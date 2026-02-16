Supreme Court: “कोणावरही इतका…”; लग्नापूर्वीच्या शारीरिक संबंधांवर सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

एका ३० वर्षीय तरुणीने एका पुरुषावर लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणातील आरोपीने जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. सुनावणी दरम्यान समोर आले की, पीडित महिला आणि आरोपीची ओळख २०२२ मध्ये एका वैवाहिक वेबसाईटद्वारे झाली होती. आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देऊन दिल्ली आणि दुबईमध्ये तिच्याशी अनेकदा शारीरिक संबंध ठेवले. मात्र, नंतर महिलेला समजले की तो पुरुष आधीच विवाहित आहे आणि त्याने जानेवारी २०२४ मध्ये दुसऱ्या एका महिलेशी लग्न केले आहे.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी विवाहपूर्व संबंधांवर भाष्य करताना म्हटले की, “आम्ही कदाचित जुन्या विचारांचे असू शकतो, पण लग्नापूर्वी मुलगा आणि मुलगी एकमेकांसाठी पूर्णपणे अनोळखी असतात. त्यांच्या नात्यात कितीही जवळीक असली, तरी लग्नापूर्वी ते शारीरिक संबंध कसे ठेवू शकतात? हे आम्हाला समजत नाही.”
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, लग्नापूर्वी कोणीही कोणावरही असा आंधळा विश्वास ठेवू नये. अशा प्रकरणांमध्ये खूप सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. जेव्हा तक्रारदार महिला आरोपीला भेटण्यासाठी दुबईला गेली होती, त्यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “जर ती महिला लग्नाबद्दल खरोखरच गंभीर होती, तर तिने लग्नापूर्वी असा प्रवास करायला नको होता,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
पीडित महिलेने असाही दावा केला आहे की, आरोपीने तिच्या संमतीशिवाय तिचे काही वैयक्तिक व्हिडिओ रेकॉर्ड केले होते. जेव्हा तिने त्याच्या लग्नाबद्दल विचारले किंवा आक्षेप घेतला, तेव्हा त्याने ते व्हिडिओ प्रसारित करण्याची धमकी दिली. या सर्व बाबी लक्षात घेता, लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक शोषण करणे आणि विश्वासघात करणे यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने पुढील सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे. विवाहपूर्व संबंध आणि लग्नाच्या खोट्या आश्वासनांशी संबंधित प्रकरणे वारंवार न्यायालयासमोर आणली जात असताना हे निरीक्षण समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा संबंधांमध्ये सावधगिरी आणि विवेक आवश्यक आहे, विशेषतः जेव्हा पक्ष सुरुवातीला अनोळखी असतात.
