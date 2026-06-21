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21 जून रोजी म्हणजेच आज देशात नीट पुर्नपरीक्षा होणार आहे. या परीक्षेपूर्वी पेपरफुटी सारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने 22 जूनपर्यंत टेलीग्रामवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहिर केला. याव्यतिरिक्त, टेलिग्रामचे मेसेज एडिटिंग फीचर देखील 30 जूनपर्यंत डिसेबल करण्यात आले आहे. सरकारचं असं म्हणणं आहे की, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामचा वापर पेपरफुटीसारख्या प्रकरणांमध्ये करण्यात आला आहे. पुन्हा अशा घटना घडू नयेत, यासाठी टेलिग्रामवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने टेलिग्रामवर गंभीर आरोप करत हा प्लॅटफॉर्म डार्क वेब बनत असल्याचा आरोप केला आहे आणि याचा वापर सायबर गुन्ह्यांसाठी करत असल्याचा दावा देखील केला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
सरकारने टेलिग्रामवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, आता भारतीय यूजर्स 22ज जूनपर्यंत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टेलिग्राम अॅक्सेस करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत अनेकांनी व्हिपीनचा वापर करत एक नवीन पद्धत शोधली आहे. व्हिपीएन यूजरचा आयपी अॅड्रेस लपवतो, यामुळे बॅन झालेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म किंवा अॅप्स अगदी सहज अॅक्सेस केले जाऊ शकतात.
प्रोटोन व्हिपीएनटे जनरल मॅनेजर डेविड पीटरसन यांनी एक्स पोस्ट शेअर करत सांगितलं आहे की, टेलिग्रामवर बंदी घातल्यानंतर व्हिपीएनची डाऊनलोड संख्या वेगाने वाढली आहे. तथापी, आता पीटरसनचे एक्स अकाऊंट भारतात ब्लॉक करण्यात आले असल्याचे माहिती समोर आली आहे. व्हिपीएन साइन-अपशिवाय गूगल ट्रेंडमध्ये देखील पाहायला मिळत आहे. लोकं गेल्या दोन दिवसांपासून टेलिग्राम व्हिपीन आणि व्हिपीन फॉर टेलिग्राम सारख्या टर्म्स मोठ्या प्रमाणात शोधत आहेत. यावरून असे दिसून येते की, लोक आता या बंदी घातलेल्या प्लॅटफॉर्मपर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग शोधत आहेत.
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व्हिपीएन म्हणजेच वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन सुरक्षित ठेवते. हे यूजरचा खरा आयपी अॅड्रेस लपवतो. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, इंटरनेटच्या वापरासाठी भौगोलिक स्थान (जियोलोकेशन) बदलते आणि यूजरच्या स्थानाऐवजी व्हिपीएन सर्व्हरचा आयपी अॅड्रेस दिसतो. व्हिपीएन तुमची ऑनलाइन माहिती ‘एनक्रिप्टेड’ स्वरूपात रूपांतरित करते, ज्यामुळे ती हॅक करणे कठीण होते.