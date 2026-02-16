Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Ahilyanagar News: राहता आणि शिर्डीत नवनवीन इमारती उभ्या? मात्र, पोलीस बळाचे काय?

अहिल्यानगरमधील राहाता आणि शिर्डी उपविभागात अनेक शासकीय इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र इमारतींमध्ये काम करायला पुरेसे पोलिस बळ आहे का? हा खरा प्रश्न.

Updated On: Feb 16, 2026 | 09:00 PM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

Follow Us:
Follow Us:

समीर बेग/ अहिल्यानगर: राहाता – शिर्डी उपविभागात गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. आधुनिक पोलिस ठाणे, प्रशासकीय कार्यालये आणि विमानतळ परिसरातील अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा कागदोपत्री सक्षम दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात या भव्य इमारतींमध्ये काम करण्यासाठी पुरेसे पोलिस बळ आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या उपविभागीय कार्यक्षेत्रात कोपरगाव, राहाता, शिर्डी, लोणी आणि पुणतांबा या महत्त्वाच्या गावांचा समावेश होतो. धार्मिक, व्यापारी आणि वाहतूकदृष्ट्या हा परिसर अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. विशेषतः शिर्डी येथे देश-विदेशातून दररोज हजारो भाविक येतात. विमानतळ सुरू झाल्यापासून व्हीआयपी भेटी, प्रोटोकॉल ड्युटी, सुरक्षा तपासण्या आणि वाहतूक नियंत्रणाचा ताण लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.

Ahilyanagar News: भल्या पहाटे ‘एटीएस’कडून छापेमारी! मुकुंदनगरमध्ये धडक कारवाई

राहाता व कोपरगाव तालुक्यांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे ६ लाखांच्या आसपास आहे. त्यात शिर्डीतील दैनंदिन भाविकांची गर्दी, उत्सव काळातील लाखोंची उपस्थिती आणि संभाव्य कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढणारी संख्या लक्षात घेतली तर सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम असणे गरजेचे आहे. सध्या शिर्डी उपविभागात सरासरी ३०० पोलिस कर्मचारी कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे अंदाजे २ हजार नागरिकांमागे १ पोलिस अशी स्थिती आहे. शिफारस केलेल्या प्रमाणानुसार ६ लाख लोकसंख्येसाठी किमान ७५० पोलिसांची आवश्यकता आहे. म्हणजेच जवळपास निम्मे मनुष्यबळ अपुरे असल्याचे चित्र दिसते.

अतिरिक्त ताणाचा कार्यक्षमतेवर परिणाम

व्हीआयपी प्रोटोकॉल, वाढती गुन्हेगारी, तपासकामे, न्यायालयीन प्रक्रिया, वाहतूक नियंत्रण आणि विमानतळ सुरक्षा या सर्व जबाबदाऱ्यांमुळे पोलिस दलावर प्रचंड ताण आहे. कामाचे तास वाढणे, सुट्ट्या कमी होणे आणि सततची ड्युटी यामुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मोठ्या धार्मिक कार्यक्रमांच्या वेळी होमगार्ड व इतर यंत्रणांची मदत घेतली जात असली, तरी कायमस्वरूपी उपायांची गरज आहे.

Tourism News: “पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटनस्थळांची…”; मंत्री शंभूराज देसाईंचे स्पष्ट निर्देश

शिर्डीसारख्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक केंद्रासाठी सक्षम सुरक्षा गरजेची

सरकारने आधुनिक इमारती, सीसीटीव्ही, वाहने आणि उपकरणांची उपलब्धता वाढवली आहे. मात्र विकासाचा खरा अर्थ केवळ भौतिक सुविधा नव्हे, तर पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. धार्मिक पर्यटनाचे जागतिक केंद्र असलेल्या शिर्डीत सुरक्षा यंत्रणा संख्येने आणि क्षमतेने सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे.

सुचविलेले उपाय

  • लोकसंख्येच्या प्रमाणात तातडीने पोलिस भरती
  • मोठ्या धार्मिक कार्यक्रमांसाठी कायमस्वरूपी विशेष पथक
  • शिर्डी विमानतळ व व्हीआयपी प्रोटोकॉलसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ
  • ताण कमी करण्यासाठी शिफ्ट पद्धतीचे काटेकोर पालन

Web Title: Ahilyanagar news when will the police recruitment be held in rahat and shirdi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 09:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar News: भल्या पहाटे ‘एटीएस’कडून छापेमारी! मुकुंदनगरमध्ये धडक कारवाई
1

Ahilyanagar News: भल्या पहाटे ‘एटीएस’कडून छापेमारी! मुकुंदनगरमध्ये धडक कारवाई

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं
2

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप
3

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड
4

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ तीन 350CC बाईकवर धडकते प्रत्येक तरुणाचे हृदय! मायलेज 40 किमी आणि बजेट फ्रेंडली किमतीची हमी

‘या’ तीन 350CC बाईकवर धडकते प्रत्येक तरुणाचे हृदय! मायलेज 40 किमी आणि बजेट फ्रेंडली किमतीची हमी

Feb 16, 2026 | 09:45 PM
Supreme Court: “कोणावरही इतका…”; लग्नापूर्वीच्या शारीरिक संबंधांवर सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Supreme Court: “कोणावरही इतका…”; लग्नापूर्वीच्या शारीरिक संबंधांवर सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Feb 16, 2026 | 09:30 PM
Crime News: ‘विनापरवानगी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलन’; पुणे पोलिसांचा कारवाईचा बडगा, थेट…

Crime News: ‘विनापरवानगी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलन’; पुणे पोलिसांचा कारवाईचा बडगा, थेट…

Feb 16, 2026 | 09:27 PM
शिवजन्मोत्सवाचा जल्लोष! पर्यटन विभागाच्या वतीने शिवनेरीवर रंगणार ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२६’

शिवजन्मोत्सवाचा जल्लोष! पर्यटन विभागाच्या वतीने शिवनेरीवर रंगणार ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२६’

Feb 16, 2026 | 09:24 PM
स्वराज्य म्हणजे काय? हर्षवर्धन सपकाळांच्या लेकीने ट्रोलर्सना शिकवला धडा; वडिलांवरील टीकेला दिले चोख प्रत्युत्तर

स्वराज्य म्हणजे काय? हर्षवर्धन सपकाळांच्या लेकीने ट्रोलर्सना शिकवला धडा; वडिलांवरील टीकेला दिले चोख प्रत्युत्तर

Feb 16, 2026 | 09:01 PM
Ahilyanagar News: राहता आणि शिर्डीत नवनवीन इमारती उभ्या? मात्र, पोलीस बळाचे काय?

Ahilyanagar News: राहता आणि शिर्डीत नवनवीन इमारती उभ्या? मात्र, पोलीस बळाचे काय?

Feb 16, 2026 | 09:00 PM
AUS vs SL, T20 World Cup : श्रीलंकेच्या गोलंदाजीसमोर ऑस्ट्रेलिया गारद! शनाकाआर्मीसमोर 182 धावांचे लक्ष्य; हेमंथाची भेदक गोलंदाजी 

AUS vs SL, T20 World Cup : श्रीलंकेच्या गोलंदाजीसमोर ऑस्ट्रेलिया गारद! शनाकाआर्मीसमोर 182 धावांचे लक्ष्य; हेमंथाची भेदक गोलंदाजी 

Feb 16, 2026 | 08:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM