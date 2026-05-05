Parbhani : खासदार संजय जाधवांच्या समर्थकांना डच्चू; परभणीत विष्णू मुरकुटे नवीन जिल्हाप्रमुख!

परभणीचे खासदार संजय जाधव हे शिवसेना सोडून इतर पक्षात जाणार असल्याचे चर्चा जोर धरत असतानाच मुंबई येथे पार पडलेल्या बैठकीमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना मार्गदर्शन केले आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 08:18 PM

परभणीचे खासदार संजय जाधव हे शिवसेना सोडून इतर पक्षात जाणार असल्याचे चर्चा जोर धरत असतानाच मुंबई येथे पार पडलेल्या बैठकीमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना मार्गदर्शन केले आहे खासदार जातील तिथे जातील मात्र तुम्ही 2029 च्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने तयारीला लागा असे आदेश त्यांनी दिले आहेत तर दुसरीकडे खासदार समर्थक गंगाप्रसाद अणेराव यांची जिल्हाप्रमुख पदावरून उचल बांगडी करण्यात आलेली आहे या ठिकाणी विष्णू मुरकुटे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे खासदार सोडून गेले तरी पक्षाला काही फरक पडणार नाही आम्ही येणाऱ्या निवडणुकीत काम करू आणि पक्ष वाढीसाठी जे आदेश येतील त्यानुसार काम करू असं वक्तव्यच नवनियुक्त जिल्हाप्रमुख विष्णू मुरकुटे यांनी केले आहे. जे पदाधिकारी मुंबई येथील बैठकीला उपस्थित नव्हते अशा पदाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी पदावरून करण्यात आली आहे असे देखील त्यांनी सांगितले आहे दरम्यान आता खासदार समर्थकांची पक्षातील महत्त्वाच्या पदावरून उचल बांगडी केली जात असल्याने खासदार संजय जाधव कोणत्या पक्षात जाणार या चर्चांना उधाण आले आहे

Published On: May 05, 2026 | 08:18 PM

