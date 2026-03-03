क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

काय घडलं व्हिडिओत?
इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता, यात मद्यपी तरुण होळीच्या नावाखाली एका मुक्या प्राण्यावर, म्हणजेच गाईला जबरदस्तीने पकडून दारू पाजत असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे गाईला देवतेसमान वागणूक दिली जाते आणि दुसरीकडे तिच्यासोबत असे अत्याचार केले जातात. ही घटना खरोखरच खेदजनक आहे, जी माणसांच्या क्रूर वागणूकतेचे दर्शन घडवून देते. व्हिडिओत दिसते की, दोन तरुणांनी गायीचे तोंड जबरदस्तीने उघडले आणि तिला दारू पाजण्यास भाग पाडले. ही घटना हरियाणातील असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
लोकांनी हरियाणा पोलिस आणि प्रशासनाकडून या तरुणांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. भारतात, प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीसीए कायदा) कोणत्याही प्राण्याला ड्रग्ज देणे, छळणे किंवा जास्त काम करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. या प्रकरणात आरोपीवर गंभीर आरोप लावले जाऊ शकतात.
हा व्हिडिओ @streetdogsofbombay नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “होळी हा ड्रग्ज व्यसनींचा आवडता सण बनला आहे. आता या सणाचे कोणतेही उत्सव राहिलेले नाहीत; लोक मांस, दारू आणि अश्लीलता सेवन करण्यात व्यस्त आहेत. फक्त मुले आणि काही निवडक लोकच हा उत्सव साजरा करतात.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्यांना तुरुंगात टाकायला हवे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “घृणास्पद. कोणी हे करण्याचा विचारही कसा करू शकतो. मानवांनो, कृपया थांबा”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.