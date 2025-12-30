Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Special Surprise For Apple Users Company Will Launch Iphone Air 2 With Foldable Iphone In The Year 2026 Tech News Marathi

नव्या वर्षात Apple देणार ग्राहकांना खास सरप्राईज! फोल्डेबल आयफोनसह iPhone Air 2 लाँच करण्याची शक्यता, इतकी असेल किंमत

2026 मध्ये टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपल सुमारे 6 आयफोन मॉडेल्स लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबत सतत अपडेट्स देखील समोर येत आहेत. त्यामुळे आगामी आयफोनकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 06:12 AM
नव्या वर्षात Apple देणार ग्राहकांना खास सरप्राईज! फोल्डेबल आयफोनसह iPhone Air 2 लाँच करण्याची शक्यता, इतकी असेल किंमत

नव्या वर्षात Apple देणार ग्राहकांना खास सरप्राईज! फोल्डेबल आयफोनसह iPhone Air 2 लाँच करण्याची शक्यता, इतकी असेल किंमत

Follow Us:
Follow Us:
  • iPhone Air 2 लाँचिंगसाठी यूजर्स उत्साही
  • iPhone Air 2 मध्ये मिळणार डुअल कॅमेरा सेटअप
  • कमी किंमतीत जास्त फीचर्स देण्याची कंपनीची योजना
दिग्गज टेक कंपनी अ‍ॅपलने यावर्षी त्यांची आयफोन 17 सिरीज लाँच केली. नवीन रंग, नवीन डिझाईन आणि अपग्रेड फीचर्स यामुळे आयफोन 17 सिरीज ग्राहकांना प्रचंड आवडली होती. या सिरीजनंतर आता कंपनी 2026 मध्ये नवीन आयफोन सिरीज लाँच करण्याची तयारी करत आहे. 2026 मध्ये आयफोन 18 सिरीज लाँच केली जाणार आहे. एवढंच नाही तर कंपनी आगामी आयफोन मॉडेल्ससोबत कंपनी असे दोन आयफोन मॉडेल्स लाँच करण्याच विचार करत आहे, ज्यामुळे सर्वजण चकित होतील. कंपनी 2026 मध्ये आयफोन फोल्ड आणि आयफोन एअर 2 लाँच करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

टेक विश्वासाठी ऐतिहासिक ठरलं ‘2025’ चं वर्ष! स्लिम iPhone, AI गॅझेट्स आणि Musk चा रोबोट… प्रत्येक इनोव्हेशनने जगाला केलं थक्क

iPhone Air 2 लाँच होण्याची शक्यता

असं सांगितलं जात होतं की कंपनी कमी विक्रीमुळे iPhone Air चे प्रोडक्शन पूर्णपणे बंद करणार आहे. मात्र आता असं सांगितलं जात आहे, 2026 मध्ये कंपनी फोल्डेबल आयफोनसह iPhone Air 2 देखील लाँच करू शकते. याचे काही लीक्स देखील समोर आले आहे. त्यामुळे आयफोन 18 सिरीज आणि फोल्डेबल आयफोनसह iPhone Air 2 देखील 2026 मध्ये लाँच केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

अनेक अपग्रेडसह लाँच होणार iPhone Air 2

अ‍ॅपलने यावर्षी त्यांचा सर्वात पातळ आयफोन मॉडेल iPhone Air लाँच केला होता. नवीन डिझाईन आणि स्लिम बॉडी यामुळे हा आयफोन यूजर्सना अतिशय आवडेल अशी कंपनीला आशा होती. मात्र हा आयफोन यंदा फ्लॉप ठरला. कंपनीच्या अपेक्षेप्रमाणे यूजर्सनी या आयफोनला प्रतिसाद दिला नाही. सिंग कॅमेरा आणि कमी बॅटरी लाईफ यामुळे हा आयफोन यूजर्सना आवडला नाही. त्यामुळे या आयफोन मॉडेलची विक्री झाली नाही. याच सर्वांचा विचार करून आता कंपनी त्यांचे नवीन मॉडेल अधिक शक्तिशाली बनवण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये रियरमध्ये डुअल कॅमेरा सेटअप दिला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत लीक्स देखील समोर आले आहेत. याशिवाय यामधील चिपसेट आणि दूसरे हार्डवेयर देखील अपग्रेड केले जाणार आहे.

Year Ender 2025: iPhone Air पासून Nothing Phone 3 पर्यंत… हे आहेत वर्षभरात लाँच झालेले फ्लॉप स्मार्टफोन्स

किती असू शकते किंमत

काही रिपोर्टनुसार, कंपनी iPhone Air 2 हिट बनवण्यासाठी त्याची किंमत कमी ठेवणार आहे. असं सांगितलं जात आहे की. सध्याच्या मॉडेलपेक्षा (1.19 लाख रुपये) त्याची किंमत कमी असण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅपलला आशा आहे की त्याची वाढलेली वैशिष्ट्ये आणि कमी किंमत व्यापक स्वीकृती मिळवेल.

कधी लाँच होणार आयफोन?

आयफोन 18 प्रो मॉडेल्स, iPhone Air 2 आणि फोल्डेबल फोन सप्टेंबर महिन्यात लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. तर स्टँडर्ड आयफोन 18 2026 च्या सुरुवातीला लाँच केला जाऊ शकतो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: iPhone Air 2 कधी लाँच होऊ शकतो?

    Ans: Apple ने अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण लीकनुसार 2026 मध्ये किंवा त्यानंतर iPhone Air 2 सादर होऊ शकतो.

  • Que: iPhone Air 2 मध्ये USB-C पोर्ट असेल का?

    Ans: होय. Apple ने USB-C स्वीकारल्यामुळे iPhone Air 2 मध्ये USB-C पोर्ट असण्याची शक्यता जास्त आहे.

  • Que:

    Ans:

Web Title: Special surprise for apple users company will launch iphone air 2 with foldable iphone in the year 2026 tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 06:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
1

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक
3

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी
4

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM