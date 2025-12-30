Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: गॅदर अराऊंड ईमोटसह प्लेअर्सन मिळणार ‘हे’ स्पेशल रिवॉर्ड्स, गेममध्ये स्टेप अप इव्हेंट लाईव्ह

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 30 December 2025: फ्री फायर मॅक्स गेममध्ये ईमोटद्वारे प्लेअर्स त्यांच्या कॅरेक्टरला यूनिक अ‍ॅक्शन प्रोवाइड करू शकतात. ज्यामुळे त्यांचे कॅरेक्टर अधिक मजेदार वाटते.

Updated On: Dec 30, 2025 | 09:42 AM
  • स्टेप अप इमोट्स इव्हेंट झाला
  • ईव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन रिवॉर्ड्स जिंकण्यासाठी संधी
  • ईव्हेंट अ‍ॅक्सेस करण्यासाठी सोपी आहे प्रोसेस
फ्री फायर मॅक्समध्ये स्टेप अप इमोट्स इव्हेंट आता लाईव्ह झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्लेअर्सना अनेक नवीन ईमोट्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. या ईमोट्समध्ये गॅदर अराऊंड ईमोट, स्प्रिंग रॉकर ईमोट आणि गिडी अप ईमोट इत्यादींचा समावेश आहे. फ्री फायर मॅक्स भारतातील प्रसिद्ध बॅटल रॉयल गेम आहे. या गेममध्ये विविध प्रकारचे गेमिंग आयटम्स समाविष्ट आहेत. ज्यांच्या मदतीने तुम्ही तुमचा गेमिंगचा अनुभव अधिक चांगला करू शकता. तसेच तुमच्या शत्रूंवर विजय देखील मिळवू शकता.

ईमोट ही फ्री फायर मॅक्स गेममध्ये असे इन-गेम आइटम आहे, ज्याद्वारे प्लेअर्स गेममध्ये त्यांच्या कॅरेक्टरला यूनिक अ‍ॅक्शन प्रोवाइड करू शकतात. असे अनेक प्लेअर्स असतात ज्यांना ईमोटवर इन-गेम करंसी खर्च करण्याची इच्छा नसते. त्यामुळे असे प्लेअर्स सहसा ईव्हेंटच्या शोधात असतात. तुम्ही देखील अशाच प्लेअर्सपैकी एक असाल तर हा ईव्हेंट तुमच्यासाठी फायद्याचा ठरणार आहे. जर तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुमच्या गेमिंग कॅरेक्टरसाठी तुम्ही ईमोट्स खरेदी करण्याचा विचार करत असाल स्टेप अप ईमोट ईव्हेंट तुमच्यासाठी एक चांगला ऑप्शन ठरणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन तुम्ही इमोट्स फ्री ग्रँड प्राइज म्हणून जिंकू शकता. यामध्ये अनेक बोनस बक्षिसे देखील समाविष्ट आहेत. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी, तुम्हाला स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करून तुमचे नशीब आजमावावे लागेल. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्पिनची किंमत

फ्री फायर मॅक्सच्या स्टेप अप ईमोट्स ईव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन रिवॉर्ड्स जिंकण्यासाठी प्लेअर्सना त्यांचं नशिब आजमावे लागणार आहे. नशिब आजमवण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावं लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी इन-गेम करेंसी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्याची किंमत 9 डायमंड्स आहेत.

प्रिमियम रिवॉर्ड्स

  • गॅदर अराउंड इमोट
  • स्प्रिंग रॉकर
  • गिड्डी अप
  • रेनडियर फ्लोट

बेसिक रिवॉर्ड्स

  • एमपी 40 गोल्डन क्रॅकर वेपन लूट क्रेट
  • गेम रॉयल वाउचर
  • गोल्ड रॉयल वाउचर
  • टॅक्टिकल मार्केट
  • सुपर लेग पॉकेट

ईव्हेंट अ‍ॅक्सेस करण्यासाठी या स्टेप्स फॉलो करा

  • सर्वात आधी तुमच्या फोनमध्ये फ्री फायर गेम ओपन करा.
  • यानंतर स्टोअर सेक्शनवर क्लिक करा.
  • येथे तुम्हाला सर्व ईव्हेंटची लिस्ट दिसेल.
  • स्टेप अप ईमोट्स ईव्हेंट बॅनरवर क्लिक करून तुम्ही यामधील रिवॉर्ड्सबाबत जाणून घेऊ शकता.
जाणून घ्या आजचे रिडीम कोड्स

  • Q2WE-RT56-YNHG
  • 9OLK-JHGF-DSAQ
  • FE2F-4D3S-LOP9
  • PL08-3EDC-4RFV
  • FFXG-2DSA-QWER
  • BRER-54DG-HY78
  • S5ER-TY78-PLKI

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Dec 30, 2025 | 09:42 AM

