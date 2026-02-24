Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अजय देवगण-अक्षय कुमारच्या ‘गोलमाल 5’ची शूटिंग सुरू? चित्रपटात दिसणार ‘ही’ साउथमधील लोकप्रिय अभिनेत्री

अक्षय कुमारची गोलमाल ५ एन्ट्री झाल्याची माहिती मिळत असून आता चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरूवात झाली आहे अशी चर्चा सुरू आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 07:55 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

अलिकडेच, रोहित शेट्टीच्या “गोलमाल ५” चित्रपटाच्या स्टारकास्टमध्ये अक्षय कुमारची भर पडल्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर सुरू होती. ज्यामध्ये आधीच अजय देवगण, अर्शद वारसी, कुणाल खेमू आणि श्रेयस अय्यर यांचा समावेश आहे. आता शूटिंगला सुरुवात झाल्याची माहिती मिळत आहे. आता, एका साऊथ अभिनेत्रीचीही या कलाकारांमध्ये भर पडल्याची बातमी समोर आली आहे.

व्हरायटीमधील एका वृत्तानुसार, “गोलमाल ५” चे शूटिंग सुरू झाले आहे आणि बहुतेक मुख्य कलाकार पहिल्या शेड्यूलसाठी उपस्थित होते. अजय देवगण देखील लवकरच शूटिंगमध्ये सामील होणार आहे. “गोलमाल ५” चे नेमके ठिकाण अद्याप उघड झालेले नाही.

“गोलमाल ५” च्या कलाकारांमध्ये एक नवीन चेहरा सामील झाला आहे. वृत्तानुसार, “गोलमाल ५” मध्ये दक्षिण भारतीय अभिनेत्री प्रियामणी दिसणार आहे. प्रियामणी ही एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय अभिनेत्री आहे. तिची भूमिका गुप्त असली तरी तिने आधीच शूटिंग सुरू केले आहे. पहिले वेळापत्रक सुमारे एक महिना चालेल.

वडील बोर्डात, मुलगा फिल्मफेअर विजेता… तर लेक फोर्ब्सच्या प्रतिष्ठित लिस्टमध्ये! ‘या’ अभिनेत्याच्या बहिणीचा विशेष सन्मान
बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार चित्रपटात असणार असल्याची बातमी आधीच आली होती. तो अजय देवगण आणि त्याच्या टोळीसोबत एक विनोदी दृश्य तयार करणार आहे. अर्शद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रेयस, जॉनी लिव्हर, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी आणि अश्विनी काळसेकर सारखे दिग्गज कलाकार देखील परत येत आहेत. तथापि, यावेळी करीना कपूर खान चित्रपटात नसू शकते.

Mayank Pawar Passes Away: ‘स्प्लिट्सव्हिला 7’ फेम मयंक पवारचे निधन, टीव्ही आणि रिऍलिटी शो विश्वात शोककळा; चाहत्यांना मोठा धक्का
“गोलमाल” मालिकेतील पहिला चित्रपट २००६ मध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि आता २० वर्षे पूर्ण करत आहे. या मालिकेने चार चित्रपटांमध्ये ६०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. “गोलमाल ५” हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि सर्वात नेत्रदीपक चित्रपट म्हणून ओळखला जात आहे. हा चित्रपट २०२७ च्या सुरुवातीला प्रदर्शित होणार आहे.

 

Published On: Feb 24, 2026 | 07:55 PM

