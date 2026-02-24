प्रेमप्रकरणाच्या संशयावरुन तरुणाला बेदम मारहाण; इमारतीच्या तळमजल्यावर नेले अन्...

अमन सुभाष मोरे (वय २६, सध्या रा. दत्तवाडी, मूळ रा. कासेवाडी, भवानी पेठ) असे जखमी झालेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी अल्तमश नासीर शेख (रा. कासेवाडी, भवानी पेठ) याला अटक केली आहे. त्याच्याबरोबर असलेल्या साथीदारांवर गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, अमन याचे एका तरुणीशी प्रेमसंबंध असल्याचा संशय शेख याला होता. अमन आणि त्याची मैत्रीण हे २३ फेब्रुवारी रोजी सिंहगडावर फिरायाल निघाले होते. अमनच्या मैत्रिणीचे डोके दुखत असल्याने ते एका औषध विक्री दुकानात गेले. डोके दुखीवर त्यांनी गोळ्या घेतल्या. त्यानंतर आरोपी शेख आणि आठ ते दहा साथीदार तेथे आले. ‘तू कोठे चालला आहे. आमच्या मुलीसोबत मैत्री करायची तुझी लायकी आहे का’, अशी विचारणा करुन अमनला दुचाकीवरुन भवानी पेठेतील कासेवाडी परिसरात नेले.
तेथील एका इमारतीच्या तळमजल्यावर अमनला गजाने बेदम मारहाण केली. जखमी अवस्थेतील अमनला महात्मा फुले स्मारक परिसरात सोडून आरोपी शेख आणि साथीदार पसार झाले. जखमी अवस्थेतील अमनने खडक पोलिस ठाणे गाठले. त्याने दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रात्री उशीरा आरोपी शेख याला अटक करण्यात आली आहे. पोलीस उपनिरीक्षक कांबळे तपास करत आहेत.
तिघांनी केला तरुणाचा खून
बिबवेवाडी परिसरात कटींग दुकानात काम केल्यानंतर गावाला जातो अस म्हणून स्वतःचे सलूनचे दुकान सुरू करणाऱ्या तरूणाचा तिघांनी मिळून खून केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी खून करणाऱ्या तिघांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. मोहमद्द शमी (वय २५, अप्पर जुना बसस्टॉप, बिबवेवाडी मुळ रा. प्रयागराज, उत्तरप्रदेश) असे खून झालेल्या तरूणाचे नाव आहे. याबाबत मोहम्मद सलमान फिरोज कुरेशी (वय १८, रा. साई स्मार्ट, तिरूपती भेळ शेजारी, जुना बसस्टॉप, बिबवेवाडी) याने बिबवेववाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी खुन करणारे आरोपी सौरभ चोरगे, अनिकेत सराटे, रोहित बालशंकर या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. हा प्रकार गुरूवारी सायंकाळी घडला आहे.