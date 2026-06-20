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लवरकच लाँच होणार Tecno Camon Slim! कंपनीने सोशल मीडियावर शेअर केला नवा टीजर; जाणून घ्या फीचर्स

Updated On: Jun 20, 2026 | 01:41 PM IST
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सारांश

Tecno एका नव्या स्मार्टफोनवर काम करत आहे आणि येत्या दोन ते तीन दिवसांत हा स्मार्टफोन लाँच केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. कंपनीने आगामी स्मार्टफोनचा टिझर सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. स्मार्टफोनच्या डिझाईनमुळे ग्राहकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

लवरकच लाँच होणार Tecno Camon Slim! कंपनीने सोशल मीडियावर शेअर केला नवा टीजर; जाणून घ्या फीचर्स

लवरकच लाँच होणार Tecno Camon Slim! कंपनीने सोशल मीडियावर शेअर केला नवा टीजर; जाणून घ्या फीचर्स

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विस्तार
  • Tecno लवकरच टेक्नो कॅमोन स्लिम हा नवा स्मार्टफोन लाँच करणार आहे.
  • टिझरमध्ये या फोनची स्लिम डिझाइन, रुंद कॅमेरा बार आणि मल्टीपल कलर ऑप्शन्स दिसून आले.
  • रिपोर्ट्सनुसार, या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 चिपसेट, 60W फास्ट चार्जिंग आणि मोठी बॅटरी मिळू शकते.
लवकरच टेक कंपनी Tecno एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करणार आहे. चीनी स्मार्टफोन कंपनी त्यांचा नवा स्मार्टफोन Tecno Camon Slim या नावाने लाँच करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या आगामी स्मार्टफोनचा टिझर कंपनीने त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर शेअर केला आहे. शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडीओमध्ये आगामी स्मार्टफोनची डिझाईन पाहायला मिळत आहे. तसेच हा स्मार्टफोन मल्टीपल कलर ऑप्शन्समध्ये रिलीज केला जाणार आहे. या स्मार्टफोनमध्ये एक पिल-शेप्ड कॅमेरा मॉड्यूल आहे. तसेच हे डिव्हाईस मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 चिपसेटने सुसज्ज असू शकते, अशी चर्चा आहे. नावावरून असा अंदाज लावला जात आहे की, हा एक स्लिम स्मार्टफोन असणार आहे.

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या दिवशी लाँच होणार टेक्नो कॅमोन स्लिम

टेक्नो आगामी स्मार्टफोनबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स आणि इंस्टाग्रामवर टिझर्स शेअर केले आहे आणि स्मार्टफोनच्या लाँच डेटची घोषणा केली आहे. एका टिझर व्हिडीओमध्ये तीन दिवसांचे काऊंटडाऊन पाहायला मिळत आहे. यामुळे असे संकेत मिळत आहेत की, हा स्मार्टफोन 22 जून 2026 रोजी लाँच केला जाणार आहे. टेक्नो कॅमोन स्लिमसाठी प्री-ऑर्डर्स सध्या युगांडामध्ये लाईव्ह झाल्या आहेत. प्री-ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांना आकर्षक रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत. ज्यामध्ये UGX 2,00,000 म्हणजेच सुमारे 5,000 रुपयांपर्यंत डिस्काऊंट समाविष्ट आहे.  (फोटो सौजन्य – X) 

सोशल मीडियावर आगामी स्मार्टफोनचा टिझर शेअर

सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेल्या टिझरमध्ये टेक्नो कॅमोन स्लिम एका रुंद आडव्या कॅमेरा बारसह दाखवण्यात आला आहे. याचा रिअर कॅमेरा मॉड्यूल मेटॅलिक सिल्वर फ्रेमसह ब्लॅक शेड पाहायला मिळत आहे. या आयलँडमध्ये मल्टीपल कॅमेरा सेंसर्स आणि एक फ्लॅश सिमेट्रिकल पद्धतीने अरेंज करण्यात आले आहे. मॉड्यूलमध्ये दोन गोलाकार डोळे देखील आहेत, जे टेक्नो स्पार्क स्लिमवरील डिझाइनप्रमाणेच, मल्टी-सीन लायटिंग इफेक्ट्सद्वारे भावनांची नक्कल करतात. हे लाइट अ‍ॅनिमेशन शक्यत: नोटिफिकेशन्स, चार्जिंग आणि कॉल्ससाठी दाखवले जातील.

व्हिडीओमध्ये दाखवण्यात आलेल्या व्हाइट कलर व्हेरिअंटमध्ये एक जियोमेट्रिक बॅक पॅनल आहे आणि टेक्नोचा लोगो सेंटर-लेफ्टजवळ वर्टिकली प्रिंटेड आहे. यावर कॅमोनची ब्रँडिंग पाहायला मिळत आहे. हे एक लिमिटेड-एडिशन मॉडेल असण्याची शक्यता आहे.

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स्मार्टफोनचे अपेक्षित फीचर्स

कंपनीने अद्याप या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सचा खुलासा केला नाही. मात्र हा स्मार्टफोन 8GB रॅम आणि मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 चिपसेटसह लाँच केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यामध्ये 6.39mm चे स्लिम प्रोफाईल मिळू शकते. तसेच यामध्ये सोनी LYTIA 600 चा मुख्य सेंसर आणि 60W चार्जिंग सपोर्टसह 5,600mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते.

Web Title: Tecno camon slim will launch soon company shared teaser on social media

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Published On: Jun 20, 2026 | 01:40 PM

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