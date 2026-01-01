Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

राजस्थान सरकारचा निर्णय! आता कागदपत्रांवर QR… काय आहे फायदा?

राज्यातील सर्व सरकारी व खासगी विद्यापीठांच्या डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट आणि मायग्रेशन सर्टिफिकेटवर QR कोड बंधनकारक करण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 09:02 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

बनावट पदव्या तयार करून सरकारी नोकरी किंवा पद मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी आता मोठा झटका बसणार आहे. नकली डिग्रीच्या आधारे होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी राजस्थान सरकारने महत्त्वाचा आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व सरकारी तसेच खासगी विद्यापीठांना त्यांच्या डिग्री, डिप्लोमा, गुणपत्रिका (मार्कशीट) आणि स्थलांतर प्रमाणपत्रावर (मायग्रेशन सर्टिफिकेट) क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे.

सावधान! UPI पेमेंट करत आहात का? ‘या’ एका चुकीमुळे बँक खाते होऊ शकते रिकामे

सरकारी नोकऱ्यांच्या भरतीदरम्यान अनेक वेळा बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे काही टोळ्या सिस्टममध्ये शिरकाव करतात. अशा प्रकरणांची तपासणी करताना संबंधित विभागांचा मोठा वेळ आणि मनुष्यबळ खर्ची पडतो. कधी-कधी महिनोन्‌महिने चौकशी सुरू राहते. ही अडचण लक्षात घेऊन राजस्थान लोकसेवा आयोगाच्या (RPSC) सूचनेनुसार राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने हा नवा आदेश जारी केला आहे. यामुळे भरती यंत्रणांना उमेदवारांची कागदपत्रे तपासणे अधिक सोपे आणि जलद होणार आहे.

या नव्या प्रणालीत प्रमाणपत्रांवर छापण्यात येणारा क्यूआर कोड अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. कोणत्याही उमेदवाराच्या डिग्री किंवा मार्कशीटवरील क्यूआर कोड स्कॅन केला की, संबंधित विद्यापीठाच्या अधिकृत डेटाबेसमधील संपूर्ण माहिती काही सेकंदांत उपलब्ध होणार आहे. उमेदवाराचे नाव, अभ्यासक्रम, गुण, उत्तीर्ण वर्ष, नोंदणी क्रमांक आदी सर्व तपशील थेट समोर येणार आहेत. त्यामुळे प्रमाणपत्र खरे आहे की बनावट, हे लगेच स्पष्ट होईल.

या डिजिटल पडताळणी प्रणालीमुळे केवळ बनावट डिग्रीच नव्हे, तर गुणांमध्ये किंवा तारखांमध्ये करण्यात आलेली हेराफेरीही लगेच उघडकीस येणार आहे. आतापर्यंत अनेक प्रकरणांमध्ये मूळ प्रमाणपत्रात फेरफार करून नोकऱ्या मिळवण्याचे प्रकार समोर आले होते. मात्र क्यूआर कोड प्रणालीमुळे अशा प्रकारची फसवणूक करणे जवळपास अशक्य ठरणार आहे.

ही व्यवस्था भरती करणाऱ्या संस्थांसाठी जितकी उपयुक्त आहे, तितकीच ती प्रामाणिक उमेदवारांसाठीही दिलासादायक ठरणार आहे. दस्तावेजांची वारंवार पडताळणी, कार्यालयीन चकरा आणि विलंब यापासून उमेदवारांची सुटका होणार आहे. डिजिटल वेरिफिकेशनमुळे भरती प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनेल.

Oppo Reno 15 Price : 200MP कॅमेरा, 6500mAh च्या महाबॅटरीसह क्लासी फोनची किती आहे किंमत, फिचर्स तर कमाल

राजस्थान सरकारचा हा निर्णय इतर राज्यांसाठीही एक आदर्श ठरू शकतो. शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक सक्षम करता येतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या निर्णयामुळे सरकारी नोकऱ्यांची विश्वासार्हता टिकून राहणार असून, योग्य आणि पात्र उमेदवारांनाच संधी मिळेल. बनावट कागदपत्रांवर आधारलेली फसवणूक थांबवण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.

Web Title: Qr code on documents school in rajsthan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 09:02 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Jan 22, 2026 | 01:58 PM
महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

Jan 22, 2026 | 01:56 PM
Bigg Boss Marathi 6 : विशालने प्रभूला दाखवला शब्दांचा फरक! विशालच्या नव्या अंदाजाने जिंकले चाहत्यांचे मन

Bigg Boss Marathi 6 : विशालने प्रभूला दाखवला शब्दांचा फरक! विशालच्या नव्या अंदाजाने जिंकले चाहत्यांचे मन

Jan 22, 2026 | 01:55 PM
IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Jan 22, 2026 | 01:47 PM
Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Jan 22, 2026 | 01:43 PM
गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

Jan 22, 2026 | 01:38 PM
Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Jan 22, 2026 | 01:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM