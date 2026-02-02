Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  Anurag Kashyap Slams Cultural Hypocrisy Condemns Toxic Teaser Backlash Says Films Against Hitler Came Only After He Died

Toxic च्या समर्थनार्थ पुढे आले दिग्दर्शक अनुराग कश्यप; म्हणाले, ‘हिटलरवरचा चित्रपट त्याच्या मृत्यूनंतर…’

बेंगळुरू फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये यशच्या "टॉक्सिक" चित्रपटाच्या टीझरवरील टीझरवर झालेल्या टीकेला अनुराग कश्यपने सडेतोड उत्तर दिले आहे. सोशल मीडियावर टीका करणाऱ्यांना त्यांनी "सांस्कृतिक ढोंगीपणा" म्हटले आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 03:46 PM
  • Toxic च्या समर्थनार्थ अनुराग कश्यप पुढे
  • “लोकांचा राग सांस्कृतिक ढोंगीपणा” – अनुराग
  • “टॉक्सिक” हा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
बॉलीवूडचे ज्येष्ठ आणि स्पष्टवक्ते चित्रपट निर्माते अनुराग कश्यप यांनी यशच्या नवीन चित्रपट “टॉक्सिक” च्या टीझरवर टीका करणाऱ्यांवर कडक टीका केली आहे. “गँग्स ऑफ वासेपूर” आणि “ब्लॅक फ्रायडे” सारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शक गीतू मोहनदास यांनी टॉक्सिक टीझरमध्ये दाखवलेल्या “कार सीन” बद्दल चित्रपटाचे दिग्दर्शक गीतू मोहनदास यांचा बचाव केला. ते म्हणाले की या दृश्याबद्दल जे लोक गोंधळ घालत आहेत हा “सांस्कृतिक ढोंगीपणा” आहे. १७ व्या बेंगळुरू आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या मंचावर अनुरागने “धुरंधर” चे कौतुक केले आणि आदित्य धर यांच्या चित्रपट निर्मितीला “धाडसी काम” म्हटले. त्यांनी आजच्या काळात राजकीय चित्रपट बनवण्याच्या आव्हानांवरही चर्चा केली.

राम चरण–उपासनाने केले जुळ्या मुलांचे स्वागत; ‘पेड्डी’ टीमकडून शुभेच्छांचा वर्षाव!

“लोकांचा राग सांस्कृतिक ढोंगीपणा” – अनुराग

अनुराग कश्यप म्हणाले, “टीझरवरील संताप आपल्या सांस्कृतिक ढोंगीपणाचे प्रतिबिंबित करतो. जेव्हा एखादा अभिनेता शर्टलेस दिसतो किंवा पडद्यावर अतिरेकी पुरुषत्व दाखवतो तेव्हा कोणीही त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही. पण जेव्हा एखादी स्त्री तिच्या लैंगिकतेचा उत्सव साजरा करते तेव्हा ते अनेकांना स्वीकारणं कठीण जातं.” तसेच जेव्हा अनुराग कश्यप यांना मुख्य प्रवाहातील चित्रपटांमध्ये राजकीय चित्रपटांबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले, “जर्मनीमध्ये हिटलरविरुद्ध चित्रपट हिटलरच्या मृत्युनंतरच आले. मला वाटते की प्रत्येक गोष्टीची वेळ असते.”

अनुराग कश्यप यांचा “ब्लॅक फ्रायडे” आणि “गँग्स ऑफ वासेपूर”

अनुराग कश्यप यांचा “ब्लॅक फ्रायडे” हा चित्रपट १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील मुंबई पोलिसांच्या तपासावर आधारित होता. के के मेनन, आदित्य श्रीवास्तव आणि पवन मल्होत्रा ​​यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. दरम्यान, २०१२ मध्ये दोन भागात प्रदर्शित झालेला “गँग्स ऑफ वासेपूर” हा चित्रपट कोळसा खाण माफिया आणि झारखंडमधील स्थानिक टोळ्यांच्या कथेवर आधारित आहे. त्यात मनोज बाजपेयी, रिचा चड्डा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तिग्मांशू धुलिया, हुमा कुरेशी, पंकज त्रिपाठी, पियुष मिश्रा आणि झीशान अय्युब यांच्यासारख्या कलाकारांनी प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन केलं.

पराग त्यागीचे टीव्ही इंडस्ट्रीत पुनरागमन, नवीन शोचा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल

“टॉक्सिक” हा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

रॉकिंग स्टार यशच्या “टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स” या चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाले तर, हा चित्रपट “केजीएफ २” नंतरचा अभिनेता यशचा हा सर्वात मोठा चित्रपट आहे. यशने दिग्दर्शक गीतू मोहनदास यांच्यासोबत या चित्रपटाची कथा सहलेखन केली आहे. हा चित्रपट एक गँगस्टर ॲक्शन-थ्रिलर चित्रपट आहे, ज्यामध्ये यशने रायाची भूमिका केली आहे. यशमध्ये कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया यांच्याही भूमिका आहेत. हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी संपूर्ण भारतात प्रदर्शित होत आहे. बॉक्स ऑफिसवर तो रणवीर सिंगच्या मेगा-ब्लॉकबस्टर “धुरंदर पार्ट २” सोबत स्पर्धा करणार आहे.

 

Published On: Feb 02, 2026 | 03:46 PM

