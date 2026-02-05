वाह रं मर्दा ! प्रतिकूल परिस्थितीत शेतीचं विक्रमी उत्पादन; ‘आरा’ द्राक्षांना परदेशात मागणी

नवीन प्रयोग करण्याच्या उद्देशाने राहुल पाटील यांनी नाशिक येथील सह्याद्री फार्म्सचे विलास शिंदे व पद्मदीप फार्मर प्रोड्युसर कंपनी विटाचे अतुल बाबर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेतले व सभासदत्व स्वीकारले. त्यानंतर त्यांनी ‘आरा-३५’ हा पेटेंटेड द्राक्ष वाण लागवडीसाठी निवडला. युरोपीय निर्यातीचा आधीपासूनचा अनुभव आणि शेतकरी उत्पादक कंपनीकडून मिळालेल्या शास्त्रीय मार्गदर्शनामुळे पहिल्याच वर्षी त्यांनी २० गुंठ्यात सुमारे सहा ते साडे सहा टन उत्कृष्ट प्रतीची, निर्यातक्षम द्राक्षे उत्पादन केली.
द्राक्ष मण्यांची फुगवण, योग्य ब्रिक्स, गोड रसाळ चव आणि टिकाऊपणा यामुळे हा वाण उत्कृष्ट ठरतो. जुन्या नव्या अनुभवातून तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यामुळे सर्व स्तरावर दर्जेदार फळ उत्पादन करता आले. उत्पादनासोबत चांगला भावही मिळाल्याचे समाधान आहे.
– राहुल पाटील, शेतकरी
‘आरा’ वाणामुळे आत्मविश्वास वाढीस
चांगल्या वैशिष्ट्यांमुळे हा वाण राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. चांगला भाव, समाधानकारक उत्पादन सध्या द्राक्ष शेतीत वातावरणातील बदल आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. अशा परिस्थितीत ‘आरा’ वाणामुळे आत्मविश्वास वाढल्याचे राहुल पाटील यांनी सांगितले.
काय व कसा आहे ‘आरा’ द्राक्ष वाण ?
कॅलिफोर्नियामधील ‘आरा’ हा द्राक्ष वाणजागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे.प्रतिकूल हवामानातही अधिक उत्पादन
गोड व रसाळ चवसाखर व आम्ल (अॅसिड) यांचे उत्तम संतुलनघड मोठा व टिकाऊचांगली मणीधारण क्षमताकमी उत्पादन खर्चनिर्यातीसाठी अत्यंत योग्य