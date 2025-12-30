Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Sl Pitch Report India Will Play The Last Cricket Match Of 2025 Today Know What The Pitch Will Be Like

IND vs SL Pitch Report : भारत आज 2025 मधील शेवटचा क्रिकेट सामना खेळणार, जाणून घ्या कशी असेल खेळपट्टी?

हरमनप्रीत कौरच्या संघाने या संपूर्ण मालिकेमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. भारताने ५ सामन्यांच्या मालिकेत कधीही श्रीलंकेला क्लीन स्वीप केलेले नाही, त्यामुळे टीम इंडिया या मैलाचा दगड जिंकण्याकडेही लक्ष ठेवेल.

Updated On: Dec 30, 2025 | 11:29 AM
फोटो सौजन्य - Star Sports सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Star Sports सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India Women vs Sri Lanka Women Pitch Report 5th T20 – भारत विरुद्ध श्रीलंका ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा टी२० सामना आज तिरुवनंतपुरम येथे खेळला जाणार आहे. या मालिकेत सलग चौथ्या मालिका विजयाची नोंद करणाऱ्या हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया आज पाहुण्यांना क्लीन स्वीप करण्याचे लक्ष्य ठेवेल. हरमनप्रीत कौरच्या संघाने या संपूर्ण मालिकेमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. भारताने ५ सामन्यांच्या मालिकेत कधीही श्रीलंकेला क्लीन स्वीप केलेले नाही, त्यामुळे टीम इंडिया या मैलाचा दगड जिंकण्याकडेही लक्ष ठेवेल.

तिरुवनंतपुरममधील मालिकेतील हा सलग तिसरा सामना आहे. शेवटचा सामना धावांचा पाऊस पडला. दोन्ही संघांनी मिळून ४१२ धावा केल्या. आजच्या सामन्याच्या रिपोर्टवर एक नजर टाकूया. तिरुअनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड इंटरनॅशनल स्टेडियमवर आतापर्यंत खेळलेले दोन्ही टी-२० सामने भारताने जिंकले आहेत. पहिल्या सामन्यात रेणुका सिंग ठाकूरच्या घातक गोलंदाजीमुळे भारताने विजय मिळवला. रेणुकाने चार षटकांत २१ धावा देत चार विकेट घेतल्या, ज्यामुळे भारताला श्रीलंकेला ११२ धावांवर रोखण्यात मदत झाली.

कोण आहे WPL मध्ये मुंबई इंडियन्सचे नवीन फिरकी गोलंदाज प्रशिक्षक क्रिस्टन बीम्स? फ्रँचायझीने या अनुभवी खेळाडूवर ठेवला विश्वास

टीम इंडियाने हे लक्ष्य फक्त १३.२ षटकांत पूर्ण केले. शेफाली वर्माने ७९ धावांची धमाकेदार खेळी खेळली. दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाने श्रीलंकेसाठी २२२ धावांचे लक्ष्य ठेवून त्यांचा सर्वोच्च टी-२० धावसंख्या उभारला. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना श्रीलंकेला १९१ धावांवर रोखण्यात आले. दोन्ही सामन्यांमध्ये भारतीय फलंदाजांनी धुमाकूळ घातला. त्यामुळे आजच्या सामन्यातही खेळपट्टी फलंदाजांना अनुकूल ठरू शकते असे म्हणता येईल. नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न करेल.

भारत विरुद्ध श्रीलंका संघ

भारतीय महिला संघ: स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधती रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, रेणुका सिंग ठाकूर, श्री चरणी, जेमिमाह रॉड्रिग्स, जी कमलिनी, वैष्णवी शर्मा.

श्रीलंकेचा महिला संघ : हसिनी परेरा, चामारी अथापथु (कर्णधार), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहरी, नीलाक्षिका सिल्वा, रश्मिका सेवंडी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मलशा शेहानी, काव्या कविंदी, निमाशा मदशनी, विमाशा मदशरानी, ​​जी. गुणरत्ने, इनोका रणवीरा

Web Title: Ind vs sl pitch report india will play the last cricket match of 2025 today know what the pitch will be like

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 11:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
1

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
2

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
3

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान
4

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM