Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

रेतीघाटाच्या वादातून तरुणाची हत्या; तलवारीसह इतर हत्याराने केला हल्ला अन्…

रेतीघाटातील व्यवहारात १ कोटी रुपये देवाण-घेवाणचा वाद होता. आरोपी व मृत नागपालच्या साथीदारांत फोनवर शाब्दिक बाचाबाचीही झाली होती. आम्ही घाटावर आहो, येथे या, बोलणे करू असे सांगण्यात आले.

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:30 PM
रेतीघाटाच्या वादातून तरुणाची हत्या; तलवारीसह इतर हत्याराने केला हल्ला अन्...

रेतीघाटाच्या वादातून तरुणाची हत्या; तलवारीसह इतर हत्याराने केला हल्ला अन्...

Follow Us:
Follow Us:

हिंगणघाट : हिंगणघाट तालुका आणि चंद्रपूरच्या वरोरा तालुक्याच्या सीमेवरील रेतीघाटात रेतीघाटाच्या सीमावादातून सिनेस्टाईल हाणामारी झाली. यात तिघे जखमी झाले, तर पुलगाव येथील भाजप शहर महामंत्री भारत नागपाल यांचा मृत्यू झाला. होळीच्या पूर्वसंध्येला घडलेल्या या घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती.

चंद्रपूर जिल्ह्यात येणाऱ्या बाबर्डा रेतीघाट आणि वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्यात येणारा ढिवरी पिपरी रेतीघाट नदीच्या मधातून विभागला गेला आहे. भारत नागपाल यांच्या मालकीच्या रेतीघाट हद्दीत आरोपींनी शिरून रेतीचा उपसा बोट, पोकलँडच्या सहाय्याने सुरू केला होता. मागील वर्षी बाबर्डा रेतीघाट नागपाल व वानखेडे यांनी घेतला होता. यावर्षी तो आरोपींना दिला. या रेतीघाटातील व्यवहारात १ कोटी रुपये देवाण-घेवाणचा वाद होता. आरोपी व मृत नागपालच्या साथीदारांत फोनवर शाब्दिक बाचाबाचीही झाली होती. आम्ही घाटावर आहो, येथे या, बोलणे करू असे सांगण्यात आले. त्यानंतर आरोपी सौरभ ठाकूर हा आपल्या २०-२५ साथीदारांसह घाटात आला.

तर नागपाल व त्याचे साथीदार पंकज वानखेडे, अमोल ठोंबरे, अमित साहू व अन्य चारचाकी गाडी घाटात नदीपात्राच्या बाजूला उभी करून नदी पात्र शेजारी होते. दरम्यान, आलेल्यांची गाडी सहज निघू नये म्हणून आरोपींनी रस्त्यावर पोकलँड मशीन उभी करून रस्ता अडविला. तर काही कळण्यापूर्वीच नागपाल, त्याच्या साथीदारावर आरोपींकडून हल्ला चढविला. यात भारतचा मृत्यू झाला.

दरम्यान, हा हल्ला होताच नागपाल याच्या साथीदारांनी पळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, झटापटीत अमित साहू, पंकज वानखेडे, अमित ठोंबरे यांनाही दुखापत झाली. मारेकऱ्यांनी तलवार व इतर शस्त्राने भारत यांना मारहाण करून त्यास नदीच्या पाण्यात फेकून पळ काढल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. घटनेनंतर रेतीघाटात संतप्तांनी उभ्या जेसीबीची तोडफोड केली. याशिवाय तेथे उभ्या असलेल्या काही वाहनांचीही तोडफोड करण्यात आल्याने काहीकाळ तेथे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. माहिती मिळताच वरोरा, हिंगणघाट, वडनेर आदी ठिकाणच्या पोलिसांची चमू घटनास्थळी पोहोचली.

