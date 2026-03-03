Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी फुलांची उधळण करत आगळीवेगळी होळी साजरी केली. जालन्यात मागील अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने होळी साजरी केली जाते. पाण्याचा अपव्यय टाळावा आणि फुलांची उधळण तसेच गुलालाचा टीका लावून होळी

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:32 PM

शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी फुलांची उधळण करत आगळीवेगळी होळी साजरी केली. जालन्यात मागील अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने होळी साजरी केली जाते. पाण्याचा अपव्यय टाळावा आणि फुलांची उधळण तसेच गुलालाचा टीका लावून होळी साजरी करावी असा संदेश खोतकर यांनी दिला.

शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी फुलांची उधळण करत आगळीवेगळी होळी साजरी केली. जालन्यात मागील अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने होळी साजरी केली जाते. पाण्याचा अपव्यय टाळावा आणि फुलांची उधळण तसेच गुलालाचा टीका लावून होळी साजरी करावी असा संदेश खोतकर यांनी दिला.

Web Title: Jalna see the explosion of flowers the contract on the drum arjun khotkars unique holi

Published On: Mar 03, 2026 | 03:32 PM

Mar 03, 2026 | 03:32 PM
