धोक्याची घंटा! AI मुळे नोकरीचे संकट किती मोठे? भविष्यात काय असेल परिस्थिती आणि त्यावर उपाय, वाचा एका क्लिकवर

एआय मानवांची जागा घेईल का? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपल्या नोकऱ्यांना धोका निर्माण करेल का? भविष्यात नोकरीचे बाजार कसे दिसेल आणि एआयच्या युगात कोणती कौशल्ये आपल्या नोकऱ्या सुरक्षित करू शकतात? जाणून घ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे

Updated On: Feb 12, 2026 | 04:31 PM
धोक्याची घंटा! AI मुळे नोकरीचे संकट किती मोठे? भविष्यात काय असेल परिस्थिती आणि त्यावर उपाय (फोटो सौजन्य-Gemini)

आजकालच्या युगात एआयमुळे सर्वसामान्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आले आहे. नोकऱ्यांबद्दल चिंता असताना, एआयसाठी सरकारचे प्रयत्न वेगाने वाढत आहेत. जगातील प्रमुख तंत्रज्ञान खेळाडू अंतराळात डेटा सेंटर बांधण्यासाठी प्रयत्नशील असताना, भारत देखील या क्षेत्रात आपला ठसा वेगाने वाढवत आहे. एआय बजेट वाढवले ​​जात आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दिल्ली येथे होणारी जागतिक एआय शिखर परिषद ही याच उपक्रमाचा एक भाग आहे.

सरकारी स्तरावरील या सर्व प्रयत्नांमध्ये, जर तुम्ही व्हाईट कॉलर नोकरी करत असाल, तर तुम्हालाही अशाच चिंता वाटत असतील. वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या दरम्यान, पालकांना देखील त्यांच्या मुलांना कोणत्या क्षेत्रात शिक्षण द्यायचे याची चिंता असते. सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी एकेकाळी एक क्रेझ होती. परंतु आता एआय मानवांपेक्षा चांगले कोडिंग करत आहे. तर, ४-५ वर्षांत सॉफ्टवेअर अभियंत्यांचे काय होईल? सध्या सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी शिकत असलेली मुले भविष्यात काय करतील?

एआय बदलाची गती – कोविडसारखा धक्का?

मॅट शुमर हा एक अमेरिकन टेक उद्योजक आणि एआय स्टार्टअपचा संस्थापक आहे. त्याने एआयच्या बदलत्या जगाची तुलना २०२० च्या कोविड-१९ साथीच्या आजाराशी केली. कोविड आल्यानंतर पुढील ३-४ आठवड्यात जसे संपूर्ण जग बदलले, तसेच पुढील काही वर्षांत एआय जग बदलू शकते. मॅट शुमर लिहितात की एआय लोकांच्या अपेक्षेपेक्षा वेगाने गोष्टी बदलू शकते.

महत्त्वाचे म्हणजे, एआय आता पुढील, अधिक प्रगत एआय तयार करत आहे. ५ फेब्रुवारी रोजी, चॅटजीपीटीच्या मागे असलेली कंपनी ओपनएआयने जीपीटी-५.३ कोडेक्स प्रसिद्ध केले. जीपीटी-५.३-कोडेक्स हे आमचे पहिले मॉडेल आहे जे स्वतः तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. कोडेक्स टीमने स्वतःचे प्रशिक्षण डीबग करण्यासाठी, स्वतःचे तैनाती व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि चाचणी निकाल आणि मूल्यांकनांचे निदान करण्यासाठी सुरुवातीच्या आवृत्त्यांचा वापर केला.

