोला जावे लागणार! जाणून घ्या कारण

आयसीसीने स्पष्टपणे म्हटले आहे की राष्ट्रीय धोरणांच्या बाबतीत सरकारच्या भूमिकेचा आदर केला जात असला तरी, हा निर्णय जागतिक क्रिकेट आणि जगभरातील चाहत्यांच्या हिताचा नाही. आम्हाला आशा आहे की पीसीबी या निर्णयाचा त्यांच्या देशातील क्रिकेटच्या भविष्यावर दीर्घकालीन आणि गंभीर परिणामांचा विचार करेल, कारण अशा निर्णयांचा पीसीबी ज्या जागतिक क्रिकेट परिसंस्थेचा सदस्य आणि लाभार्थी आहे त्यावर परिणाम होऊ शकतो. आयसीसीने पुनरुच्चार केला की त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता २०२६ चा टी२० विश्वचषक यशस्वीरित्या पार पाडणे आहे आणि ही जबाबदारी पीसीबीसह सर्व सदस्य मंडळांवर आहे.

आयसीसी बोर्डाच्या एका सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितले की, “पाकिस्तानने अधिकृतपणे आपला निर्णय जाहीर केला असल्याने, आयसीसी काही कठोर कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे. पाकिस्तानला स्पर्धेत खेळण्याची परवानगी द्यायची की नाही हे ठरवण्यासाठी आयसीसी बोर्ड सोमवारी व्हर्च्युअल बैठक घेईल. जर त्यांना परवानगी मिळाली तर पीसीबीला काही कठोर शिक्षा होऊ शकते.” तर, प्रश्न असा आहे की, पीसीबीविरुद्ध संभाव्य शिक्षा काय असू शकते?

“ते बंधनकारक कराराचे उल्लंघन करत आहेत, म्हणून आयसीसी सदस्य मंडळे त्यांना द्विपक्षीय मालिकेसाठी पाकिस्तानला जाण्याची परवानगी नाकारू शकतात. जर ते द्विपक्षीय मालिका खेळले तर सर्व फॉरमॅटमधील आयसीसी रँकिंगवर निकालांचा कोणताही परिणाम होणार नाही,” असे सूत्रांनी सांगितले. पाकिस्तानला WTC गुणही गमावण्याची शक्यता आहे.

Published On: Feb 02, 2026 | 10:09 AM

पाकिस्तानने सामना बाॅयकाॅट केला तरीही भारताच्या संघाला 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोला जावे लागणार! जाणून घ्या कारण
1

पाकिस्तानने सामना बाॅयकाॅट केला तरीही भारताच्या संघाला 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोला जावे लागणार! जाणून घ्या कारण

IND vs PAK U19 : नक्की चाललयं काय, फिल्डिंग की काॅमेडी? कॅच तर सोडलाच पण यांच्याकडून नेमही चुकला…
2

IND vs PAK U19 : नक्की चाललयं काय, फिल्डिंग की काॅमेडी? कॅच तर सोडलाच पण यांच्याकडून नेमही चुकला…

IND vs PAK : पाकचा अतिशहाणपणा… पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर अडचणी वाढणार! सहन करावे लागणार नुकसान
3

IND vs PAK : पाकचा अतिशहाणपणा… पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर अडचणी वाढणार! सहन करावे लागणार नुकसान

क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही; पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय
4

क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही; पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय

Feb 02, 2026 | 10:09 AM
Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

Feb 02, 2026 | 10:00 AM
Grammy 2026: दलाई लामा यांनी जिंकला पहिला ग्रॅमी पुरस्कार, के-पॉप डेमन हंटर्सनेहा रचला इतिहास

Grammy 2026: दलाई लामा यांनी जिंकला पहिला ग्रॅमी पुरस्कार, के-पॉप डेमन हंटर्सनेहा रचला इतिहास

Feb 02, 2026 | 09:58 AM
गरमागरम चहासोबत खा कुरकुरीत सुरण चिप्स! लहान मुलांसह मोठेसुद्धा सुरण खातील आवडीने, नोट करून घ्या रेसिपी

गरमागरम चहासोबत खा कुरकुरीत सुरण चिप्स! लहान मुलांसह मोठेसुद्धा सुरण खातील आवडीने, नोट करून घ्या रेसिपी

Feb 02, 2026 | 09:55 AM
February School Holidays: फेब्रुवारीत मुलांची चंगळ, अनेक दिवस राहणार शाळा बंद; परीक्षेसाठी होईल उत्तम तयारी

February School Holidays: फेब्रुवारीत मुलांची चंगळ, अनेक दिवस राहणार शाळा बंद; परीक्षेसाठी होईल उत्तम तयारी

Feb 02, 2026 | 09:55 AM
Uttar Pradesh Crime: पत्नीने पुतण्यासह पतीच्या हत्येचा रचला कट; पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासा

Uttar Pradesh Crime: पत्नीने पुतण्यासह पतीच्या हत्येचा रचला कट; पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासा

Feb 02, 2026 | 09:47 AM
Union Budget 2026: स्मार्टफोन्स, टॅब्लेट्स होणार स्वस्त! अर्थमंत्र्यांनी केली घोषणा, ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

Union Budget 2026: स्मार्टफोन्स, टॅब्लेट्स होणार स्वस्त! अर्थमंत्र्यांनी केली घोषणा, ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

Feb 02, 2026 | 09:40 AM

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM