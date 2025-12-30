Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ मालिकेचे तिकीट या तारखेला खरेदी करू शकतात चाहते! MPCA कडून विद्यार्थी आणि दिव्यांग फॅन्ससाठी खास योजना

तिसरा सामना १८ जानेवारी रोजी मध्य प्रदेशातील होळकर स्टेडियमवर खेळला जाईल. ३१ डिसेंबरपासून तिकिट बुकिंग सुरू होईल. MPCA अंतिम सामन्यासाठी विद्यार्थी आणि दिव्यांग प्रेक्षकांना सूट दिली आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 11:02 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

India vs New Zealand series tickets : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ११ जानेवारीपासून तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू होणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना ११ जानेवारीला खेळला जाणार तर दुसरा सामना हा 14 जानेवारी रोजी होणार आहे. तिसरा सामना १८ जानेवारी रोजी मध्य प्रदेशातील होळकर स्टेडियमवर खेळला जाईल. ३१ डिसेंबरपासून तिकिट बुकिंग सुरू होईल. मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनने (MPCA) अंतिम सामन्यासाठी विद्यार्थी आणि दिव्यांग प्रेक्षकांना सूट दिली आहे.

MPCA ने पुष्टी केली आहे की या सामन्याची तिकिटे फक्त ऑनलाइन विकली जातील. ईस्ट स्टँड (लोअर/सेकंड फ्लोअर) साठी सवलतीच्या दरात विद्यार्थी तिकिटे उपलब्ध असतील. प्रत्येक विद्यार्थ्याला फक्त ऑनलाइन प्रणालीद्वारे प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर एक तिकीट मिळेल. एमपीसीएने ‘डिस्ट्रिक्ट बाय झोमॅटो’ ला अधिकृत ऑनलाइन तिकीट एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. तिकिटे फक्त ऑनलाइन उपलब्ध असतील. नोंदणी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११:०० वाजता सुरू होईल.

कोण आहे WPL मध्ये मुंबई इंडियन्सचे नवीन फिरकी गोलंदाज प्रशिक्षक क्रिस्टन बीम्स? फ्रँचायझीने या अनुभवी खेळाडूवर ठेवला विश्वास

तिकिटांचा कोटा पूर्ण होईपर्यंत किंवा १ जानेवारी २०२६ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजेपर्यंत नोंदणी सुरू राहील. या सवलतीच्या तिकिटांची विक्री करण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यात पार पडेल. हि तिकीटे क्रिकेट चाहत्यांना district by zomato वर खरेदी करता येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे समाविष्ट आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, MPCA द्वारे कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल आणि त्यांना मान्यता किंवा मान्यता नाकारली जाईल. कागदपत्रे मंजूर झाल्यानंतर, अर्जदारांना व्हॉट्सअॅप संदेश किंवा ईमेलद्वारे पेमेंट लिंक मिळेल. यशस्वी पेमेंट केल्यानंतर, त्यांना तिकीट बुकिंगची पुष्टी मिळेल. त्यानंतर तिकिटे कुरिअरद्वारे वितरित केली जातील.

विद्यार्थ्यांसाठी सवलत म्हणून, ईस्ट स्टँड लोअरसाठी तिकिटांचे दर ₹७५० आणि ईस्ट स्टँड (दुसरा मजला) साठी ₹९५० निश्चित करण्यात आले आहेत. अपंग प्रेक्षकांसाठीही अशीच प्रक्रिया अवलंबण्यात आली आहे, तिकिटांची किंमत ₹३०० आहे. या प्रेक्षकांना ईशान्य गॅलरीमध्ये सामावून घेतले जाईल. सक्षम सरकारी अधिकाऱ्याकडून (सिव्हिल सर्जन) वैध अपंगत्व प्रमाणपत्र असल्यासच तिकिटे खरेदी करता येतील. हे प्रमाणपत्र एमपीसीए रेकॉर्डसाठी लिंकवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. ज्यांना व्हीलचेअरची आवश्यकता आहे त्यांना व्हीलचेअर तिकिटे खरेदी करावी लागतील. दरम्यान, सामन्यासाठी सामान्य तिकिटांचे दर स्टँड आणि पॅव्हेलियन पातळीनुसार ₹८०० ते ₹७,००० पर्यंत आहेत.

Published On: Dec 30, 2025 | 11:02 AM

Topics:  

