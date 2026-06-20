लवरकच लाँच होणार Tecno Camon Slim! कंपनीने सोशल मीडियावर शेअर केला नवा टीजर; जाणून घ्या फीचर्स

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टेक्नो आगामी स्मार्टफोनबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स आणि इंस्टाग्रामवर टिझर्स शेअर केले आहे आणि स्मार्टफोनच्या लाँच डेटची घोषणा केली आहे. एका टिझर व्हिडीओमध्ये तीन दिवसांचे काऊंटडाऊन पाहायला मिळत आहे. यामुळे असे संकेत मिळत आहेत की, हा स्मार्टफोन 22 जून 2026 रोजी लाँच केला जाणार आहे. टेक्नो कॅमोन स्लिमसाठी प्री-ऑर्डर्स सध्या युगांडामध्ये लाईव्ह झाल्या आहेत. प्री-ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांना आकर्षक रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत. ज्यामध्ये UGX 2,00,000 म्हणजेच सुमारे 5,000 रुपयांपर्यंत डिस्काऊंट समाविष्ट आहे. (फोटो सौजन्य – X)
So slim, it feels unreal. The wait is over. CAMON Slim pre-orders are now LIVE!
Tap the link in our bio to secure yours today and stand a chance to win exciting rewards, including discounts of up to UGX 200,000. pic.twitter.com/UXJveY4Pit — TECNO Mobile Uganda (@TECNOMobileUG) June 17, 2026
सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेल्या टिझरमध्ये टेक्नो कॅमोन स्लिम एका रुंद आडव्या कॅमेरा बारसह दाखवण्यात आला आहे. याचा रिअर कॅमेरा मॉड्यूल मेटॅलिक सिल्वर फ्रेमसह ब्लॅक शेड पाहायला मिळत आहे. या आयलँडमध्ये मल्टीपल कॅमेरा सेंसर्स आणि एक फ्लॅश सिमेट्रिकल पद्धतीने अरेंज करण्यात आले आहे. मॉड्यूलमध्ये दोन गोलाकार डोळे देखील आहेत, जे टेक्नो स्पार्क स्लिमवरील डिझाइनप्रमाणेच, मल्टी-सीन लायटिंग इफेक्ट्सद्वारे भावनांची नक्कल करतात. हे लाइट अॅनिमेशन शक्यत: नोटिफिकेशन्स, चार्जिंग आणि कॉल्ससाठी दाखवले जातील.
व्हिडीओमध्ये दाखवण्यात आलेल्या व्हाइट कलर व्हेरिअंटमध्ये एक जियोमेट्रिक बॅक पॅनल आहे आणि टेक्नोचा लोगो सेंटर-लेफ्टजवळ वर्टिकली प्रिंटेड आहे. यावर कॅमोनची ब्रँडिंग पाहायला मिळत आहे. हे एक लिमिटेड-एडिशन मॉडेल असण्याची शक्यता आहे.
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कंपनीने अद्याप या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सचा खुलासा केला नाही. मात्र हा स्मार्टफोन 8GB रॅम आणि मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 चिपसेटसह लाँच केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यामध्ये 6.39mm चे स्लिम प्रोफाईल मिळू शकते. तसेच यामध्ये सोनी LYTIA 600 चा मुख्य सेंसर आणि 60W चार्जिंग सपोर्टसह 5,600mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते.