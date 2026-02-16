Crime News: 'विनापरवानगी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलन'; पुणे पोलिसांचा कारवाईचा बडगा, थेट...

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
संबंधित संस्थेकडून आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनास परवानगी नाकारण्यात आली, अशी माहिती डेक्कन पोलिसांना दिली. सहायक निरीक्षक जाधव तपास करत आहेत.

Updated On: Feb 16, 2026 | 09:36 PM
पुण्यात पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलन
पोलिसांनी दाखल केला २३ जणांविरुद्ध गुन्हा
परवानगी न घेता आंदोलन केल्याने कारवाई

पुणे: पोलिसांची परवानगी न घेता जंगली महाराज स्त्यावर पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलन करण्यात आल्याचा प्रकार घडला. याप्रकरणी पोलिसांनी एका संघटनेच्या २३ कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. जंगली महाराजा रस्त्यावरील श्री छत्रपती संभाजी उद्यान परिसरात रविवारी सकाळी संघटनेकडून पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलन करण्यात आले.

हे आंदोलन करण्यासाठी संबंधित संघटनेकडून पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती. पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. हे आंदोलन पोलिस परवानगी न घेता केल्याप्रकरणी २३ कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला. आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांना डेक्कन पोलिस ठाण्यात आणले. पोलिसांनी त्यांनी नोटीस बजावून सोडून दिले. याबाबत पोलीस हवालदार नलिन येरुणकर यांनी डेक्कन पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

महापालिकेच्या वर्धापनदिनानिमित्त श्री छत्रपती संभाजी उद्यानात पुष्प प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शन पाहण्यासाटी नागरिकांनी गर्दी केली होती. त्यामुळे संबंधित संस्थेकडून आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनास परवानगी नाकारण्यात आली, अशी माहिती डेक्कन पोलिसांना दिली. सहायक निरीक्षक जाधव तपास करत आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लवकरच इस्त्राईलला भेट देणार आहेत. पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या मागण्यांकडे होणारे दुर्लक्ष, विरोधी भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. मात्र, पोलिसांनी शांततामय मार्गाने करण्यात येणाऱ्या आंदोलनास परवानगी नाकारून कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले, असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला.

राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागातून खून, हाणामाऱ्या, लुटमार, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या घटना उघडकीस येत असतात. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरत आहे. अशातच आता पुण्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आई-बहिणीवरून शिवीगाळ केल्याच्या रागातून डोक्यात लाकडी बांबूने मारहाण करून एकाचा खून केल्याची घटना येरवड्यातील लक्ष्मीनगर परिसरात घडली आहे.

याप्रकरणी पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. मशाक गाजीबक्ष विजापुरे (वय ४३, रा. गजराज क्लब, लक्ष्मीनगर, येरवडा) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गणेश वसंत शिंदे (वय ३४, रा. लक्ष्मीनगर) याला अटक केली आहे. याप्रकरणी मशाक यांच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना रविवारी दुपारी पावणे तीनच्या सुमारास घडली आहे.

Published On: Feb 16, 2026 | 09:27 PM

