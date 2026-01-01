Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सावधान! UPI पेमेंट करत आहात का? ‘या’ एका चुकीमुळे बँक खाते होऊ शकते रिकामे

UPI पेमेंट संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. Paytm, PhonePe किंवा GooglePay वापरणाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. एका चुकीमुळे तुमचे बँक खाते रिकामे होऊ शकते. कशी घ्याल काळजी? जाणून घ्या...

Updated On: Jan 01, 2026 | 07:22 PM
  • मोबाईल आणि इंटरनेटमुळे आर्थिक व्यवहार देखील सोपे
  •  UPI पेमेंट करणे खूप सोपे
  • एक चूक बँक खाते रिकामे करू शकते
आजच्या युगात मोबाईल आणि इंटरनेटमुळे आर्थिक व्यवहार देखील सोपे झाले आहे. Paytm, PhonePe आणि GooglePay यासारख्या अॅपचा वापर अगदी 5 रुपयांपासून ते हजारोंच्या व्यवहारासाठी वापरले जातात. UPI पेमेंट करणे खूप सोपे आहे. परंतु त्याद्वारे होणाऱ्या फसवणुकींबद्दल युजर्सला माहिती नसते. Paytm, PhonePe आणि Google Pay वापरणाऱ्यांनी अनेक गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. एक चूक बँक खाते रिकामे करू शकते. दररोज हजारो लोक बनावट लिंक्स, चुकीचे QR कोड किंवा फोन कॉलद्वारे फसवणुकीला बळी पडतात. म्हणून, फसवणूक टाळण्यासाठी लोकांनी अनेक गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत ते जाणून घ्या…

तुमचा UPI पिन कधीही शेअर करू नका

तुमचा UPI पिन कधीही कोणाशीही शेअर करू नका. बँका आणि इतर सरकारी संस्था तुमचा UPI पिन विचारत नाहीत. तसेच, पैसे मिळविण्यासाठी पिन आवश्यक नाही हे लक्षात ठेवा. स्कॅमर तुमची फसवणूक करण्यासाठी कॉल किंवा मेसेजद्वारे तुमचा UPI पिन विचारतात आणि तो शेअर करणे ही तुम्ही करू शकणारी सर्वात मोठी चूक आहे. तुमचा UPI पिन कधीही कोणासोबतही शेअर करू नका.

 499 रुपयांमध्ये 4 जीबी डेटा, जियो हॉटस्टार आणि अनलिमिटेड…; एअरटेल की जिओ? रिचार्ज करण्यापूर्वी जाणून घ्या फायदे

अज्ञात लिंक्सवर क्लिक करू नका

परतफेड किंवा बक्षिसे देणाऱ्या कोणत्याही अज्ञात लिंक्सवर क्लिक करू नका. WhatsApp किंवा SMS द्वारे मिळालेल्या लिंक्सवर क्लिक करणे टाळा. हे फिशिंग लिंक्स आहेत आणि त्यावर क्लिक केल्याने स्कॅमरना तुमच्या डिव्हाइसवर आणि तुमच्या UPI अॅपवर अॅक्सेस मिळतो.

QR कोड स्कॅन करण्यापूर्वी तपासा

कधीकधी, घाईघाईत QR कोड न पाहताही स्कॅन करतो. दुकानात QR कोड स्कॅन करताना, रक्कम आणि प्राप्तकर्त्याचे नाव जुळत असल्याची खात्री करा. बनावट QR कोड चुकीच्या खात्यात पैसे पाठवू शकतात.

व्यवहार मर्यादा सेट करा

तुम्ही UPI अॅपमध्ये दैनिक व्यवहार मर्यादा सेट करू शकता. अॅपच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन तुम्ही कमी दैनिक मर्यादा सेट करू शकता. हे तुमचे खाते किंवा डिव्हाइस पकडल्यास कोणालाही मोठ्या प्रमाणात पैसे ट्रान्सफर करण्यापासून रोखेल.

अज्ञात नंबरवरून येणाऱ्या कॉल्सवर विश्वास ठेवू नका

डिजिटल अटक, KYC अपडेट्स किंवा लॉटरी जिंकल्याचा दावा करणारे कॉल अनेकदा बनावट असतात. स्कॅमर तुमचा OTP किंवा पिन मागण्यासाठी या युक्त्या वापरू शकतात. म्हणून, अशा कॉल्सपासून सावध रहा.

अधिकृत स्टोअर्समधून UPI ​​अॅप्स डाउनलोड करा

नेहमी अधिकृत स्टोअर्समधून UPI ​​अॅप्स डाउनलोड करा. अँड्रॉइड वापरकर्त्यांना Google Play Store वरून Google Pay, PhonePe आणि BHIM सारखे अॅप्स डाउनलोड करण्याचा सल्ला दिला जातो आणि Apple वापरकर्त्यांना Apple App Store वरून ते डाउनलोड करण्याचा सल्ला दिला जातो.

फसवणुकीचे बळी असाल तर या नंबरवर कॉल करा

जर तुम्ही फसवणुकीचे बळी असाल तर तुम्ही ताबडतोब 1930 वर कॉल करावा. किंवा तुम्ही cybercrime.gov.in वर देखील तक्रार करू शकता.

धोक्यात आहे तुमचा iPhone! Apple ने 1.8 अब्ज युजर्सना केले अलर्ट, सुरक्षित राहण्यासाठी ‘या’ टिप्स नक्की वापरा

Published On: Jan 01, 2026 | 07:22 PM

