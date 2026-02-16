Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शिवजन्मोत्सवाचा जल्लोष! पर्यटन विभागाच्या वतीने शिवनेरीवर रंगणार ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२६’

शिवजयंतीच्या निमित्ताने महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने 'हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२६' ची घोषणा केली आहे. हा तीन दिवसीय महोत्सव दि. १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालयाच्या मैदानावर रंगणार आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 09:24 PM
  • शिवजयंती निमित्त महाराष्ट्र पर्यटन विभागाची मोठी घोषणा
  • ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२६’ ची घोषणा
  • ही तीन दिवसीय महोत्सव दि. १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान असणार
हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पावन जन्मभूमी असलेल्या जुन्नर तालुक्यातील किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी ‘श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव : हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२६’चे आयोजन करण्यात आले आहे. दि. १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालयाच्या मैदानावर हा तीन दिवसीय महोत्सव रंगणार आहे. पुणे जिल्हा प्रशासन आणि राज्याच्या पर्यटन विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हा सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.

महोत्सवाचे औपचारिक उद्घाटन १७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता मान्यवरांच्या हस्ते होणार असून, शिवकालीन इतिहास, संस्कृती आणि लोकपरंपरांना उजाळा देणारे विविध कार्यक्रम सादर केले जाणार आहेत.

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे संपूर्ण राष्ट्राचे प्रेरणास्थान असून त्यांच्या जन्मस्थानी हा महोत्सव साजरा करणे ही अभिमानाची बाब आहे. या उपक्रमातून शिवकालीन विचार आणि संस्कृती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होणार असून, पर्यटनालाही चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले की, महोत्सवाचे स्वरूप सर्वसमावेशक असून पारंपरिक कला, लोककला आणि स्थानिक उपक्रमांना व्यासपीठ दिले जाणार आहे. पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील यांनी सांगितले की, स्थानिक कला, खेळ आणि संस्कृतीचे संवर्धन हा महोत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे. शिवभक्त आणि पर्यटकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

तीन दिवस विविध कार्यक्रमांची रेलचेल

१७ फेब्रुवारी रोजी उद्घाटन सोहळ्यानंतर लोकगीतांवर आधारित ‘द फोक आख्यान’, कबड्डी स्पर्धा, बैलगाडा शर्यत, महिला बचत गटांचे प्रदर्शन आणि खाद्य महोत्सव हे आकर्षण ठरणार आहेत.

१८ फेब्रुवारी रोजी बैलगाडा शर्यत, लोककला सादरीकरण, केसरी कुस्ती स्पर्धा, शिवाजी महाराजांना मानवंदना आणि ‘ऑल दि बेस्ट’ या नाटकाचे सादरीकरण होणार आहे.

१९ फेब्रुवारी रोजी शिवकालीन मर्दानी खेळांचे सादरीकरण, महिला बचत गटांचे प्रदर्शन आणि सायंकाळी भव्य शोभायात्रा आयोजित करण्यात आली आहे. महाआरती आणि बहुरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी महोत्सवाची सांगता होणार आहे.

राज्याच्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या पुढाकारातून आयोजित या ऐतिहासिक सोहळ्यात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Published On: Feb 16, 2026 | 09:24 PM

