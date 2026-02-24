Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

अवकाळी पावसाने व गारपिटीने रेनापुर तालुक्यातील डिगोळ देशमुख गावातील मूकबधिर असलेल्या रतन लोंढे मारुती लोंढे यांच्यावर उपासमार्याची वेळ आलेली आहे काल झालेल्या अवकाळी पावसामध्ये गारपट्टीमध्ये घरावरील पत्रे उडून गेल्याने संसार उपयोगी साहित्य पावसामध्ये भिजल्यामुळे या मूकबधिर परिवारावर उपासमारीची वेळ आली असून शासनाकडून लवकरात लवकर मदत मिळावी अशी अपेक्षा या मूकबधिर परिवाराने नवराष्ट्र शी बातचीत करताना व्यक्त केली असून. आमचा संसार सध्या उघड्यावर असून आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे अशा पद्धतीच्या भावना काल मूकबधिर परिवारांनी व्यक्त केली आहे.
