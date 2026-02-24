Vivo V70 Elite vs OnePlus 15R: परफॉर्मंस की कॅमेरा? 50 हजारांत कोणता फोन ठरेल बेस्ट? जाणून घ्या

तब्बल 7600mAh बटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट… iQOO च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश, फीचर्सवर एक नजर टाका
OnePlus 15R स्मार्टफोन 47,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला आहे, यामध्ये 12GB रॅम दिला आहे. तर Vivo V70 Elite ची सुरुवातीची किंमत 51,999 रुपये आहे, ज्यामध्ये 8GB रॅम मिळणार आहे. जर तुम्हाला जास्त रॅम पाहिजे असेल तर तुम्ही वनप्लस स्मार्टफोनची निवड करू शकता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
OnePlus 15R मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 5 चिपसेट आहे, जो 3nm प्रोसेसवर आधारित आहे. याचा AnTuTu स्कोर सुमारे 2.95 मिलियनपर्यंत पोहोचला आहे. गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी हा स्मार्टफोन अधिक दमदार आहे. तर Vivo V70 Elite मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8s Gen 3 देण्यात आला आहे, जो 4nm प्रोसेसवर आधारित आहे. हेवी गेमिंग किंवा हाय-परफॉर्मेंसमध्ये वनप्लस पुढे आहे.
OnePlus 15R मध्ये 7400mAh बॅटरी दिली आहे तर Vivo मध्ये 6500mAh बॅटरी देण्यात आला आहे. Vivo 90W चार्जिंगला सपोर्ट करतो, तर OnePlus 80W चार्जिंगला सपोर्ट करतो. वनप्लस दिर्घकाळ बॅटरी लाईफ ऑफर करतो.
Vivo V70 Elite चा कॅमेरा सर्वात दमदार आहे. या डिव्हाईसमध्ये 50MP प्राइमरी कैमरा (OIS), 50MP टेलीफोटो (3x ऑप्टिकल झूम), 8MP अल्ट्रा-वाइड, ZEISS ट्यूनिंगसह अधिक चांगले पोर्ट्रेट आणि नॅचुरल कलर प्रोसेसिंग मिळते. OnePlus 15R मध्ये टेलीफोटो कॅमेरा नाही. जर तुम्हाला ऑप्टिकल झूम आणि वर्सेटाइल कॅमेरा पाहिजे असेल तर तुम्ही विवोची निवड करू शकता.
ChiChi Viral Video Scam: फक्त एक क्लिक आणि हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन… सायबर गुन्हेगारांनी शोधली नवी पद्धत, असं राहा सावध
OnePlus 15R मध्ये 6.83-इंच AMOLED डिस्प्ले आणि 165Hz रिफ्रेश रेट आहे. तर Vivo V70 Elite मध्ये 6.59-इंच 120Hz डिस्प्ले आहे.
दोन्ही फोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित आहे. डिव्हाईसला 4 वर्षांचे OS अपडेट देण्याचे वचन देण्यात आले आहे.