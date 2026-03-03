Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Indian Railways: RRB Group D 2026 भरतीसाठी अर्जाची मुदत वाढली; अंतिम तारीख काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

RRB ग्रुप डी 2026 भरतीसाठी 21,997 पदांवर अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 मार्चवरून 9 मार्च 2026 पर्यंत वाढवली आहे. शुल्क भरण्याची मुदत 11 मार्चपर्यंत आहे. अर्ज दुरुस्ती विंडो 12 ते 21 मार्चदरम्यान खुली असेल.

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:23 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • अर्जाची अंतिम तारीख 9 मार्च 2026 पर्यंत वाढवली.
  • शुल्क भरण्याची मुदत 11 मार्च 2026 पर्यंत.
  • करेक्शन विंडो 12 ते 21 मार्च 2026 दरम्यान खुली.
RRB Group D 2026: रेल्वे ग्रुप डी पदांसाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. Railway Recruitment Board (RRB) ने 21,997 पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 मार्च 2026 होती, ती आता 9 मार्च 2026 (रात्री 11:59 वाजेपर्यंत) करण्यात आली आहे. तसेच अर्ज शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख 4 मार्चवरून 11 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

करेक्शन विंडो कधी पर्यंत सुरु

फॉर्म भरल्यानंतर काही चूक दुरुस्त करायची असल्यास करेक्शन विंडो 12 मार्च ते 21 मार्च 2026 दरम्यान खुली असेल. लक्षात ठेवा, एकदा निवडलेला रेल्वे झोन बदलता येणार नाही.

एकाच फॉर्ममधून अनेक पदांसाठी अर्ज

उमेदवार केवळ एका रेल्वे झोनसाठी अर्ज करू शकतो. एकापेक्षा जास्त झोनसाठी अर्ज केल्यास सर्व अर्ज रद्द होतील. मात्र, एका फॉर्ममध्ये अनेक पदांसाठी प्राधान्यक्रम देऊन अर्ज करता येईल.

आवश्यक कागदपत्रे

पासपोर्ट साइज फोटो आणि स्वाक्षरी
शैक्षणिक प्रमाणपत्र (10वी किंवा ITI)
ओळखपत्र (आधार, पॅन इ.)
जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
दिव्यांग प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)

महत्त्वाच्या तारखा

अर्जाची अंतिम तारीख: 9 मार्च 2026
शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख: 11 मार्च 2026
अर्ज दुरुस्ती कालावधी: 12 ते 21 मार्च 2026
स्क्राइब तपशील सादर करण्याची मुदत: 22 ते 26 मार्च 2026

सर्वाधिक रिक्त जागा

नॉर्दर्न रेल्वे (चंदीगड/नवी दिल्ली): 3537 पदे
वेस्टर्न रेल्वे (मुंबई): 3148 पदे
सेंट्रल रेल्वे (मुंबई): 2012 पदे
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेल्वे (गुवाहाटी): 1776 पदे

ही रेल्वेतील सर्वात मोठ्या भरतींपैकी एक आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर वेळेत अर्ज करावा आणि फॉर्म काळजीपूर्वक भरावा.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अर्जाची नवीन अंतिम तारीख कोणती?

    Ans: 9 मार्च 2026 (रात्री 11:59 पर्यंत).

  • Que: शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख काय आहे?

    Ans: 11 मार्च 2026 (रात्री 11:59 पर्यंत).

  • Que: अर्जात दुरुस्ती कधी करता येईल?

    Ans: 12 मार्च ते 21 मार्च 2026 दरम्यान.

Web Title: Indian railways application deadline for rrb group d 2026 recruitment extended what is the last date know detailed information

Published On: Mar 03, 2026 | 03:23 PM

Indian Railways: RRB Group D 2026 भरतीसाठी अर्जाची मुदत वाढली; अंतिम तारीख काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Mar 03, 2026 | 03:23 PM
