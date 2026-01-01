सावधान! UPI पेमेंट करत आहात का? ‘या’ एका चुकीमुळे बँक खाते होऊ शकते रिकामे

तुमचा UPI पिन कधीही कोणाशीही शेअर करू नका. बँका आणि इतर सरकारी संस्था तुमचा UPI पिन विचारत नाहीत. तसेच, पैसे मिळविण्यासाठी पिन आवश्यक नाही हे लक्षात ठेवा. स्कॅमर तुमची फसवणूक करण्यासाठी कॉल किंवा मेसेजद्वारे तुमचा UPI पिन विचारतात आणि तो शेअर करणे ही तुम्ही करू शकणारी सर्वात मोठी चूक आहे. तुमचा UPI पिन कधीही कोणासोबतही शेअर करू नका.
परतफेड किंवा बक्षिसे देणाऱ्या कोणत्याही अज्ञात लिंक्सवर क्लिक करू नका. WhatsApp किंवा SMS द्वारे मिळालेल्या लिंक्सवर क्लिक करणे टाळा. हे फिशिंग लिंक्स आहेत आणि त्यावर क्लिक केल्याने स्कॅमरना तुमच्या डिव्हाइसवर आणि तुमच्या UPI अॅपवर अॅक्सेस मिळतो.
कधीकधी, घाईघाईत QR कोड न पाहताही स्कॅन करतो. दुकानात QR कोड स्कॅन करताना, रक्कम आणि प्राप्तकर्त्याचे नाव जुळत असल्याची खात्री करा. बनावट QR कोड चुकीच्या खात्यात पैसे पाठवू शकतात.
तुम्ही UPI अॅपमध्ये दैनिक व्यवहार मर्यादा सेट करू शकता. अॅपच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन तुम्ही कमी दैनिक मर्यादा सेट करू शकता. हे तुमचे खाते किंवा डिव्हाइस पकडल्यास कोणालाही मोठ्या प्रमाणात पैसे ट्रान्सफर करण्यापासून रोखेल.
डिजिटल अटक, KYC अपडेट्स किंवा लॉटरी जिंकल्याचा दावा करणारे कॉल अनेकदा बनावट असतात. स्कॅमर तुमचा OTP किंवा पिन मागण्यासाठी या युक्त्या वापरू शकतात. म्हणून, अशा कॉल्सपासून सावध रहा.
नेहमी अधिकृत स्टोअर्समधून UPI अॅप्स डाउनलोड करा. अँड्रॉइड वापरकर्त्यांना Google Play Store वरून Google Pay, PhonePe आणि BHIM सारखे अॅप्स डाउनलोड करण्याचा सल्ला दिला जातो आणि Apple वापरकर्त्यांना Apple App Store वरून ते डाउनलोड करण्याचा सल्ला दिला जातो.
जर तुम्ही फसवणुकीचे बळी असाल तर तुम्ही ताबडतोब 1930 वर कॉल करावा. किंवा तुम्ही cybercrime.gov.in वर देखील तक्रार करू शकता.