तोंड दाबून खून केला

या प्रकरणातील आरोपींनी भारत नागपाल याच्यावर पहिला हल्ला केला. तर नंतर नदीच्या पाण्यात भारतचे तोंड दाबून त्यास ठार केले. त्यानंतर मृतदेह नदी पात्रात फेकून पळ काढला. आरोपी वर्धेच्या दिशेने पळ काढत असल्याची माहिती मिळाल्यावर दारोडा टोल प्लाझावर वडरेन पोलिसांनी कार अडवून आरोपी सौरभ ठाकूर व काही आरोपींना ताब्यात घेत वरोरा पोलिसांच्या स्वाधीन केले. या प्रकरणातील दोन आरोपी फरार असल्याचे सांगण्यात येते.

हेदेखील वाचा : Uttar Pradesh Crime: सामूहिक हत्याकांड! तरुणाने आपल्याच कुटुंबातील चार जनाची कुऱ्हाडीने केली हत्या; कारण काय?

Web Title: Youth killed over sand pit dispute

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांची मोठी कारवाई! ९० लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त; आंतरराज्यीय टोळी गजाआड
1

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांची मोठी कारवाई! ९० लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त; आंतरराज्यीय टोळी गजाआड

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच विदर्भ तापला; तापमानाचा पारा गेला 40 अंशांवर
2

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच विदर्भ तापला; तापमानाचा पारा गेला 40 अंशांवर

काटोल येथील कंपनीत झालेल्या स्फोटप्रकरणी मोठी कारवाई; आत्तापर्यंत संचालकांसह 11 जणांना अटक
3

काटोल येथील कंपनीत झालेल्या स्फोटप्रकरणी मोठी कारवाई; आत्तापर्यंत संचालकांसह 11 जणांना अटक

15 लाखांची रोकड घेऊन निघालेल्या तरुणाचा पाठलाग, नागरिक जमा झाले अन्…; पुण्यातील थरारक घटना
4

15 लाखांची रोकड घेऊन निघालेल्या तरुणाचा पाठलाग, नागरिक जमा झाले अन्…; पुण्यातील थरारक घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

Mar 03, 2026 | 03:30 PM
रेतीघाटाच्या वादातून तरुणाची हत्या; तलवारीसह इतर हत्याराने केला हल्ला अन्…

रेतीघाटाच्या वादातून तरुणाची हत्या; तलवारीसह इतर हत्याराने केला हल्ला अन्…

Mar 03, 2026 | 03:30 PM
Indian Railways: RRB Group D 2026 भरतीसाठी अर्जाची मुदत वाढली; अंतिम तारीख काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Indian Railways: RRB Group D 2026 भरतीसाठी अर्जाची मुदत वाढली; अंतिम तारीख काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Mar 03, 2026 | 03:23 PM
Matheran News : नाद करा पण आमचा कुठं; पालिकेच्या शाळेचा राज्यस्तरीय स्पर्धेत बोलबाला

Matheran News : नाद करा पण आमचा कुठं; पालिकेच्या शाळेचा राज्यस्तरीय स्पर्धेत बोलबाला

Mar 03, 2026 | 03:22 PM
Iran Strategy : काय आहे इराणची मोजॅक रणनीती? ४ दिवसांतच अमेरिका-इस्रायलला फुटला घाम; ट्रम्प यांच्यासाठी इराण ठरतोय गळ्याचा फास?

Iran Strategy : काय आहे इराणची मोजॅक रणनीती? ४ दिवसांतच अमेरिका-इस्रायलला फुटला घाम; ट्रम्प यांच्यासाठी इराण ठरतोय गळ्याचा फास?

Mar 03, 2026 | 03:20 PM
1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार, सरकारी नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या कुठे आणि कसा कराल अर्ज

1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार, सरकारी नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या कुठे आणि कसा कराल अर्ज

Mar 03, 2026 | 03:16 PM
KP Unnikrishnan passed away : केरळच्या राजकारणातील परखड आवाज हरपला; माजी केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन यांचे निधन

KP Unnikrishnan passed away : केरळच्या राजकारणातील परखड आवाज हरपला; माजी केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन यांचे निधन

Mar 03, 2026 | 03:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM