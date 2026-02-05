आठवड्यातून किती वेळा चिकन खाऊ शकता? वेळीच सावध व्हा अन्यथा…, डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

गेल्या काही वर्षांत, लोक त्यांच्या आरोग्याबद्दल अधिकाधिक जागरूक झाले आहेत. हे साध्य करण्यासाठी, ते त्यांचा आहार, व्यायाम आणि जीवनशैली सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे लोक त्यांच्या प्रथिनांच्या सेवनाकडे लक्ष देऊ लागले आहेत. परिणामी, फिटनेस उत्साही लोक अधिक अंडी आणि चिकनचे सेवन करत आहेत. जर तुम्ही जिम फॅन असाल किंवा चिकन प्रेमी असाल आणि चिकन तुमच्या आहाराचा एक प्रमुख भाग असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.
आतापर्यंत, प्रत्येकजण त्यांच्या प्रथिनांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी चिकन खात आहे, मग ते दररोज २०० ग्रॅम, ३०० ग्रॅम किंवा ५०० ग्रॅम असो. मात्र संशोधन असे सूचित करते की जास्त चिकन खाल्ल्याने गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात आणि प्रथिनांचा हा चांगला स्रोत तुम्ही देखील आजारी पडू शकता.
न्यूट्रिएंट्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या इटलीतील २०२५ च्या निरीक्षण अभ्यासात असा दावा करण्यात आला आहे की, दर आठवड्याला ३०० ग्रॅमपेक्षा जास्त (चिकन, ससा, टर्की इ.) खाणे तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक असू शकते.
आरोग्यदायी मानले जाते, परंतु या अभ्यासात असे आढळून आले की ज्या लोकांना पचनसंस्थेशी संबंधित कर्करोग झाला आहे. म्हणजेच गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रॅक्ट (GI) हे जास्त प्रमाणात पांढरे मांस सेवन करतात. त्यांनी खाल्लेल्या पांढऱ्या मांसापैकी 33 टक्के पोल्ट्री (चिकन) होते. GI कर्करोग हा पचनसंस्थेशी संबंधित कर्करोगांचा एक गट आहे (जठरांत्र मार्ग), ज्यामध्ये अन्ननलिका, पोट, लहान आणि मोठे आतडे, यकृत, स्वादुपिंड आणि पित्ताशय यांचा समावेश आहे.
शास्त्रज्ञ कोंबडी, टर्की किंवा बदक यांसारख्या पक्ष्यांचे मांस खाल्ल्याने पोटाच्या कर्करोगाचा आणि लवकर मृत्यूशी काही संबंध आहे का हे पाहण्याचा प्रयत्न करत होते. यासाठी, त्यांनी 19 वर्षे 4,869 इटालियन प्रौढांचे निरीक्षण केले आणि असे आढळून आले की गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल कर्करोगाने (जसे की यकृत, पोट आणि आतड्यांचा कर्करोग) मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये पांढरे मांस सेवन करण्याची शक्यता जास्त होती.
पुरुषांमध्ये हा धोका आणखी 61 टक्क्यांपर्यंत वाढला, म्हणजे 100 ग्रॅमपेक्षा जास्त कोंबडी खाणाऱ्या पुरुषांमध्ये अकाली मृत्यूचा धोका जवळजवळ दीड पट वाढला. ज्यांनी आठवड्यातून १००-२०० ग्रॅम चिकन खाल्ले त्यांना जीआय कर्करोगाने मरण्याचा धोका ६५ टक्के जास्त होता, तर ज्यांनी ३०० ग्रॅमपेक्षा जास्त कोंबडी खाल्ले त्यांना पचनसंस्थेशी संबंधित कर्करोगाने मरण्याचा धोका १२७ टक्के जास्त होता आणि पुरुषांसाठी हा धोका १६१ टक्के इतका जास्त होता.
अभ्यास पथकाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कोंबडी जितकी कमी खाल्ली तितके चांगले. संशोधकांनी नोंदवले आहे की हा एक निरीक्षणात्मक अभ्यास आहे, म्हणजेच तो थेट परिणाम नाही तर पांढरे मांस आणि रोग यांच्यातील संबंध दर्शवितो. निकाल पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी पुढील संशोधन आवश्यक आहे.
हेल्थलाइनच्या मते, यूएस डायटरी गाइडलाइन्स २०२०-२०२५ मध्ये २०००-कॅलरीजच्या आहारात दर आठवड्याला सुमारे ७४० ग्रॅम प्रथिने, कोंबडी आणि अंडी यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये चिकनसाठी कोणतीही विशिष्ट मर्यादा नाही. याचा अर्थ असा की आतापर्यंत, अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनी चिकनला निरोगी पातळ प्रथिने मानले आहे, विशेषतः लाल आणि प्रक्रिया केलेल्या मांसाऐवजी. नवीन अभ्यासात असे सूचित केले आहे की आठवड्यातून एकूण पोल्ट्रीचे सेवन ३०० ग्रॅमपेक्षा कमी ठेवणे इष्टतम असू शकते आणि आठवड्यातून ते १०० ग्रॅमपेक्षा कमी ठेवणे अधिक सुरक्षित असेल.
हेल्थलाइनशी बोलताना, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अँटोन बिल्चिक यांनी या अभ्यासाला “चिंताजनक” म्हटले आणि ते म्हणाले की पहिल्यांदाच असे दिसते की पांढरे मांस, विशेषतः पोल्ट्री, हे जीआय कर्करोगासाठी जोखीम घटक म्हणून गांभीर्याने घेतले पाहिजे.
हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आहारतज्ज्ञ मिशेल रुथेनस्टाईन देखील सहमत आहेत की पोल्ट्री लाल मांसापेक्षा कमी संतृप्त चरबी आणि टीएमएओ तयार करते, परंतु मार्गदर्शक तत्त्वे बदलण्यापूर्वी अभ्यासाचे निकाल समजून घेण्यासाठी अधिक संशोधन आवश्यक आहे असे त्या म्हणतात. दुसऱ्या शब्दांत, तज्ञ चिकन पूर्णपणे नाकारत नाहीत, परंतु ते जास्त खाण्याविरुद्ध सावधगिरी बाळगत आहेत.