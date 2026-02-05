Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • How Much Chicken Should You Eat Eating This Amount Of Chicken Per Week Could Increase Your Mortality Risk

आठवड्यातून किती वेळा चिकन खाऊ शकता? वेळीच सावध व्हा अन्यथा…, डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

चिकन प्रेमींसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी असून तुम्ही जर नेहमी चिकन खात असाल तर वेळीच सावध व्हा, कारण नेहमी चिकन खाणं आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतं.

Updated On: Feb 05, 2026 | 06:38 PM
आठवड्यातून किती वेळा चिकन खाऊ शकता? वेळीच सावध व्हा अन्यथा..., डॉक्टरांनी दिले महत्त्वाचे सल्ले

आठवड्यातून किती वेळा चिकन खाऊ शकता? वेळीच सावध व्हा अन्यथा..., डॉक्टरांनी दिले महत्त्वाचे सल्ले

Follow Us:
Follow Us:

गेल्या काही वर्षांत, लोक त्यांच्या आरोग्याबद्दल अधिकाधिक जागरूक झाले आहेत. हे साध्य करण्यासाठी, ते त्यांचा आहार, व्यायाम आणि जीवनशैली सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे लोक त्यांच्या प्रथिनांच्या सेवनाकडे लक्ष देऊ लागले आहेत. परिणामी, फिटनेस उत्साही लोक अधिक अंडी आणि चिकनचे सेवन करत आहेत. जर तुम्ही जिम फॅन असाल किंवा चिकन प्रेमी असाल आणि चिकन तुमच्या आहाराचा एक प्रमुख भाग असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

आतापर्यंत, प्रत्येकजण त्यांच्या प्रथिनांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी चिकन खात आहे, मग ते दररोज २०० ग्रॅम, ३०० ग्रॅम किंवा ५०० ग्रॅम असो. मात्र संशोधन असे सूचित करते की जास्त चिकन खाल्ल्याने गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात आणि प्रथिनांचा हा चांगला स्रोत तुम्ही देखील आजारी पडू शकता.

अभ्यास काय म्हणतो?

न्यूट्रिएंट्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या इटलीतील २०२५ च्या निरीक्षण अभ्यासात असा दावा करण्यात आला आहे की, दर आठवड्याला ३०० ग्रॅमपेक्षा जास्त (चिकन, ससा, टर्की इ.) खाणे तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक असू शकते.

आरोग्यदायी मानले जाते, परंतु या अभ्यासात असे आढळून आले की ज्या लोकांना पचनसंस्थेशी संबंधित कर्करोग झाला आहे. म्हणजेच गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रॅक्ट (GI) हे जास्त प्रमाणात पांढरे मांस सेवन करतात. त्यांनी खाल्लेल्या पांढऱ्या मांसापैकी 33 टक्के पोल्ट्री (चिकन) होते. GI कर्करोग हा पचनसंस्थेशी संबंधित कर्करोगांचा एक गट आहे (जठरांत्र मार्ग), ज्यामध्ये अन्ननलिका, पोट, लहान आणि मोठे आतडे, यकृत, स्वादुपिंड आणि पित्ताशय यांचा समावेश आहे.

तुमच्या रोजच्या चालण्याने आरोग्य सुसाट धावेल! अर्धाच्यावर आजार होतील कमी, फक्त 20 मिनिटे…

शास्त्रज्ञ कोंबडी, टर्की किंवा बदक यांसारख्या पक्ष्यांचे मांस खाल्ल्याने पोटाच्या कर्करोगाचा आणि लवकर मृत्यूशी काही संबंध आहे का हे पाहण्याचा प्रयत्न करत होते. यासाठी, त्यांनी 19 वर्षे 4,869 इटालियन प्रौढांचे निरीक्षण केले आणि असे आढळून आले की गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल कर्करोगाने (जसे की यकृत, पोट आणि आतड्यांचा कर्करोग) मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये पांढरे मांस सेवन करण्याची शक्यता जास्त होती.

