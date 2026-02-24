Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

महाज्योतीचे कोणतेही प्रशिक्षण बंद नाही! विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा निर्णय

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) चे सर्व स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरळीत सुरू असून कोणताही कार्यक्रम बंद नाही.

Updated On: Feb 24, 2026 | 07:59 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) मार्फत राबविण्यात येणारे सर्व स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू असून कोणताही कार्यक्रम बंद करण्यात आलेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या मागणीचा विचार करून काही प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाईन स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती प्रकल्प संचालकांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ! तंत्रज्ञांचे काम काय असते? पात्रता निकष काय? जाणून घ्या

महाज्योतीकडून एकूण ११ प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतात. त्यामध्ये संघ लोकसेवा आयोग (UPSC), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) राज्यसेवा व संयुक्त गट ब व क तसेच मिलिटरी भरती प्रशिक्षण हे ऑफलाईन स्वरूपात सुरू आहेत. UPSC प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह १३ हजार रुपये विद्यावेतन आणि एकवेळ १८ हजार रुपये आकस्मिक निधी दिला जातो. तर MPSC व इतर प्रशिक्षणासाठी प्रतिमाह १० हजार रुपये आणि एकवेळ १२ हजार रुपये निधी दिला जातो. त्यामुळे या योजनांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून विद्यावेतनही नियमित सुरू राहणार आहे.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विविध प्रशिक्षणांत हजारो विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. अभियांत्रिकी सेवा, कर्मचारी निवड आयोग, मिलिटरी भरती, एमबीए प्रवेश परीक्षा, UGC-NET तसेच JEE/NEET सारख्या परीक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण दिले जात आहे. विशेष म्हणजे JEE/NEET प्रशिक्षण ११ वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २०२१ पासून ऑनलाईन स्वरूपात सुरू आहे. दरम्यान, IBPS, SSC, रेल्वे भरती आणि अभियांत्रिकी सेवा यांसारख्या परीक्षांचे स्वरूप ऑनलाईन असल्याने २०२६-२७ पासून हे प्रशिक्षणही ऑनलाईन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना टॅबलेट आणि डेटा सिम देण्यात येणार असून त्याद्वारे घरबसल्या शिक्षण घेता येणार आहे.

ग्राफिक डिझाईन कोर्स! देशातील प्रमुख संस्था कोणकोणत्या? जाणून घ्या

महाज्योतीकडे ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी तब्बल ४४,९०३ अर्ज प्राप्त झाले असून विद्यार्थ्यांमध्ये याबाबत मोठी मागणी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः आर्थिक अडचणीमुळे किंवा घरगुती जबाबदाऱ्यांमुळे बाहेर जाऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. ऑनलाईन प्रशिक्षणात लाईव्ह लेक्चर्स, शंका निरसन, साप्ताहिक परीक्षा आणि पीडीएफ स्वरूपातील अभ्यास साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व आधुनिक पद्धतीने शिक्षण मिळणार असून कोणतेही प्रशिक्षण बंद नसून अधिक प्रभावीपणे सुरू असल्याचे महाज्योतीने स्पष्ट केले आहे.

Web Title: Decision on online training as per students demand

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 07:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Success Story:घर-संसार सांभाळून ४० व्या वर्षी क्रॅक केली परीक्षा; आता बनली क्लास-वन अधिकारी
1

Success Story:घर-संसार सांभाळून ४० व्या वर्षी क्रॅक केली परीक्षा; आता बनली क्लास-वन अधिकारी

पालकांनो लक्ष द्या! कमी उत्पन्न असलेल्यांनाही आता मुलांना मोठ्या शाळेत शिकवता येणार; काय आहे EWS कोटा?
2

पालकांनो लक्ष द्या! कमी उत्पन्न असलेल्यांनाही आता मुलांना मोठ्या शाळेत शिकवता येणार; काय आहे EWS कोटा?

मेडिकलमध्ये MBA करा आणि मिळवा ऑफिसरचा रुतबा अन् लाखांचे पॅकेज! जाणून घ्या हाय-पेईंग कोर्सबद्दल…
3

मेडिकलमध्ये MBA करा आणि मिळवा ऑफिसरचा रुतबा अन् लाखांचे पॅकेज! जाणून घ्या हाय-पेईंग कोर्सबद्दल…

बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! पंजाब नॅशनल बँकमध्ये ५ हजारहून अधिक जागांची भरती; ‘असा’ करा अर्ज!
4

बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! पंजाब नॅशनल बँकमध्ये ५ हजारहून अधिक जागांची भरती; ‘असा’ करा अर्ज!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महाज्योतीचे कोणतेही प्रशिक्षण बंद नाही! विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा निर्णय

महाज्योतीचे कोणतेही प्रशिक्षण बंद नाही! विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा निर्णय

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
केरळ आता होणार Keralaam! राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते? जाणून घ्या कायदेशीर तरतुदी

केरळ आता होणार Keralaam! राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते? जाणून घ्या कायदेशीर तरतुदी

Feb 24, 2026 | 07:58 PM
अजय देवगण-अक्षय कुमारच्या ‘गोलमाल 5’ची शूटिंग सुरू? चित्रपटात दिसणार ‘ही’ साउथमधील लोकप्रिय अभिनेत्री

अजय देवगण-अक्षय कुमारच्या ‘गोलमाल 5’ची शूटिंग सुरू? चित्रपटात दिसणार ‘ही’ साउथमधील लोकप्रिय अभिनेत्री

Feb 24, 2026 | 07:55 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Vivo V70 Elite vs OnePlus 15R: परफॉर्मंस की कॅमेरा? 50 हजारांत कोणता फोन ठरेल बेस्ट? जाणून घ्या

Vivo V70 Elite vs OnePlus 15R: परफॉर्मंस की कॅमेरा? 50 हजारांत कोणता फोन ठरेल बेस्ट? जाणून घ्या

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
वाळवा तालुक्यात बिबट्याची मोठी दहशत! गावालगत वारंवार हल्ले, शिवारात भीतीचं सावट

वाळवा तालुक्यात बिबट्याची मोठी दहशत! गावालगत वारंवार हल्ले, शिवारात भीतीचं सावट

Feb 24, 2026 | 07:51 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM