IND vs SL Pitch Report : भारत आज 2025 मधील शेवटचा क्रिकेट सामना खेळणार, जाणून घ्या कशी असेल खेळपट्टी?

India Women vs Sri Lanka Women Pitch Report 5th T20 – भारत विरुद्ध श्रीलंका ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा टी२० सामना आज तिरुवनंतपुरम येथे खेळला जाणार आहे. या मालिकेत सलग चौथ्या मालिका विजयाची नोंद करणाऱ्या हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया आज पाहुण्यांना क्लीन स्वीप करण्याचे लक्ष्य ठेवेल. हरमनप्रीत कौरच्या संघाने या संपूर्ण मालिकेमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. भारताने ५ सामन्यांच्या मालिकेत कधीही श्रीलंकेला क्लीन स्वीप केलेले नाही, त्यामुळे टीम इंडिया या मैलाचा दगड जिंकण्याकडेही लक्ष ठेवेल.
तिरुवनंतपुरममधील मालिकेतील हा सलग तिसरा सामना आहे. शेवटचा सामना धावांचा पाऊस पडला. दोन्ही संघांनी मिळून ४१२ धावा केल्या. आजच्या सामन्याच्या रिपोर्टवर एक नजर टाकूया. तिरुअनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड इंटरनॅशनल स्टेडियमवर आतापर्यंत खेळलेले दोन्ही टी-२० सामने भारताने जिंकले आहेत. पहिल्या सामन्यात रेणुका सिंग ठाकूरच्या घातक गोलंदाजीमुळे भारताने विजय मिळवला. रेणुकाने चार षटकांत २१ धावा देत चार विकेट घेतल्या, ज्यामुळे भारताला श्रीलंकेला ११२ धावांवर रोखण्यात मदत झाली.
टीम इंडियाने हे लक्ष्य फक्त १३.२ षटकांत पूर्ण केले. शेफाली वर्माने ७९ धावांची धमाकेदार खेळी खेळली. दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाने श्रीलंकेसाठी २२२ धावांचे लक्ष्य ठेवून त्यांचा सर्वोच्च टी-२० धावसंख्या उभारला. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना श्रीलंकेला १९१ धावांवर रोखण्यात आले. दोन्ही सामन्यांमध्ये भारतीय फलंदाजांनी धुमाकूळ घातला. त्यामुळे आजच्या सामन्यातही खेळपट्टी फलंदाजांना अनुकूल ठरू शकते असे म्हणता येईल. नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न करेल.
Women in Blue look to cap off a spectacular 2025 with a clean sweep vs Sri Lanka! 👀👊#INDvSL 5th T20I 👉 TUE, 30th DEC, 6:30 PM onwards pic.twitter.com/OfGb2umA7C — Star Sports (@StarSportsIndia) December 30, 2025
भारतीय महिला संघ: स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधती रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, रेणुका सिंग ठाकूर, श्री चरणी, जेमिमाह रॉड्रिग्स, जी कमलिनी, वैष्णवी शर्मा.
श्रीलंकेचा महिला संघ : हसिनी परेरा, चामारी अथापथु (कर्णधार), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहरी, नीलाक्षिका सिल्वा, रश्मिका सेवंडी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मलशा शेहानी, काव्या कविंदी, निमाशा मदशनी, विमाशा मदशरानी, जी. गुणरत्ने, इनोका रणवीरा