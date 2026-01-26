Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • India Eu Fta Car Import Duty Cut 110 To 40 Percent January 27 2026

India-EU FTA: भारत-ईयू व्यापार करारादरम्यान 27 देशांसाठी मोठी बातमी; उद्या होणार जगातील सर्वात मोठ्या करारावर स्वाक्षरी

रॉयटर्सने दोन सूत्रांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की भारत सरकारने २७ देशांच्या युरोपियन युनियनमधील कारवरील कर तात्काळ कमी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. तथापि, शेवटच्या क्षणी बदल शक्य आहेत.

Updated On: Jan 26, 2026 | 01:41 PM
india eu fta car import duty cut 110 to 40 percent january 27 2026

'भारत ७०% ने टॅरिफ कमी करणार...' भारत-ईयू व्यापार करारादरम्यान २७ देशांसाठी मोठी बातमी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘सर्व करारांची जननी’
  • ट्रम्प फॅक्टर आणि संधी
  • २०३१ पर्यंत मोठे लक्ष्य

India EU Free Trade Agreement Jan 2026 : जागतिक व्यापार युद्धाच्या (Trade War) सावलीत भारताने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. उद्या, म्हणजेच मंगळवारी २७ जानेवारी २०२६ रोजी, भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात ‘मुक्त व्यापार करारावर’ (Free Trade Agreement) स्वाक्षरी होणार आहे. या कराराला वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी “सर्व करारांची जननी” (Mother of all deals) असे संबोधले आहे. या करारामुळे युरोपमधून आयात होणाऱ्या आलिशान कारवरील शुल्क ११० टक्क्यांवरून थेट ४० टक्क्यांपर्यंत खाली येणार असून, भविष्यात ते १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

युरोपियन कार आता सामान्यांच्या आवाक्यात?

आतापर्यंत मर्सिडीज-बेंझ, BMW, आणि फोक्सवॅगन सारख्या कंपन्यांच्या कारवर भारत ११०% पर्यंत आयात शुल्क आकारत होता. त्यामुळे या कारची किंमत भारतात दुपटीने वाढत असे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, नव्या करारानुसार हे शुल्क तात्काळ ४० टक्क्यांवर आणले जाईल. विशेषतः १५,००० युरोपेक्षा (सुमारे १६.५ लाख रुपये) जास्त किमतीच्या कारना याचा मोठा फायदा होईल. यामुळे केवळ महागड्या कारच नव्हे, तर मध्यम श्रेणीतील युरोपियन कारच्या किमतीतही ५ ते १० लाखांची घट होण्याची शक्यता आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Republic Day 2026: कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन

ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’चे पडसाद

या ऐतिहासिक करारामागे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण कारणीभूत मानले जात आहे. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून युरोपियन देशांवर १०% अतिरिक्त शुल्क लावण्याची धमकी दिली आहे, तर भारतीय वस्तूंवरही ५०% टॅरिफ लादले आहेत. अशा परिस्थितीत, जगातील दोन मोठ्या बाजारपेठांनी (भारत आणि EU) एकत्र येणे ही काळाची गरज बनली होती. युरोपला चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे आहे आणि भारताला आपली निर्यात वाढवायची आहे, या दोन्ही गरजा या करारामुळे पूर्ण होतील.

credit – social media and Twitter

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सुवर्णसंधी

‘एम्के ग्लोबल’च्या अहवालानुसार, या करारामुळे २०२१ पर्यंत भारताचा व्यापार अधिशेष ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होईल. भारताच्या एकूण निर्यातीत युरोपचा वाटा सध्याच्या १७.३ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. जरी कारवरील आयात शुल्क कमी झाले असले, तरी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बाबतीत भारताने स्थानिक उत्पादकांच्या हितासाठी (उदा. टाटा आणि महिंद्रा) पुढील ५ वर्षे सवलत न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ वर्षांनंतर ईव्हीवरही टॅरिफ सवलत दिली जाईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Republic Day 2026: कर्तव्य पथावरून जगाला संदेश; युरोपियन प्रमुखांच्या उपस्थितीत भारताचा जागतिक दबदबा, ट्रम्पना थेट इशारा

२० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर यश

भारत आणि युरोपमधील हा व्यापार करार गेल्या २० वर्षांपासून रखडलेला होता. २००७ मध्ये सुरू झालेल्या या वाटाघाटी अनेकदा फिसकटल्या होत्या. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन यांच्यातील सकारात्मक चर्चेमुळे हा करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. यामुळे केवळ ऑटोमोबाईल क्षेत्रच नव्हे, तर कापड, औषध निर्मिती आणि आयटी (IT) क्षेत्रातील भारतीयांनाही युरोपमध्ये मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोणत्या कारच्या किमती कमी होणार आहेत?

    Ans: युरोपियन युनियनमधील मर्सिडीज-बेंझ, BMW, ऑडी, फोक्सवॅगन, स्कॉडा आणि रेनॉल्ट यांसारख्या कंपन्यांच्या कारच्या किमतीत कपात होईल.