पुरुषांमध्ये हा धोका आणखी 61 टक्क्यांपर्यंत वाढला, म्हणजे 100 ग्रॅमपेक्षा जास्त कोंबडी खाणाऱ्या पुरुषांमध्ये अकाली मृत्यूचा धोका जवळजवळ दीड पट वाढला. ज्यांनी आठवड्यातून १००-२०० ग्रॅम चिकन खाल्ले त्यांना जीआय कर्करोगाने मरण्याचा धोका ६५ टक्के जास्त होता, तर ज्यांनी ३०० ग्रॅमपेक्षा जास्त कोंबडी खाल्ले त्यांना पचनसंस्थेशी संबंधित कर्करोगाने मरण्याचा धोका १२७ टक्के जास्त होता आणि पुरुषांसाठी हा धोका १६१ टक्के इतका जास्त होता.

अभ्यास पथकाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कोंबडी जितकी कमी खाल्ली तितके चांगले. संशोधकांनी नोंदवले आहे की हा एक निरीक्षणात्मक अभ्यास आहे, म्हणजेच तो थेट परिणाम नाही तर पांढरे मांस आणि रोग यांच्यातील संबंध दर्शवितो. निकाल पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी पुढील संशोधन आवश्यक आहे.

जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांनी काय म्हटले होते?

हेल्थलाइनच्या मते, यूएस डायटरी गाइडलाइन्स २०२०-२०२५ मध्ये २०००-कॅलरीजच्या आहारात दर आठवड्याला सुमारे ७४० ग्रॅम प्रथिने, कोंबडी आणि अंडी यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये चिकनसाठी कोणतीही विशिष्ट मर्यादा नाही. याचा अर्थ असा की आतापर्यंत, अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनी चिकनला निरोगी पातळ प्रथिने मानले आहे, विशेषतः लाल आणि प्रक्रिया केलेल्या मांसाऐवजी. नवीन अभ्यासात असे सूचित केले आहे की आठवड्यातून एकूण पोल्ट्रीचे सेवन ३०० ग्रॅमपेक्षा कमी ठेवणे इष्टतम असू शकते आणि आठवड्यातून ते १०० ग्रॅमपेक्षा कमी ठेवणे अधिक सुरक्षित असेल.

तज्ज्ञांचे काय म्हणणे आहे?

हेल्थलाइनशी बोलताना, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अँटोन बिल्चिक यांनी या अभ्यासाला “चिंताजनक” म्हटले आणि ते म्हणाले की पहिल्यांदाच असे दिसते की पांढरे मांस, विशेषतः पोल्ट्री, हे जीआय कर्करोगासाठी जोखीम घटक म्हणून गांभीर्याने घेतले पाहिजे.

हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आहारतज्ज्ञ मिशेल रुथेनस्टाईन देखील सहमत आहेत की पोल्ट्री लाल मांसापेक्षा कमी संतृप्त चरबी आणि टीएमएओ तयार करते, परंतु मार्गदर्शक तत्त्वे बदलण्यापूर्वी अभ्यासाचे निकाल समजून घेण्यासाठी अधिक संशोधन आवश्यक आहे असे त्या म्हणतात. दुसऱ्या शब्दांत, तज्ञ चिकन पूर्णपणे नाकारत नाहीत, परंतु ते जास्त खाण्याविरुद्ध सावधगिरी बाळगत आहेत.

गळत्या केसांपासून त्रस्त आहात? ‘या’ बिया वापरून तयार करा Hair Mask; मिळतील काळेभोर केस

Web Title: How much chicken should you eat eating this amount of chicken per week could increase your mortality risk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 06:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुमच्या रोजच्या चालण्याने आरोग्य सुसाट धावेल! अर्धाच्यावर आजार होतील कमी, फक्त 20 मिनिटे…
1

तुमच्या रोजच्या चालण्याने आरोग्य सुसाट धावेल! अर्धाच्यावर आजार होतील कमी, फक्त 20 मिनिटे…

कर्करोग रुग्णांच्या सेवेत परिचारिकांची भूमिका मोलाची; संभाजीनगरमध्ये ‘ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअर’ कार्यशाळा संपन्न
2

कर्करोग रुग्णांच्या सेवेत परिचारिकांची भूमिका मोलाची; संभाजीनगरमध्ये ‘ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअर’ कार्यशाळा संपन्न

मासिक पाळी बंद झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात वाढतो ‘या’ कॅन्सरचा धोका, वेळीच सावध होऊन ओळखा लक्षणे
3

मासिक पाळी बंद झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात वाढतो ‘या’ कॅन्सरचा धोका, वेळीच सावध होऊन ओळखा लक्षणे

कॅन्सरच्या 40% प्रकरणांमध्ये बचाव शक्य! फक्त या 5 सवयी बदला; WHO च्या नव्या अभ्यासातून समोर आले सत्य
4

कॅन्सरच्या 40% प्रकरणांमध्ये बचाव शक्य! फक्त या 5 सवयी बदला; WHO च्या नव्या अभ्यासातून समोर आले सत्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आठवड्यातून किती वेळा चिकन खाऊ शकता? वेळीच सावध व्हा अन्यथा…, डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

आठवड्यातून किती वेळा चिकन खाऊ शकता? वेळीच सावध व्हा अन्यथा…, डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

Feb 05, 2026 | 06:38 PM
Ahilyanagar News: नेवासात चाललंय तरी काय? उपनगराध्यक्षांसह 6 नगरसेवकांवर गुन्हा, जाणून घ्या प्रकरण

Ahilyanagar News: नेवासात चाललंय तरी काय? उपनगराध्यक्षांसह 6 नगरसेवकांवर गुन्हा, जाणून घ्या प्रकरण

Feb 05, 2026 | 06:36 PM
T-20 World Cup 2026 : ‘त्यांचे निर्णय घेऊ शकलो असतो, पण…’,सूर्याला पाकशी सामना होण्याची अपेक्षा; भारतीय संघ कोलंबोला जाणार 

T-20 World Cup 2026 : ‘त्यांचे निर्णय घेऊ शकलो असतो, पण…’,सूर्याला पाकशी सामना होण्याची अपेक्षा; भारतीय संघ कोलंबोला जाणार 

Feb 05, 2026 | 06:31 PM
Latur Zilla Parishad: सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता; भाजप-राष्ट्रवादीवर आमदार अमित देशमुखांचा घणाघात

Latur Zilla Parishad: सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता; भाजप-राष्ट्रवादीवर आमदार अमित देशमुखांचा घणाघात

Feb 05, 2026 | 06:30 PM
“अर्थसंकल्पात विकास, पायाभूत गुंतवणूक अन्…”; Kia India च्या ग्‍वांगू ली यांचे मोठे विधान

“अर्थसंकल्पात विकास, पायाभूत गुंतवणूक अन्…”; Kia India च्या ग्‍वांगू ली यांचे मोठे विधान

Feb 05, 2026 | 06:28 PM
तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी! मध्यपूर्वेतील ‘हा’ अरब देशही बनवतोय अण्वस्त्र, अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचा मोठा खुलासा

तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी! मध्यपूर्वेतील ‘हा’ अरब देशही बनवतोय अण्वस्त्र, अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचा मोठा खुलासा

Feb 05, 2026 | 06:20 PM
Badlapur Politics News: शिवसेनेत नाराजी, भाजपात संधी; प्रवीण राऊत यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड 

Badlapur Politics News: शिवसेनेत नाराजी, भाजपात संधी; प्रवीण राऊत यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड 

Feb 05, 2026 | 06:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Feb 05, 2026 | 03:46 PM
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM