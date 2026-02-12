Panasonic AC: उन्हाच्या तडाख्यापासून आरामाची गॅरंटी! म्हणाल ‘अजून हिवाळा संपला नाय वाटतं!’

Panasonic ने ग्राहकांच्या खिशाला परवडेल असा AC मार्केटमध्ये लाँच केल्यानंतर 3,4 आणि 5 स्टारमध्ये उपलब्ध आहे. यातील 5 स्टार सीरीजमधील Amaze Facia नावाचं डार्क ग्रे एक्सटीरियर डिझाईन करण्यात आलेली आहे. यामध्ये क्रोम डिटेलिंग असून रिटेल स्टोर्स, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि Panasonic ब्रॅन्ड शॉप्समधून हे खरेदी करता येतील.
Panasonic ने या नव्या AC सीरीजमध्ये DustBuster म्हणजेच धुळीवर नियंत्रण बसवणारे फिचर दिलेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, एसी बंद केल्यानंतर हे वैशिष्ट्य पंखा उलट दिशेने चालवते यामुळे धूळ बाहेर फेकण्यास मदत होते. कंपनीच्या मते, धूळ जमा झाल्यामुळे कालांतराने थंड होण्याची कार्यक्षमता कमी होते, जी ही प्रणाली नियंत्रित करते.हे वैशिष्ट्य भारतीय शहरे आणि गावांमधील धुळीचे वातावरण लक्षात घेऊन विकसित केले गेले आहे.
हाय टेम्परेचर कूलिंग आणि स्मार्ट फीचर
नवीन ac च्या रेंजमध्ये 55अंश सेल्सिअस पर्यंत तापमानात चालण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे आणि चाचणी परिस्थितीत 48अंशांवर पूर्ण थंड क्षमता प्रदान करण्याचा दावा केला जातो.या युनिट्समध्ये 100टक्के कॉपर कॉइल्स आणि वाढीव टिकाऊपणासाठी शील्ड ब्लू+ अँटी-कॉरोजन कोटिंग आहे. ते एसी स्टॅबिलायझरशिवाय काम करू शकतात आणि व्होल्टेज चढउतार हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.नॅनो तंत्रज्ञान हवेचे शुद्धीकरण करण्यास मदत करते आणि खोलीतील हवेतील दुर्गंधी आणि प्रदूषक कमी करण्यास मदत करते.MirAIe प्लॅटफॉर्मसह वाय-फाय मॉडेल वापरकर्त्यांना मोबाइलद्वारे ऊर्जा नियंत्रित करण्यास, ट्रॅक करण्यास आणि सेवा समर्थन प्रदान करण्यास अनुमती देतात. Converti8 आणि AI-आधारित अॅडॉप्टिव्ह कूलिंग सारखी वैशिष्ट्ये गरजांनुसार कूलिंग समायोजित करण्यास मदत करतात.