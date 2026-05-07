Palghar News : डहाणू-दिवा लोकलमध्ये गुजराती भाषेत जाहिराती, मराठी भाषिक प्रवाशांमध्ये नाराजी

डहाणू–दिवा लोकलमधील जाहिरातींमध्ये मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा आरोप होत असून, गुजराती भाषेचा अधिक वापर केल्यामुळे मराठी भाषिक प्रवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. लोकलमधील जाहिराती प्रामुख्याने गुजराती भाषेत असल्याने मराठी भाषेचा अवमान होत असल्याची भावना प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणामुळे भाषिक अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, रेल्वे प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे.