एआयचा नवीन टप्पा

आजकाल आयटी स्टॉकमध्ये तीव्र घसरण झाल्याचे अहवाल तुम्ही वाचले असतील. इन्फोसिस आणि टीसीएस सारख्या दिग्गजांसह बहुतेक आयटी स्टॉकमध्ये विक्रमी नीचांकी घसरण दिसून येत आहे. अँथ्रोपिकच्या उत्पादन, क्लाउड कोवर्कसाठी अनेक नवीन प्लग-इन आणि टूल्स लाँच झाल्यानंतर ही घसरण झाली. हे प्लग-इन आणि टूल्स मानवांनी केलेली अनेक कामे करू शकतात – ज्यासाठी मोठ्या आयटी कंपन्या टूल्स तयार करतात आणि इतर कंपन्यांना सबस्क्रिप्शन विकतात.

डारियो अमोदेई हे अँथ्रोपिकचे सीईओ आहेत. त्यांनी अलीकडेच सांगितले की त्यांच्या कंपनीचे बहुतेक कोड आता एआय द्वारे लिहिले जात आहेत. सध्याचे एआय एआयची पुढील पिढी विकसित करत आहे. अभिप्रायासह ते दर महिन्याला चांगले होत आहे. सध्याचे एआय एआयची पुढील पिढी पूर्णपणे विकसित करेल त्या वेळेपासून आपण फक्त १-२ वर्षे दूर आहोत.

इतिहास काय सांगतो? (कॉम्प्युटर विरुद्ध एआय)

९० च्या दशकासारखे आहे, जेव्हा संगणक आपल्या दैनंदिन जीवनात प्रवेश करू लागले. त्यावेळीही अशीच भीती होती – संगणक मानवी काम घेतील का? तथापि, तसे झाले नाही. संगणकांनी नवीन नोकऱ्या निर्माण केल्या आणि विद्यमान नोकऱ्या सोप्या केल्या. संगणक बनवण्यापासून ते कोडिंग आणि अॅप्लिकेशन्स विकसित करण्यापर्यंत, बाजारात नवीन नोकऱ्या उदयास आल्या. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. एटीएमच्या आगमनाने कॅशियरची भूमिका कमी झाली, परंतु बँका बंद झाल्या नाहीत. मोबाईल फोनच्या आगमनाने पोस्टमन संपले नाहीत, परंतु त्यांच्या भूमिका बदलल्या. आता डिलिव्हरी एजंट आहेत.

एआयला वेगळे काय करते?

एआयचे वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे ते मानवांसारखे विचार करू शकते आणि अनेक कामे स्वयंचलित करू शकते. एकदा तुम्ही आज्ञा दिली की, ते सर्वात कमी किमतीचे आयफोन १७ ऑनलाइन शोधू शकते आणि तुमच्या वतीने ऑर्डर देऊ शकते. ते तुमचा पत्ता देखील प्रविष्ट करू शकते आणि तुमच्या खात्यातून पैसे देखील देऊ शकते. जर त्यात तुमचा डेटा असेल तर ते आयफोन १७ चा रंग देखील निवडू शकते. याचा अर्थ ते तुमच्या वतीने उत्पादन शोधण्यापासून ते ऑर्डर करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया हाताळू शकते.

संगणक स्वतः हे करू शकत नव्हते. मानवांना ही सर्व कामे संगणकावरच करावी लागली. आतापर्यंत एक गोष्ट स्पष्ट आहे: संगणकांच्या आगमनाने जग बदलले, परंतु एआय आणखी मोठे बदल घडवून आणेल. एआय आपले जीवन 360 अंशांमध्ये बदलू शकते. हे बदल केवळ नकारात्मक नसतील. प्रत्येक नवीन गोष्ट नवीन मार्ग उघडते आणि विद्यमान मार्ग सुधारते. ते लांब मार्ग बंद करते आणि त्याऐवजी लहान, सोप्या मार्गांनी बदलते. जगाला एआय आणि मानव यांच्यापैकी एक निवडण्याची गरज राहणार नाही. जग एआय + मानव विरुद्ध मानव असेल. याचा अर्थ एआय बरोबर काम करायला शिकणाऱ्यांची मागणी जास्त असेल.

