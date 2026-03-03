1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार, सरकारी नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या कुठे आणि कसा कराल अर्ज

सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. हरियाणा लोकसेवा आयोगाने (HPSC) एकूण १,६७२ पदव्युत्तर शिक्षक संगणक विज्ञान पदांसाठी रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. यामुळे हरियाणातील सर्व सरकारी शाळांमधील रिक्त संगणक विज्ञान पदे भरली जातील. जर तुम्हाला अर्ज करायचा असेल तर तुम्ही ९ मार्चपर्यंत आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट hpsc.gov.in ला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकता.
उमेदवारांचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. कमाल वयोमर्यादा ४२ वर्षे असावी. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना राज्य सरकारच्या नियमांनुसार वयात सूट मिळेल.
एम.एससी. संगणक विज्ञान, एमसीए, किंवा बीई/बी.टेक. संगणक विज्ञान, संगणक अभियांत्रिकी किंवा आयटी मध्ये पदवी
किमान ५५ टक्के गुण
१०+२, बीए, किंवा एमए हिंदी किंवा संस्कृत एचटीईटी किंवा एसटीईटी स्तरावर अभ्यास.
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) किंवा एसटीईटी उत्तीर्ण.
अर्ज शुल्क श्रेणीनुसार निश्चित केले जाते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे:
सामान्य श्रेणी आणि इतर उमेदवार: ₹१,०००
राखीव प्रवर्गातील महिला उमेदवार आणि डीईएसएम (माजी सैनिकांचे अवलंबित) उमेदवार: ₹२५०
हरियाणातील पीडब्ल्यूबीडी उमेदवारांना कोणतेही अर्ज शुल्क भरावे लागणार नाही.
प्रथम, hpsc.gov.in वेबसाइटला भेट द्या.
नोंदणी करण्यासाठी “नवीन नोंदणी” वर क्लिक करा.
तुमचा नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड वापरून लॉग इन करा.
क्रेडेंशियल्स एंटर करा.
आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
शेवटी, फॉर्म सबमिट करा आणि प्रिंटआउट ठेवा.
निवड प्रक्रिया आणि पगार जाणून घ्या.
निवड तीन टप्प्यांतून केली जाईल. त्याची सुरुवात स्क्रीनिंग टेस्टने होईल, त्यानंतर पात्र उमेदवारांना पुढील टप्प्यासाठी शॉर्टलिस्ट केले जाईल. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेतली जाईल, ज्यामध्ये संबंधित विषयावरील तुमचे प्रभुत्व तपासले जाईल. अंतिम टप्पा मुलाखत असेल. कामगिरीच्या आधारे, अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल आणि त्यानुसार भरती केली जाईल.
उमेदवारांना ₹४७,६०० ते ₹१,५१,१०० पर्यंत पगार मिळेल. याव्यतिरिक्त, त्यांना इतर सरकारी भत्ते आणि फायदे देखील मिळतील.