Ishqnamaच्या पोस्टर पाहून आला प्रतिक्रियांचा तुफान, Shehnaaz Gillच्या लूकने चर्चेला उधाण! या दिवशी होणार प्रदर्शित

पंजाबी अभिनेत्री आणि बिग बॉस फेम शहनाज गिलने आपल्या आगामी चित्रपट इश्कनामा चा फर्स्ट लूक/पोस्टर शेअर केला आहे, ज्यामुळे सोशल मिडियावर प्रचंड उत्साह आणि चर्चा सुरु झाली आहे. चाहते अभिनेत्रीच्या प्रोजेक्ट्सची आतुरतेने वाट पाहत होते. दरम्यान, शहनाजच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. “इक कुडी” नंतर, शहनाज गिल तिच्या आगामी “इश्कनामा” चित्रपटासह मोठ्या पडद्यावर परतणार आहे. गुरुवार, १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, तिने चित्रपटाचा फर्स्ट लूक शेअर करून चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले. अभिनेत्रीने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख देखील जाहीर केली.
शहनाज गिलने तिच्या सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम आणि इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टमध्ये, अभिनेत्रीने इश्कनामाचा पहिला लूक शेअर करत लिहिले आहे की, “माझ्या आगामी ‘इश्कनामा’ चित्रपटाचा पहिला फोटो… निम्मा आणि नसीमाची खरी प्रेमकथा. २४ जुलै २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे.”
या चित्रपटात जय रंधावा मुख्य भूमिकेत शहनाज गिलसोबत दिसणार आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यांनी पहिला लूक शेअर करत लिहिले की, “इश्कनामा हा चित्रपट ‘हिंद पाक बॉर्डरनामा’ या सुपरहिट कादंबरीवर आधारित आहे, जो २४ जुलै २०२६ रोजी प्रदर्शित होत आहे.” चित्रपटाचा पहिला लूक शेअर करताच चाहते उत्साहित झाले. लोक शहनाजच्या लूकवर मोहित झाले आहेत.
“इश्कनामा” मधील शहनाज गिलचा लूक पाहून एका चाहत्याने लिहिले, “माझे अंग आधीच दुखत आहे. हा चित्रपट संस्मरणीय राहणार आहे.” एका पाकिस्तानी चाहत्याने पोस्टवर कमेंट केली, “सना, मी या प्रेमकथेसाठी खूप उत्साहित आहे. मला तुझा खूप अभिमान आहे.” अभिनेत्रीच्या पोस्टवर अशाच प्रकारच्या कमेंट्स पाहायला मिळत आहेत.
First picture from My upcoming Movie “ISHQNAMA” True Story of True Lovers NIMMA-NASIMA Releasing 24th july 2026 in Cinemas worldwide@arvindrkhaira @jayyrandhawa #saurabhsachdeva#shehnaazgill #jaani #bpraak pic.twitter.com/e3LTdaupyw — Shehnaaz Gill (@ishehnaaz_gill) February 12, 2026
शहनाज गिलने २०१७ मध्ये “सत श्री अकाल इंग्लंड” या पंजाबी चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले, परंतु २०१९ मध्ये “बिग बॉस १३” या रिअॅलिटी शोने तिला ओळख मिळाली. त्यानंतर तिने २०२१ मध्ये दिलजीत दोसांझसोबत “होसला राख” या चित्रपटात काम केले, जो तिच्या कारकिर्दीला एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. त्यानंतर तिने सलमान खानच्या “किसी का भाई किसी की जान” या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आणि त्यानंतर “थँक यू फॉर कमिंग” मध्ये दिसली. ती शेवटची “इक कुडी” या चित्रपटात दिसली होती, ज्याने बॉक्स ऑफिसवर चांगला व्यवसाय केला. ५ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाने जगभरात अंदाजे १४.२५ कोटी रुपयांची कमाई केली.
ISHQNAMA – BASED ON SUPERHIT NOVEL – “HIND PAK BORDERNAMA “
releasing on 24rth July 2026 #shehnaazgill #jairandhhawa #arvindrkhaira #jaani #bpraak pic.twitter.com/ufCS2Mv30J — Jai Randhhawa (@JayyRandhawa) February 12, 2026