1940 ची झलक, 2026 ची टेक्नोलॉजी! Indian Motorcycle ची नवी Chief Vintage, रेट्रो लुकमध्ये खास काय?

Indian Motorcycle ने आपली Chief Vintage मोटरसायकल लाँच केली आहे जी १९४० च्या दशकातील भारतीय चीफ मोटरसायकलच्या डिझाइनवर आधारित आहे. त्यात आधुनिक तंत्रज्ञान, शक्तिशाली इंजिन आणि आरामदायक कस्टमायझेशनच्या सुविधा दिल्या आहेत.

Updated On: Feb 17, 2026 | 07:26 PM
Indian Motorcycle Chief Vintage
  • Indian Chief Vintage बाइकचं आधुनिक तंत्रज्ञान
  • Powerful Engineसह राइडिंग मोड्स
  • स्टाइलसह आरामदायी राइडिंग
Indian Motorcycle: 1940 च्या दशकातील प्रसिद्ध इंडियन चीफ मोटरसायकलचा फील देणारी Indian Motorcycle ने आपली नवी Chief Vintage मोटरसायकल लाँन्च केली आहे. Indian Motorcycle ने आपल्या 125 वर्षांच्या यशस्वी प्रवासानिमित्त Chief Vintage मोटरसायकल बाजारात आणली आहे. ही बाइक 1940 च्या दशकातील लोकप्रिय इंडियन चीफ मोटरसायकलची आठवण करून देते. ज्या मोटरसायकलने दुसऱ्या महायुद्धानंतर आपली खास ओळख निर्माण केली होती. तोच अंदाज, तोच फील आणि तोच लूक वाटत असला तरीही ही मोटरसायकल आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक फीचर्सने परिपूर्ण आहे.

1940 सालचा तोच रॉयल अंदाज

नवी Chief Vintage मोटरसायकलची डिझाइन पूर्णपणे जुन्या काळाची आठवण करुन देते. जुन्या काळातील चित्रपटांमधील दमदार मोटरसायकलचा दमदार फील 2026मध्येही तसाच ठेवला आहे. कंपनीने तिच्या डिझाइनमध्ये कोणतीही तडजोड केलेली नाही. मोटरसायकलची बनावट थोडीशी लांबट आणि जमिनीपासून थोडी खाली आहे. त्यामुळे बाईक चालवताना अधिक स्थिर आणि आरामदायी वाटते. त्याचबरोबर तिचा वेगळेपणा आणि आकर्षक डिझाइन लूक रस्त्यावर सहज लक्ष वेधून घेतं.

जुनी चमक, आधुनिक तंत्रज्ञान

जरी बाईक दिसायला जुन्या काळातील मोटरसायकल वाटत असली, तरीही तिच्या कार्यक्षमतेच्या बाबतीत ती आजच्या आधुनिक बाइक्सला टक्कर देणारी आहे. तिचा वेग आणि ताकद पूर्णपणे आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडीत आहे.

दमदार इंजिन –

बाइकचं इंजिन 1,890 cc ची शक्तिशाली V-Twin बसवलेली आहे. हे इंजिन अत्यंत ताकदवर असून 156 Nm टॉर्क जनरेट करतं. ज्यामुळे बाइक कठीण, खडतर रस्त्यांवरही सहज चालते. जड असूनही ही बाइक सहज आणि जलद वेग पकडू शकते. बाइक चालवण्यासाठी यात तीन वेगवेगळ्या मोड्सचा समावेश आहे.

टूर मोड: आरामदायक प्रवासासाठी

स्टँडर्ड मोड: दैनंदिन प्रवासाठी

स्पोर्ट मोड: जलद गतीसाठी

Chief Vintage बाइकमध्ये हे आहे खास

या मोटरसायकलमध्ये 16-इंचचे क्लासिक स्पोक वाले चाकं दिले आहेत. त्यासोबत मोटे आणि गोल बलून स्टाईलचे टायर्स बसवलेले आहेत. हे टायर्स रस्त्यावर बाइकला एक मजबूती देतात. रस्त्यावर बाइकचा रोड प्रेझेन्स ठळकपणे दिसतो आणि बाइक चालवताना स्थिरता मिळते.
ग्राहक आपल्या पसंतीनुसार ही बाइक आणखी खास आणि आरामदायी बनवू शकतात. कंपनीने काही वेगळ्या एक्सेसरीज उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ज्यामुळे राइडिंग अनुभव अधिक आनंददायी वाटतो. हवेच्या दबावापासून वाचण्यासाठी विंडशील्ड लावता येऊ शकतो. लांबच्या प्रवासात सामान ठेवण्यासाठी वॉटरप्रूफ स्टाइलिश बॅग्स लावले जावू शकतात. तसेच फुटबोर्ड आणि प्रीमियम ग्रिप्सही लावता येऊ शकतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Chief Vintage बाईकचे इंजिन किती सीसी आहे?

    Ans: Chief Vintage बाईकचे इंजिन १,८९० सीसी आहे.

  • Que: Chief Vintage मध्ये कोणत्या राइडिंग मोड्स उपलब्ध आहेत?

    Ans: बाईकमध्ये तीन राइडिंग मोड्स – टूरिंग, स्टँडर्ड आणि स्पोर्ट आहेत.

  • Que: Chief Vintage मध्ये कस्टमायझेशनसाठी कोणत्या अॅक्सेसरीज उपलब्ध आहेत?

    Ans: बाईकमध्ये विंडशील्ड, वॉटरप्रूफ बॅग्स, फुटबोर्ड्स आणि प्रीमियम ग्रिप्स यांसारख्या अॅक्सेसरीज उपलब्ध आहेत.

Published On: Feb 17, 2026 | 07:26 PM

