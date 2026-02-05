Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
वाह रं मर्दा ! प्रतिकूल परिस्थितीत शेतीचं विक्रमी उत्पादन; 'आरा' द्राक्षांना परदेशात मागणी

द्राक्षांच्या चव आणि गुणक्त्तेसाठी जगप्रसिद्ध असलेला सांगली जिल्हा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चर्चेत आला आहे. वायफळे ता. तासगाव येथील प्रगतशील शेतकरी राहुल पाटील यांच्या द्राक्षांना परदेशात मागणी मिळाली आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 06:54 PM
वाह रं मर्दा ! प्रतिकूल परिस्थितीत शेतीचं विक्रमी उत्पादन; ‘आरा’ द्राक्षांना परदेशात मागणी
सांगली/प्रवीण शिंदे : द्राक्षांच्या चव आणि गुणक्त्तेसाठी जगप्रसिद्ध असलेला सांगली जिल्हा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चर्चेत आला आहे. वायफळे ता. तासगाव येथील प्रगतशील शेतकरी राहुल तानाजी पाटील यांनी पिकवलेल्या ‘आरा ३५’ या पेटेंटेड द्राक्ष वाणाला परदेशी बाजारपेठेत सर्वोत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. विशेष म्हणजे कमी क्षेत्रात विक्रमी उत्पादन घेत त्यांनी निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादनात नवा आदर्श निर्माण केला आहे. राहुल पाटील हे गेल्या काही वर्षांपासून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने रेसिड्यू फ्री (अवशेषमुक्त) द्राक्ष उत्पादन करत आहेत. २० गुंठे क्षेत्रात सुमारे सहा ते साडेसहा टन उत्पन्न त्यांनी घेतले आहे. ते यापूर्वी उत्पादन घेत असलेल्या द्राक्षांची निर्यात युरोपियन देर्शामध्ये करत होते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतार, बदलते हवामान आणि नैसर्गिक संकटांचा सामना करतही
त्यांनी सातत्याने दर्जेदार उत्पादन घेतले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शेतीतील अनुभव यांचा योग्य वापर हेच त्यांच्या यशाचे गमक ठरले आहे.

Kolhapur ZP Election : पावणेनऊ वर्षांनंतर कोल्हापुरात जिल्हा परिषद निवडणूक; ‘लक्ष्मी दर्शन’ आणि ‘काँटे की टक्कर’ची चर्चा

नवीन प्रयोग करण्याच्या उद्देशाने राहुल पाटील यांनी नाशिक येथील सह्याद्री फार्म्सचे विलास शिंदे व पद्मदीप फार्मर प्रोड्युसर कंपनी विटाचे अतुल बाबर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेतले व सभासदत्व स्वीकारले. त्यानंतर त्यांनी ‘आरा-३५’ हा पेटेंटेड द्राक्ष वाण लागवडीसाठी निवडला. युरोपीय निर्यातीचा आधीपासूनचा अनुभव आणि शेतकरी उत्पादक कंपनीकडून मिळालेल्या शास्त्रीय मार्गदर्शनामुळे पहिल्याच वर्षी त्यांनी २० गुंठ्यात सुमारे सहा ते साडे सहा टन उत्कृष्ट प्रतीची, निर्यातक्षम द्राक्षे उत्पादन केली.

द्राक्ष मण्यांची फुगवण, योग्य ब्रिक्स, गोड रसाळ चव आणि टिकाऊपणा यामुळे हा वाण उत्कृष्ट ठरतो. जुन्या नव्या अनुभवातून तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यामुळे सर्व स्तरावर दर्जेदार फळ उत्पादन करता आले. उत्पादनासोबत चांगला भावही मिळाल्याचे समाधान आहे.
– राहुल पाटील, शेतकरी

‘आरा’ वाणामुळे आत्मविश्वास वाढीस
चांगल्या वैशिष्ट्यांमुळे हा वाण राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. चांगला भाव, समाधानकारक उत्पादन सध्या द्राक्ष शेतीत वातावरणातील बदल आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. अशा परिस्थितीत ‘आरा’ वाणामुळे आत्मविश्वास वाढल्याचे राहुल पाटील यांनी सांगितले.

काय व कसा आहे ‘आरा’ द्राक्ष वाण ?
कॅलिफोर्नियामधील ‘आरा’ हा द्राक्ष वाणजागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे.प्रतिकूल हवामानातही अधिक उत्पादन
गोड व रसाळ चवसाखर व आम्ल (अॅसिड) यांचे उत्तम संतुलनघड मोठा व टिकाऊचांगली मणीधारण क्षमताकमी उत्पादन खर्चनिर्यातीसाठी अत्यंत योग्य

Kolhapur Mayoral Election 2026: कोल्हापूर महानगरपालिकेवर महापौरपदी रूपाराणी निकम यांची निवड 

Published On: Feb 05, 2026 | 06:54 PM

