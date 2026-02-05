Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

रत्नागिरी जिल्हा परिषद गटात महायुतीमध्येच हाय-व्होल्टेज लढत होणार असल्याने संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले आहे. येथे भाजप विरुद्ध शिंदे गटाची शिवसेना अशी मैत्रीपूर्ण पण चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:46 PM

रत्नागिरी जिल्हा परिषद गटात महायुतीमध्येच हाय-व्होल्टेज लढत होणार असल्याने संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले आहे. येथे भाजप विरुद्ध शिंदे गटाची शिवसेना अशी मैत्रीपूर्ण पण चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. रत्नागिरीतील कोसूंब गटात महायुती आमनेसामने उभी ठाकली आहे. माजी आमदार सुभाष बने यांचे सुपुत्र रोहन बने हे शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून, तर भाजपकडून प्रमोद अधटराव हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. संपूर्ण भाजप आपल्या सोबत असल्याचा दावा माजी आमदार सुभाष बने यांनी केला होता. मात्र हा दावा भाजपचे उमेदवार प्रमोद अधटराव यांनी फेटाळून लावला आहे.

Published On: Feb 05, 2026 | 03:46 PM

