India Agriculture 2025: अमेरिकन टॅरिफचा फटका, तरीही भारताची कृषी क्षेत्रात मजबूत कामगिरी

अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे कृषी निर्यातीत अडथळा निर्माण झाला असला तरी, भारताच्या कृषी क्षेत्राने २०२५ चा शेवट अंदाजे विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनासह केला, जो गेल्या वर्षीच्या ३५७.७३ दशलक्ष टन (एमटी) पेक्षा जास्त होता.

Updated On: Dec 30, 2025 | 10:49 AM
India Agriculture 2025: अमेरिकन टॅरिफचा फटका, तरीही भारताची कृषी क्षेत्रात मजबूत कामगिरी

India Agriculture 2025: अमेरिकन टॅरिफचा फटका, तरीही भारताची कृषी क्षेत्रात मजबूत कामगिरी (फोटो-सोशल मीडिया)

  • २०२५ मध्ये भारतात विक्रमी कृषी उत्पादन
  • २०२६ मध्ये बियाणे आणि कीटकनाशक विधेयक अपेक्षित
  • अन्नधान्य उत्पादन ३५७.७३ दशलक्ष टन (एमटी) पेक्षा जास्त

India Agriculture 2025: अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे कृषी निर्यातीत अडथळा निर्माण झाला असला तरी, भारताच्या कृषी क्षेत्राने २०२५ चा शेवट अंदाजे विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनासह केला, जो गेल्या वर्षीच्या ३५७.७३ दशलक्ष टन (एमटी) पेक्षा जास्त होता, तर जीएसटी सुधारणांमुळे कच्च्या मालाच्या किमतीत दिलासा मिळाला. भागधारक आता नवीन वर्षांत महत्त्वाचे बियाणे आणि कीटकनाशक बिल मंजूर होण्याची वाट पाहत आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या वर्षी बलस्थाने आणि कमकुवतपणा दोन्ही दिसून आले; वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांमध्ये कपात झाल्यामुळे खर्चात लक्षणीय बचत झाली, तर अमेरिकेच्या शुल्कामुळे बाजारपेठेत विविधता निर्माण झाली.

वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी म्हणाले, ‘२०२५-२६ (जुलै-जून) मध्ये विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन साध्य होण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे.’ खरीप उत्पादन सकारात्मक राहिले आहे आणि रब्बी पेरणी चांगली सुरू आहे. नैऋत्य मान्सूनपेक्षा जास्त पाऊस पडल्याने खरीप पेरणीला चालना मिळाली.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी १.३७ लाख कोटी रुपयांच्या वाढीव बजेटसह, कृषी मंत्रालयाने उच्च उत्पादकता, कमी खर्च, पीक विविधता, मूल्यवर्धन आणि थेट मदतीद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ निर्णयाचा भाग म्हणून, १ जानेवारी रोजी, पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि हवामान-आधारित पीक विमा योजना २०२५-२६ पर्यंत वाढविण्यात आली (६९,५१६ कोटी खर्चासह), आणि डीएपी खत अनुदान प्रति टन ३,५०० रुपयांनी वाढविण्यात आले. यामुळे कृषी-केंद्रित पहिल्या मंत्रिमंडळ निर्णयांची तीन वर्षांची परंपरा चालू राहिली.

२०२५-२६ साठी खरीप अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी १७३ ३३ दशलक्ष टन होईल. जे २०२४-२५ मधील १६९.४ दशलक्ष टनापेक्षा अधिक आहे.
तांदळाचे उत्पादन १२४.५ दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त होईल, तर मक्याचे उत्पादन २८.३ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीमुळे पश्चिम आणि पूर्वेकडील भागात पिकाचे मोठे नुकसान झाले. १९ डिसेंबरपर्यंत रब्बी पेरणी ६५९.३९ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचली, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८ लाख हेक्टरने वाढली. गव्हाची पेरणी ३००.३४ लाख हेक्टरवरून ३०१.६३ लाख हेक्टरवर पोहोचली

Published On: Dec 30, 2025 | 10:49 AM

