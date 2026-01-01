Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Oppo Reno 15 Price : 200MP कॅमेरा, 6500mAh च्या महाबॅटरीसह क्लासी फोनची किती आहे किंमत, फिचर्स तर कमाल

ओप्पो रेनो 15 मालिकेतील सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा टिकाऊपणा. तिन्ही फोन IP69 रेटिंगसह असून 200-मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि 6500mAh बॅटरी आहे. किंमत आणि संपूर्ण तपशील येथे पहा.

Updated On: Jan 01, 2026 | 07:27 PM
ओपो रेनो १५ ची किंमत आणि फिचर्स (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • Oppo reno 15 ची किंमत किती आहे 
  • कसे आहे फिचर्स 
  • बॅटरी किती मिळणार 
उत्कृष्ट कॅमेरा गुणवत्तेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ओप्पोने त्यांची बहुप्रतिक्षित ओप्पो रेनो 15 मालिका लाँच केली आहे. ही मालिका पहिल्यांदा तैवानच्या बाजारपेठेत लाँच करण्यात आली. ओप्पोने रेनो 15 प्रो मॅक्स, रेनो 15 प्रो आणि स्टँडर्ड रेनो 15 सादर केले. प्रो मॅक्स स्मार्टफोनमध्ये 200 मेगापिक्सेल कॅमेरा आहे. ही मालिका केवळ त्याच्या स्लिम डिझाइनसाठीच नाही तर त्याच्या आयपी 69-रेटेड डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्समुळे ती अपवादात्मक बनते. ओप्पोने ही फ्लॅगशिप मालिका वेगवेगळ्या बजेट सेगमेंटमध्ये लाँच केली आहे. तिन्ही स्मार्टफोन्समध्ये एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 50-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरे आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, रेनो १५ प्रो मॅक्स आणि रेनो 15 प्रोमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8450 प्रोसेसर आहे, तर स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 आहे.

ओप्पो रेनो 15 मालिकेतील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्याची मजबूती. तिन्ही फोन आयपी६९ रेटिंगसह येतात, म्हणजेच ते हाय-वॉटर आणि डस्टपासून पूर्णपणे संरक्षित आहेत. कनेक्टिव्हिटीसाठी, त्यात वाय-फाय 6E, ब्लूटूथ 5.4, NFC आणि USB टाइप-C सारखी नवीनतम वैशिष्ट्ये आहेत. सुरक्षिततेसाठी, त्यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि फेस अनलॉक देखील आहे. जरी हे फोन नुकतेच तैवानमध्ये लाँच झाले असले तरी, भारतीय चाहत्यांना आशा आहे की ओप्पो लवकरच ते भारतात सादर करेल.

ओप्पो रेनो 15 प्रो मॅक्सची किंमत काय आहे?

ओप्पो रेनो 15 प्रो मॅक्स (12GB + 512GB) ची किंमत तैवानमध्ये TWD 24,990 (अंदाजे ₹71,000) आहे. ते आकर्षक ट्वायलाइट गोल्ड आणि डेझर्ट ब्राउन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. ओप्पो रेनो 15 प्रो ची किंमत TWD 20,990 (अंदाजे ₹60,000) आहे. ते ऑरोरा ब्लू आणि डेझर्ट ब्लू रंगांमध्ये लाँच केले गेले आहे. ओप्पो रेनो 15 (स्टँडर्ड) बेस व्हेरिएंट (256GB) ची किंमत सुमारे ₹51,000 आहे आणि 512GB व्हेरिएंटची किंमत सुमारे ₹55,000 आहे.

Oppo Find X9: अखेर तो दिवस आलाच! नव्या स्मार्टफोन सिरीजची धमाकेदार भारतात एंट्री, किंमत ऐकून थक्क व्हाल, फीचर्सही भन्नाट

ओप्पो रेनो 15 प्रो मॅक्सची वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन

रेनो 15 प्रो मॅक्स हा या मालिकेचा राजा आहे. हा फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित नवीनतम कलरओएस 16 वर चालतो. यात 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटला सपोर्ट असलेला 6.78-इंचाचा भव्य AMOLED फुल-एचडी+ डिस्प्ले आहे. मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8450 चिपसेटद्वारे समर्थित, तो जड कामे आणि मल्टीटास्किंग सहजतेने हाताळतो.

फोटोग्राफीसाठी, यात ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. मुख्य लेन्स 200 मेगापिक्सेल आहे आणि ओआयएससह येतो. याव्यतिरिक्त, 50 ​​एमपी पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स आणि 50 एमपी अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेन्स आहे. सेल्फीसाठी, एक शक्तिशाली 50 एमपी फ्रंट कॅमेरा आहे. पॉवरसाठी, यात 6500 एमएएच बॅटरी आहे जी 80 वॅट वायर्ड आणि 50 वॅट वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.

ओप्पो रेनो 15 प्रो आणि रेनो 15 देखील शक्तिशाली आहेत.

प्रो आणि स्टँडर्ड मॉडेल्स देखील वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत मागे नाहीत. रेनो 15 प्रो मध्ये 6.32 इंचाचा एमोलेड डिस्प्ले आणि प्रो मॅक्स सारखाच डायमेन्सिटी 8450 प्रोसेसर आहे. त्याचा कॅमेरा सेटअप प्रो मॅक्स सारखाच आहे (200 MP मेन + 50 MP टेलिफोटो + 50 MP रुंद), परंतु त्याची बॅटरी 6200 एमएएच वर थोडी लहान आहे.

अशी संधी पुन्हा नाही! 37 हजारांचा स्मार्टफोन आता केवळ 24,000 रुपयांत, इथे उपलब्ध आहे जबरदस्त डील

Published On: Jan 01, 2026 | 07:27 PM