  • Que: आयात शुल्क किती टक्क्यांनी कमी झाले आहे?

    Ans: सध्या असलेले ११०% शुल्क तात्काळ ४०% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे आणि भविष्यात ते १०% पर्यंत खाली आणले जाईल.

  • Que: इलेक्ट्रिक वाहनांवरही (EV) सवलत मिळणार का?

    Ans: नाही, भारतीय कंपन्यांच्या संरक्षणासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील शुल्क कपात पुढील ५ वर्षांसाठी स्थगित ठेवली आहे.

Web Title: India eu fta car import duty cut 110 to 40 percent january 27 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Republic Day 2026: कर्तव्य पथावरून जगाला संदेश; युरोपियन प्रमुखांच्या उपस्थितीत भारताचा जागतिक दबदबा, ट्रम्पना थेट इशारा
1

Republic Day 2026: कर्तव्य पथावरून जगाला संदेश; युरोपियन प्रमुखांच्या उपस्थितीत भारताचा जागतिक दबदबा, ट्रम्पना थेट इशारा

E-governance reforms winner : ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात कोण ठरले नंबर वन? CM फडणवीसांनी केली यादी जाहीर
2

E-governance reforms winner : ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात कोण ठरले नंबर वन? CM फडणवीसांनी केली यादी जाहीर

Republic Day 2026 : महाराष्ट्र हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा…! CM फडणवीसांनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा
3

Republic Day 2026 : महाराष्ट्र हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा…! CM फडणवीसांनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

Operation Sindoor: पाकिस्तानची ‘ती’ काळी रात्र! राफेलपुढे इस्लामाबादची शरणागती, कमांड सेंटर्स केले उद्ध्वस्त; जागतिक अहवाल सादर
4

Operation Sindoor: पाकिस्तानची ‘ती’ काळी रात्र! राफेलपुढे इस्लामाबादची शरणागती, कमांड सेंटर्स केले उद्ध्वस्त; जागतिक अहवाल सादर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India-EU FTA: भारत-ईयू व्यापार करारादरम्यान 27 देशांसाठी मोठी बातमी; उद्या होणार जगातील सर्वात मोठ्या करारावर स्वाक्षरी

India-EU FTA: भारत-ईयू व्यापार करारादरम्यान 27 देशांसाठी मोठी बातमी; उद्या होणार जगातील सर्वात मोठ्या करारावर स्वाक्षरी

Jan 26, 2026 | 01:41 PM
Chandrapur News: चंद्रपूर महापौरपदाचा पेच कायम! उबाठा-वंचित गट नोंदणीने वाढली काँग्रेसची डोकेदुखी, भाजपची गणिते जुळणार?

Chandrapur News: चंद्रपूर महापौरपदाचा पेच कायम! उबाठा-वंचित गट नोंदणीने वाढली काँग्रेसची डोकेदुखी, भाजपची गणिते जुळणार?

Jan 26, 2026 | 01:33 PM
हिवाळ्यात मिळणाऱ्या ‘या’ भाज्या ‘कर्करोगाच्या शत्रू’, नियमित सेवन केल्यास शरीरातील घाण पडून जाईल बाहेर

हिवाळ्यात मिळणाऱ्या ‘या’ भाज्या ‘कर्करोगाच्या शत्रू’, नियमित सेवन केल्यास शरीरातील घाण पडून जाईल बाहेर

Jan 26, 2026 | 01:30 PM
संजूचा खेळ खल्लास? 13 चेंडूंनी खेळाडूचे ‘गणित’ बिघडवले, T20 विश्वचषकात आपले स्थान मिळवेल का?

संजूचा खेळ खल्लास? 13 चेंडूंनी खेळाडूचे ‘गणित’ बिघडवले, T20 विश्वचषकात आपले स्थान मिळवेल का?

Jan 26, 2026 | 01:21 PM
Bihar Crime: बिहारमध्ये धक्कादायक प्रकार! समलिंगी संबंधांना नकार दिल्याने आत्याकडून 16 वर्षीय भाचीची हत्या

Bihar Crime: बिहारमध्ये धक्कादायक प्रकार! समलिंगी संबंधांना नकार दिल्याने आत्याकडून 16 वर्षीय भाचीची हत्या

Jan 26, 2026 | 01:20 PM
आपली शिक्षण प्रणाली फक्त गुण मिळवणारी; विशेष पोलिस महानिरीक्षक सह आयुक्त डॉ.रवींद्र शिसवेंचे प्रतिपादन

आपली शिक्षण प्रणाली फक्त गुण मिळवणारी; विशेष पोलिस महानिरीक्षक सह आयुक्त डॉ.रवींद्र शिसवेंचे प्रतिपादन

Jan 26, 2026 | 01:19 PM
Raigad News: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! शेकाप-शिंदे गट मोट बांधण्याच्या चर्चा, युतीबाबत संभ्रम कायम

Raigad News: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! शेकाप-शिंदे गट मोट बांधण्याच्या चर्चा, युतीबाबत संभ्रम कायम

Jan 26, 2026 | 01:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM