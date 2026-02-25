राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नागपुरात; ब्रह्माकुमारीजच्या मोहिमेचा करणार शुभारंभ

नागपूर : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा आज महाराष्ट्रात दौरा असून, यामध्ये त्या नागपुरात भेट देणार आहेत. ब्रह्माकुमारीजच्या राज्यव्यापी अभियानाचा शुभारंभ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते आज (दि.२५) सायंकाळी होणार आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माऊंटआबू येथील ब्रह्माकुमारीजचे अतिरिक्त महासचिव बी. के. मृत्युंजय भाई, राजयोगिनी बी. के. चंद्रिका दीदी, नागपूर प्रमुख राजयोगिनी बी. के. रजनी दीदी व मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सोहळा होईल.
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता आणि सकारात्मक विचाराला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी पूर्व नोंदणी अनिवार्य आहे. ज्याची नोंदणी झाली आहे, त्यांनी मूळ अधारकार्ड, ओळखपत्र सोबत ठेवून सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जामठा येथील ब्रह्माकुमारीज विश्वशांती सरोवर येथे समारंभासाठी जय्यत तयारी केली आहे.
हेदेखील वाचा : PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवस इस्त्रायल दौऱ्यावर; 71 हजार कोटींच्या कराराकडे लागले लक्ष
विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यासंदर्भात आढावा घेतला असून, शासकीय यंत्रणांना योग्य ती दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुका पातळीवरील ब्रह्माकुमारीजच्या केंद्रामार्फत मोहीम प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.
राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे बुधवारी सायंकाळी शहरात आगमन होणार आहे. त्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस विभागाने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे. राष्ट्रपतींच्या सुरक्षेसाठी सुमारे २५०० पोलिस कर्मचारी तैनात केले आहेत. पोलिस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल आणि सहआयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. मंगळवारी पोलिसांनी फुलड्रेस रिहर्सलदेखील केली.
सायंकाळी होणार नागपुरात आगमन
राष्ट्रपतींचे सायंकाळी ५.२० वाजता नागपुरात आगमन होईल. पोलिस आयुक्त आणि सहआयुक्तांसह सर्व वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थेत तैनात असतील. १० पोलिस उपायुक्त (डीसीपी), ८ एसीपी, ४५ पोलिस निरीक्षक, १७० होमगार्ड, २००० शहर पोलिस कर्मचारी आणि राज्य राखीव पोलिस दलाची (एसआरपीएफ) तुकडी तैनात केली आहे. बुधवारी सायंकाळी जामठा येथे ब्रह्माकुमारीजमध्ये आयोजित विश्व शांती सरोवर कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर राष्ट्रपती लोकभवनात मुक्काम करतील.
सर्वच ठिकाणी बंदोबस्त
सर्वच ठिकाणी बंदोबस्त ठेवला आहे. गुरुवारी सकाळी ८ ते १० च्या दरम्यान त्यांचे शहरातून प्रस्थान होईल. राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यादरम्यान नागरिकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.