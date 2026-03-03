Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Viral Video Animal Cruelty In Haryana People Forcefully Made Cow To Drink Alcohol Viral News In Marathi

क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

People Forced Cow To Drink Alcohol : माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना! जबरदस्तीने गायीचं तोंड उघडलं अन् तिला पाजली दारू. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:30 PM
क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या... होळीच्या उत्सवात गौमातेला पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • काही तरुणांनी गायीला जबरदस्तीने पकडून दारू पाजल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
  • ही घटना हरियाणातील असल्याचे सांगितले जात असून नेटकऱ्यांनी संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
  • प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यानुसार अशा कृत्यांवर गंभीर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
होळी हा सण आनंदाचा, रंगाचा सण असला तरी या सणाआड अनेकजण दुष्कृत्य करताना आढळून येतात. गर्दीचा फायदा घेत कधी महिलांची छेड काढली जाते तर कधी कुणाला विनाकारण त्रास दिला जातो. परंतु अलीकडे काही लोकांनी संपूर्ण मर्यादाच ओलांडून टाकली आहे. अलीकडेच एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप जास्त व्हायरल होत आहे ज्यात होळी खेळत असलेल्या लोकांनी मिळून एका गाईला जबरदस्तीने दारू पाजल्याचे दिसून आले. दारूसारखे हानिकारक पेय प्राण्यांना प्यायला लावणे त्यांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. व्हिडिओतील घटना संपूर्ण मानव जातीसाठी लज्जस्पद असून व्हायरल होताच आता नेटकरी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी करत आहेत.

काय घडलं व्हिडिओत?

इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता, यात मद्यपी तरुण होळीच्या नावाखाली एका मुक्या प्राण्यावर, म्हणजेच गाईला जबरदस्तीने पकडून दारू पाजत असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे गाईला देवतेसमान वागणूक दिली जाते आणि दुसरीकडे तिच्यासोबत असे अत्याचार केले जातात. ही घटना खरोखरच खेदजनक आहे, जी माणसांच्या क्रूर वागणूकतेचे दर्शन घडवून देते. व्हिडिओत दिसते की, दोन तरुणांनी गायीचे तोंड जबरदस्तीने उघडले आणि तिला दारू पाजण्यास भाग पाडले. ही घटना हरियाणातील असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

लोकांनी हरियाणा पोलिस आणि प्रशासनाकडून या तरुणांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. भारतात, प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीसीए कायदा) कोणत्याही प्राण्याला ड्रग्ज देणे, छळणे किंवा जास्त काम करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. या प्रकरणात आरोपीवर गंभीर आरोप लावले जाऊ शकतात.

 

हा व्हिडिओ @streetdogsofbombay नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “होळी हा ड्रग्ज व्यसनींचा आवडता सण बनला आहे. आता या सणाचे कोणतेही उत्सव राहिलेले नाहीत; लोक मांस, दारू आणि अश्लीलता सेवन करण्यात व्यस्त आहेत. फक्त मुले आणि काही निवडक लोकच हा उत्सव साजरा करतात.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्यांना तुरुंगात टाकायला हवे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “घृणास्पद. कोणी हे करण्याचा विचारही कसा करू शकतो. मानवांनो, कृपया थांबा”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Viral video animal cruelty in haryana people forcefully made cow to drink alcohol viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Holi 2026 : रंग, गाणी, खेळ, फ्यूजन रेसिपीज आणि DIY सजावटीसह घरच्या घरी होळी साजरी करण्याचे क्रिएटिव्ह आणि मजेदार मार्ग
1

Holi 2026 : रंग, गाणी, खेळ, फ्यूजन रेसिपीज आणि DIY सजावटीसह घरच्या घरी होळी साजरी करण्याचे क्रिएटिव्ह आणि मजेदार मार्ग

छतावर लपून बसलेल्या विद्यार्थ्यांला शिक्षिकेने पकडले, मग काय त्याने थेट वीटंच हातात घेतली… Video Viral
2

छतावर लपून बसलेल्या विद्यार्थ्यांला शिक्षिकेने पकडले, मग काय त्याने थेट वीटंच हातात घेतली… Video Viral

Holi 2026 : सणाचा आनंद करा द्विगुणित, घरी बनवा चटकदार चवीची ‘पाणी फुलकी’, अजून खाली नाही? तर आता ट्राय करा
3

Holi 2026 : सणाचा आनंद करा द्विगुणित, घरी बनवा चटकदार चवीची ‘पाणी फुलकी’, अजून खाली नाही? तर आता ट्राय करा

आयुष्य एवढं स्वस्त आहे का? चालू ट्रेन पकडायच्या नादात तीन वेळा स्टेशनवर पडली महिला, घटनेचा थरारक Video Viral
4

आयुष्य एवढं स्वस्त आहे का? चालू ट्रेन पकडायच्या नादात तीन वेळा स्टेशनवर पडली महिला, घटनेचा थरारक Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

Mar 03, 2026 | 03:30 PM
रेतीघाटाच्या वादातून तरुणाची हत्या; तलवारीसह इतर हत्याराने केला हल्ला अन्…

रेतीघाटाच्या वादातून तरुणाची हत्या; तलवारीसह इतर हत्याराने केला हल्ला अन्…

Mar 03, 2026 | 03:30 PM
Indian Railways: RRB Group D 2026 भरतीसाठी अर्जाची मुदत वाढली; अंतिम तारीख काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Indian Railways: RRB Group D 2026 भरतीसाठी अर्जाची मुदत वाढली; अंतिम तारीख काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Mar 03, 2026 | 03:23 PM
Matheran News : नाद करा पण आमचा कुठं; पालिकेच्या शाळेचा राज्यस्तरीय स्पर्धेत बोलबाला

Matheran News : नाद करा पण आमचा कुठं; पालिकेच्या शाळेचा राज्यस्तरीय स्पर्धेत बोलबाला

Mar 03, 2026 | 03:22 PM
Iran Strategy : काय आहे इराणची मोजॅक रणनीती? ४ दिवसांतच अमेरिका-इस्रायलला फुटला घाम; ट्रम्प यांच्यासाठी इराण ठरतोय गळ्याचा फास?

Iran Strategy : काय आहे इराणची मोजॅक रणनीती? ४ दिवसांतच अमेरिका-इस्रायलला फुटला घाम; ट्रम्प यांच्यासाठी इराण ठरतोय गळ्याचा फास?

Mar 03, 2026 | 03:20 PM
1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार, सरकारी नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या कुठे आणि कसा कराल अर्ज

1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार, सरकारी नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या कुठे आणि कसा कराल अर्ज

Mar 03, 2026 | 03:16 PM
KP Unnikrishnan passed away : केरळच्या राजकारणातील परखड आवाज हरपला; माजी केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन यांचे निधन

KP Unnikrishnan passed away : केरळच्या राजकारणातील परखड आवाज हरपला; माजी केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन यांचे निधन

Mar 03, 2026 | 03:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM