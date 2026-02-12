नवीन सॅमसंग ई-पेपर डिस्प्ले बाजारात; कागदासारखा लुक, डिजिटल कामगिरी

सॅमसंगने डिजिटल सायनेज क्षेत्रात मोठी झेप घेत नवीन सॅमसंग ई-पेपर डिस्प्ले बाजारात सादर केला आहे. हा डिस्प्ले दिसायला अगदी कागदासारखा असून काम मात्र पूर्णपणे डिजिटल उपकरणासारखे करतो. विशेष म्हणजे त्याची जाडी आणि मटेरियलही कागदासारखे पातळ आहे. त्यामुळे पारंपारिक कागदी पोस्टर्स किंवा साइनबोर्डच्या ऐवजी हा पर्याय अधिक प्रभावी ठरू शकतो.
हा ई-पेपर डिस्प्ले अल्ट्रा-लो-पॉवर तंत्रज्ञानावर आधारित असून फायटोप्लॅंक्टनपासून तयार केलेल्या बायो-रेझिन कोटिंगचा वापर करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचे मटेरियल वापरणारा हा पहिलाच डिस्प्ले असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. पर्यावरणपूरक दृष्टीकोनातूनही हा प्रॉडक्ट महत्त्वाचा मानला जात आहे. सॅमसंगचे नवीन मॉडेल EM13DX हे ई-पेपर लाइनअपमधील ताजे मॉडेल आहे. हा डिस्प्ले A4 कागदासारखा दिसतो, त्याचा आकार १३ इंच असून आस्पेक्ट रेशो ४:३ आहे. वजन फक्त ०.९ किलो आणि जाडी सुमारे १८ मिमी इतकी आहे. त्यामुळे तो भिंतीवर सहज बसवता येतो किंवा कागदाप्रमाणे चिकटवता येतो.
या डिस्प्लेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे स्थिर (न बदलणारी) सामग्री दाखवताना त्याचा वीज वापर जवळपास शून्य असतो. म्हणजेच एकदा माहिती सेट केल्यानंतर ती दाखवण्यासाठी सतत वीजपुरवठ्याची गरज भासत नाही. त्यामुळे ज्या ठिकाणी माहिती वारंवार बदलण्याची आवश्यकता नसते, तिथे हा पर्याय अत्यंत उपयुक्त ठरतो. उदाहरणार्थ, हॉटेल्स, कॅफे, रेस्टॉरंट्समधील मेनू कार्ड, ऑफर बोर्ड, ऑफिस साइनबोर्ड किंवा शॉप काउंटरवरील माहिती दाखवण्यासाठी हा डिस्प्ले योग्य आहे. पारंपारिक एलईडी टीव्ही किंवा मॉनिटर लावण्याची गरज राहत नाही. मोठ्या स्क्रीनच्या तुलनेत हा हलका, कमी खर्चिक आणि उर्जाबचत करणारा पर्याय आहे.
या ई-पेपर डिस्प्लेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे डिजिटल इंक तंत्रज्ञानाचा वापर. त्यामुळे स्क्रीनवर दिसणारी माहिती स्पष्ट आणि नैसर्गिक वाटते. एकदा डिव्हाइस बसवल्यानंतर आवश्यकतेनुसार माहिती डिजिटल पद्धतीने बदलता येते. त्यामुळे कागदी पोस्टर्स छापण्याचा वारंवार होणारा खर्चही वाचतो. सारांशतः, सॅमसंगचा हा नवीन ई-पेपर डिस्प्ले पारंपारिक कागदी सायनेज आणि डिजिटल स्क्रीन यामधील दरी भरून काढणारा ठरत आहे. पर्यावरणपूरक, उर्जाबचत करणारा आणि वापरण्यास सोपा असा हा पर्याय भविष्यात व्यावसायिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाऊ शकतो.