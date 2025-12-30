Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

New Year 2026: दणक्यात होणार नवीन वर्षाची सुरुवात! Oppo पासून Vivo पर्यंत जानेवारीमध्ये मार्केट गाजवणार ‘हे’ स्मार्टफोन्स

Upcoming Smartphones In January 2026: नवीन वर्षात दमदार स्पेसिफिकेशन्स आणि हटके फीचर्ससह अनेक स्मार्टफोन्स लाँच केले जाणार आहेत. आगामी स्मार्टफोनबाबत सतत नवीन अपडेट्स देखील समोर येत आहेत. याबाबत जाणून घेऊया.

Updated On: Dec 30, 2025 | 07:07 AM
  • जानेवारीत Oppo ते Vivo चे ‘हे’ स्मार्टफोन्स करणार धुमाकूळ
  • स्मार्टफोन खरेदीचा बेस्ट टाइम?
  • नवे स्मार्टफोन्स, फीचर्स आणि किंमतीची उत्सुकता वाढली
स्मार्टफोन चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 2025 तर स्मार्टफोन यूजर्ससाठी अतिशय खास ठरला होता. यावर्षी अनेक स्मार्टफोन्स लाँच करण्यात आले. त्याचप्रमाणे 2026 मध्ये देखील अनेक दमदार स्मार्टफोन्स लाँच केले जाणार आहेत. याची सुरुवात जानेवारी महिन्यापासूनच होणार आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजेच जानेवारी महिन्यात टेक कंपन्या काही नवीन स्मार्टफोन्स लाँच करणार आहेत. बजेट सेगमेंटपासून प्रिमियम डिव्हाईसपर्यंत अनेक स्मार्टफोन्स जानेवारी महिन्यात लाँच केले जाणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही देखील नवीन वर्षात नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही तुमच्यासाठी एक चांगली संधी ठरू शकते. चला तर मग नवीन वर्षात लाँच होणाऱ्या काही स्मार्टफोन्सवर आता नजर टाकूया.

Redmi Note 15

चाइनीज कंपनी शाओमी त्यांची रेडमी नोट सीरीज पुन्हा एकदा घेऊन येण्यासाठी सज्ज झाली आहे. 6 जानेवारी रोजी Redmi Note 15 लाँच केला जाणार आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 6.77 इंच AMOLED डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यता आहे. असं सांगितलं जात आहे की, या आगामी स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 6 जनरल 3 प्रोसेसर आणि 108MP चा मुख्य कॅमेका दिला जाण्याची शक्यता आहे. या स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत सुमारे 25,000 रुपये असण्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

OPPO Reno 15 सीरीज

OPPO Reno 15 सीरीज चीनमध्ये आधीच लाँच करण्यात आली आहे. आता ही सिरीज भारतात देखील लाँच होण्यासाठी सज्ज झाली आहे. 8 जानेवारी रोजी OPPO Reno 15 सीरीज भारतात लाँच केली जाणार आहे. या सिरीजमध्ये Oppo Reno 15, Reno 15 Pro आणि Reno 15 Pro Mini या मॉडेल्सचा समावेश असणार आहे. याची सुरुवातीची किंमत 40,000 रुपये असण्याची शक्यता आहे. हा स्मार्टफोन लेटेस्ट फीचर्सने सुसज्ज असणार आहे.

Vivo X300 FE

अलीकडेच हा स्मार्टफोन एका सर्टिफिकेशन साइटवर स्पॉट करण्यात आला आहे. ज्यामुळे अशी शक्यता वर्तवली जात आहे की, हा स्मार्टफोन जानेवारी अखेरपर्यंत लाँच केला जाऊ शकतो. यामध्ये 6.31 इंच OLED LTPO डिस्प्ले मिळणार आहे आणि हा स्मार्टफोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या स्मार्टफोनच्या रियरमध्ये 50MP + 8MP + 50MP चा ट्रिपल कॅमेरा आणि फ्रंटला 50MP लेंस असण्याची शक्यता आहे. याची किंमत अद्याप समोर आली नाही.

Vivo V70

Vivo V70 स्मार्टफोन देखील जानेवारी महिन्यात भारतात लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 6.5 इंच डिस्प्ले असणार आहे. हा फोन 8GB+256GB आणि 12GB+256GB व्हेरिअंंटमध्ये भारतात लाँच केला जाणार आहे. याची सुरुवातीची किंमत 45,000 रुपये असू शकते.

Published On: Dec 30, 2025 | 07:07 AM

