The 50 : फराह खान नाही करणार होस्ट, तर कोण असेल लायन? जाणून घ्या सदस्यांची संपूर्ण लिस्ट

“बिग बॉस १९” नंतर येणारा “द ५०” हा रिअॅलिटी शो गेल्या काही आठवड्यांपासून प्रेक्षकांमध्ये उत्साह निर्माण करत आहे. या शोमध्ये ५० सेलिब्रिटी सहभागी होणार आहेत, ज्यात “द लायन” देखील सामील असणार आहे, २६ दिवसांच्या आव्हानात्मक खेळ आणि आव्हानांमध्ये प्रत्येक सदस्य प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन करणार आहे. स्पर्धकांमध्ये टेलिव्हिजन आणि संगीत जगातील अनेक प्रमुख कलाकार, सोशल मीडियावरील इन्फ्लुएन्सर आणि बिग बॉसचे एक्स स्पर्धक यांचा समावेश आहे.
“द ५०” हा त्याच नावाच्या आंतरराष्ट्रीय शोवर आधारित एक रिअॅलिटी शो आहे. या शोमध्ये विविध क्षेत्रातील ५० सेलिब्रिटी आहेत, ज्यांना गेममध्ये राहण्यासाठी असंख्य शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहोत. त्यांना शोच्या प्रत्येक टप्प्यावर कामे पूर्ण करावी लागतील आणि ते हरणार नाहीत किंवा बाहेर पडणार नाहीत याची खात्री करावी लागेल. शोमध्ये “द लायन” नावाचा एक गेम मास्टर देखील असेल.
याव्यतिरिक्त, “द लायन” मध्ये दोन कोल्हे, दोन कुत्रे आणि दोन ससे यांचा समावेश असलेली एक फौज असेल, जी सतत स्पर्धकांवर लक्ष ठेवेल. या शोबद्दल सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे कोणतेही नियम नाहीत आणि काही नियम कधीही बदलले जाऊ शकतात. बातम्यांव्यतिरिक्त, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की फराह खान हा शो होस्ट करत नाही. अभिनेत्री फक्त त्याच्या प्रमोशनमध्ये सहभागी होण्यासाठी सहभागी झाली होती. संपूर्ण हंगामात लायन कोण असणार हे गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.
‘द ५०’ चा राजवाडा
‘बिग बॉस’पेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या संकल्पनेवर आधारित असलेल्या ‘द ५०’ या रिअॅलिटी शोमध्ये स्पर्धकांना राहण्यासाठी मुंबईतील मालाड परिसरात असलेल्या एका आलिशान राजवाड्यात ठेवण्यात येणार आहे. सुमारे १०,००० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या या भव्य राजवाड्यात सहा प्रशस्त बेडरूम्स आणि तीन स्वतंत्र गेमिंग रूम्स आहेत. या घराची आणखी एक खास बाब म्हणजे येथे स्वयंपाकघरच नाही. स्पर्धकांना संपूर्ण कालावधीत आयोजकांकडूनच जेवण पुरवलं जाणार आहे. याशिवाय, घरामध्ये तीन वेगवेगळी गेमिंग क्षेत्रे असून, तिथेच सर्व टास्क आणि आव्हानं पार पडणार आहेत.
जे स्पर्धक एखाद्या टास्कमध्ये पराभूत होतील, त्यांना त्यांच्या गेममधील पुढील भविष्य ठरेपर्यंत सुरक्षित क्षेत्रात ठेवण्यात येईल. स्पर्धकांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी या राजवाड्यात एकूण ११० कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.
‘द ५०’ चे सर्व स्पर्धक
या शोमध्ये एकूण ५० सेलिब्रिटी स्पर्धक सहभागी होणार आहेत. या स्पर्धकांमध्ये ‘बिग बॉस’चे माजी स्पर्धक, विविध रिअॅलिटी शोमधून प्रसिद्ध झालेले चेहरे, लोकप्रिय टेलिव्हिजन कलाकार तसेच अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स यांचा समावेश आहे. मनोरंजनाच्या विश्वातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील स्टार्स एकाच मंचावर दिसणार असल्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
आतापर्यंत पुष्टी झालेल्या स्पर्धकांच्या नावांमध्ये करण पटेल, मिस्टर फैसू, दिव्या अग्रवाल, मोनालिसा, विक्रांत सिंग, शायनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, रिद्धी डोगरा, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, हमीद बर्कजी, डिंपल सिंग, मॅकस्टर्न, सुमैरा शेख, लवकेश तोमा, कृष्णा शेख, निक्की तांबोळी, अरबाज पटेल, वंश सिंग, प्रिन्स नरुला, युविका चौधरी, अर्चना गौतम, बबिका ध्रुवे, रजत दलाल, जान्हवी किल्लेकर, युंग सॅमी, अदनान शेख, लक्ष्य कौशिक, अर्चित कौशिक, दिग्विजय राठी, नतालिया, बालिश खान, फद्दी खान, ऋषिराज खान, दिनो जेम्स, आर्या जाधव, सौरभ घाडगे, मनीषा राणी, आरुष चावला, रिद्धिमा पंडित आणि श्रुतिका अर्जुन यांचा समावेश आहे.