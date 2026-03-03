Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Pgt Teacher Recruitment 1672 Post Hpsc Bumper Vacancy How To Apply Check Details

1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार, सरकारी नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या कुठे आणि कसा कराल अर्ज

जर तुम्हाला १ लाख रुपयांची सरकारी नोकरी हवी असेल तर ताबडतोब अर्ज करा. पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. यासाठी कसा अर्ज कराल, जाणून घ्या सविस्तर बातमी...

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:16 PM
1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार, सरकारी नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या कुठे आणि कसा कराल अर्ज

1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार, सरकारी नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या कुठे आणि कसा कराल अर्ज

Follow Us:
Follow Us:

सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. हरियाणा लोकसेवा आयोगाने (HPSC) एकूण १,६७२ पदव्युत्तर शिक्षक संगणक विज्ञान पदांसाठी रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. यामुळे हरियाणातील सर्व सरकारी शाळांमधील रिक्त संगणक विज्ञान पदे भरली जातील. जर तुम्हाला अर्ज करायचा असेल तर तुम्ही ९ मार्चपर्यंत आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट hpsc.gov.in ला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकता.

कोण अर्ज करू शकते?

उमेदवारांचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. कमाल वयोमर्यादा ४२ वर्षे असावी. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना राज्य सरकारच्या नियमांनुसार वयात सूट मिळेल.

विद्यार्थ्यांना ‘हे’ कॉलेज देणार तब्बल 75 लाखांची स्कॉलरशिप; काय असणार नियम व अटी?

उमेदवारांकडे खालील पात्रता असणे आवश्यक

एम.एससी. संगणक विज्ञान, एमसीए, किंवा बीई/बी.टेक. संगणक विज्ञान, संगणक अभियांत्रिकी किंवा आयटी मध्ये पदवी
किमान ५५ टक्के गुण
१०+२, बीए, किंवा एमए हिंदी किंवा संस्कृत एचटीईटी किंवा एसटीईटी स्तरावर अभ्यास.

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) किंवा एसटीईटी उत्तीर्ण.

अर्ज शुल्क जाणून घ्या.

अर्ज शुल्क श्रेणीनुसार निश्चित केले जाते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे:

सामान्य श्रेणी आणि इतर उमेदवार: ₹१,०००
राखीव प्रवर्गातील महिला उमेदवार आणि डीईएसएम (माजी सैनिकांचे अवलंबित) उमेदवार: ₹२५०
हरियाणातील पीडब्ल्यूबीडी उमेदवारांना कोणतेही अर्ज शुल्क भरावे लागणार नाही.

अर्ज कसा करावा:

प्रथम, hpsc.gov.in वेबसाइटला भेट द्या.

नोंदणी करण्यासाठी “नवीन नोंदणी” वर क्लिक करा.
तुमचा नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड वापरून लॉग इन करा.
क्रेडेंशियल्स एंटर करा.
आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
शेवटी, फॉर्म सबमिट करा आणि प्रिंटआउट ठेवा.
निवड प्रक्रिया आणि पगार जाणून घ्या.
निवड तीन टप्प्यांतून केली जाईल. त्याची सुरुवात स्क्रीनिंग टेस्टने होईल, त्यानंतर पात्र उमेदवारांना पुढील टप्प्यासाठी शॉर्टलिस्ट केले जाईल. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेतली जाईल, ज्यामध्ये संबंधित विषयावरील तुमचे प्रभुत्व तपासले जाईल. अंतिम टप्पा मुलाखत असेल. कामगिरीच्या आधारे, अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल आणि त्यानुसार भरती केली जाईल.

पगार माहिती

उमेदवारांना ₹४७,६०० ते ₹१,५१,१०० पर्यंत पगार मिळेल. याव्यतिरिक्त, त्यांना इतर सरकारी भत्ते आणि फायदे देखील मिळतील.

NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

 

Web Title: Pgt teacher recruitment 1672 post hpsc bumper vacancy how to apply check details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 03:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! ७० हजार रुपयांपर्यंत मिळणार पगार; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज
1

सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! ७० हजार रुपयांपर्यंत मिळणार पगार; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार, सरकारी नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या कुठे आणि कसा कराल अर्ज

1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार, सरकारी नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या कुठे आणि कसा कराल अर्ज

Mar 03, 2026 | 03:16 PM
KP Unnikrishnan passed away : केरळच्या राजकारणातील परखड आवाज हरपला; माजी केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन यांचे निधन

KP Unnikrishnan passed away : केरळच्या राजकारणातील परखड आवाज हरपला; माजी केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन यांचे निधन

Mar 03, 2026 | 03:11 PM
विद्यार्थ्यांना ‘हे’ कॉलेज देणार तब्बल 75 लाखांची स्कॉलरशिप; काय असणार नियम व अटी?

विद्यार्थ्यांना ‘हे’ कॉलेज देणार तब्बल 75 लाखांची स्कॉलरशिप; काय असणार नियम व अटी?

Mar 03, 2026 | 03:11 PM
Chandra Grahan 2026: एकाच महिन्यात 2 ग्रहण, भारतासह जगभरावर होणार अनिष्ट परिणाम; ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी

Chandra Grahan 2026: एकाच महिन्यात 2 ग्रहण, भारतासह जगभरावर होणार अनिष्ट परिणाम; ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी

Mar 03, 2026 | 03:08 PM
US-Israel Iran War: “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”; लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती

US-Israel Iran War: “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”; लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती

Mar 03, 2026 | 03:05 PM
Iran Israel युद्धाचा मराठवाड्याला तडाखा! १११ नागरिक आखाती देशांत अडकले; छत्रपती संभाजीनगरमधील १० जणांच्या सुटकेसाठी हालचाली

Iran Israel युद्धाचा मराठवाड्याला तडाखा! १११ नागरिक आखाती देशांत अडकले; छत्रपती संभाजीनगरमधील १० जणांच्या सुटकेसाठी हालचाली

Mar 03, 2026 | 03:00 PM
Xiaomi Vision Gran Turismo: किलर लूक आणि एअरक्राफ्टसारखं कॉकपिट! शाओमीच्या नव्या कारचे फिचर्स पाहून थक्क व्हाल!

Xiaomi Vision Gran Turismo: किलर लूक आणि एअरक्राफ्टसारखं कॉकपिट! शाओमीच्या नव्या कारचे फिचर्स पाहून थक्क व्हाल!

Mar 03, 2026 | 02:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM