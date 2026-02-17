पुणेकरांची सुटका होणार! आयटीयन्सचे ‘Metro’ स्वप्न पूर्ण; ‘या’ मार्गाचा लवकरच श्रीगणेशा

पिंपरी-चिंचवडकरांची कोंडीतून सुटका
एप्रिलअखेर प्रवासाचा श्रीगणेशा होण्याची शक्यता
प्रवासाचा वेळ वाचणार, कोंडी फुटणार
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आणि आशियातील सर्वांत मोठ्या आयटी हबला जोडणाऱ्या ‘हिंजवडी-शिवाजीनगर’ (मेट्रो लाईन ३) या ‘रेड लाईन’ने गुरुवारी यशाचा मोठा टप्पा ओलांडला. या मार्गावरील मेट्रोची चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून, येत्या एप्रिल २०२६ अखेरपर्यंत हा मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे हिंजवडीत कामाला जाणाऱ्या लाखो आयटीयन्सचा प्रवास आता ‘सुसाट’ आणि वातानुकूलित होणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमध्ये जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाकड, डांगे चौक आणि शिवाजीनगर परिसरातून येताना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, २३ किलोमीटर लांबीच्या या उन्नत मार्गामुळे तासनतास चालणारा हा प्रवास आता काही मिनिटांवर येईल. ९० टक्के स्थापत्य काम पूर्ण झाले असून, आता केवळ मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या (CMRS) अंतिम परवानगीची प्रतीक्षा आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
टप्प्याटप्प्याने लोकार्पण: सर्व स्थानकांची वाट न पाहता, ज्या स्थानकांचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले आहे, ती स्थानके प्राधान्याने खुली केली जाणार आहेत.
डबल डेकर उड्डाणपूल: गणेशखिंड रस्त्यावरील डबल डेकर पुलामुळे विद्यापीठ चौकातील ऐतिहासिक कोंडी फुटणार आहे. वरच्या थरावर मेट्रो आणि खालच्या थरावर खासगी वाहने धावतील.
मेट्रो जंक्शन: शिवाजीनगर येथे ‘रेड लाईन’ ही महामेट्रोच्या ‘ॲक्वा’ (वनाझ ते रामवाडी) आणि ‘पर्पल’ (पिंपरी ते स्वारगेट) लाईनशी जोडली जाणार आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवडकर थेट मेट्रो बदलून हिंजवडी गाठू शकतील.
पिंपरी-चिंचवडसाठी काय बदलणार?
पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी ही शहरे भौगोलिकदृष्ट्या जोडलेली असली तरी, येथील अंतर्गत रस्ते वाहतुकीच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत.
१. वाकड-बाणेर कनेक्टिव्हिटी: बाणेर आणि पाषाण भागातून येणाऱ्या प्रवाशांना या मेट्रोमुळे मोठा दिलासा मिळेल.
२. पर्यावरणपूरक प्रवास: रस्ते वाहतूक कमी झाल्यामुळे प्रदूषणात घट होईल आणि इंधनाची मोठी बचत होईल.
३. एकात्मिक वाहतूक: पीएमआरडीएच्या या प्रकल्पामुळे शहराच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात जाणे आता शक्य होणार आहे.
दृष्टीक्षेपात प्रकल्प
तपशील माहिती
एकूण लांबी २३ किलोमीटर
लाईनचे नाव रेड लाईन (लाईन ३)
प्रमुख थांबे हिंजवडी, बाणेर, शिवाजीनगर
कामाची स्थिती ९०% पूर्ण
संभाव्य वेळ एप्रिल २०२६