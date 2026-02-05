Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात भूकंप! मनसे महाविकास आघाडीतून पडली बाहेर

राज्यभर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच रायगडमध्ये राजकीय उलथापालथ झाली आहे. मनसे पक्षाने महाविकास आघाडीतून अधिकृतपणे बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली आहे. यासंबधित सविस्तर बातमी वाचा.

Updated On: Feb 05, 2026 | 04:43 PM
Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात भूकंप! मनसे महाविकास आघाडीतून पडली बाहेर

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात भूकंप! मनसे महाविकास आघाडीतून पडली बाहेर (फोटो-सोशल मीडिया)

  • उरणमध्ये महाविकास आघाडीतून मनसे बाहेर
  • मनसे रायगड जिल्हाप्रमुख संदेश ठाकूर यांची अधिकृत घोषणा
  • कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा केला आरोप
 

Raigad Zilla Parishad: उरण तालुक्यासह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात मनसेने महाविकास आघाडीला आतापर्यंत निस्वार्थीपणे सहकार्य केले. मात्र महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडून सातत्याने मनसेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप करत आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक प्रक्रियेत यापुढे महाविकास आघाडीला कोणतेही सहकार्य न करण्याचा निर्णय मनसेने घेतला आहे. मनसे महाविकास आघाडीतून अधिकृतपणे बाहेर पडत असल्याची घोषणा मनसे रायगड जिल्हाध्यक्ष संदेश ठाकूर यांनी केली.

Matheran News : घोड्यांबाबत हरित लवाद संघटनेचा आक्षेप; सुनावणीसाठी आठवड्याचा कालावधी

उरण तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद आणि आठ पंचायत समिती जागांसाठी मनसेने महाविकास आघाडीला जाहीर पाठिंबा दिला होता. त्या बदल्यात महाविकास आघाडीकडून मनसेला किमान एक पंचायत समितीची जागा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र ऐनवेळी उबाठा शिवसेना, काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्ष या तीन घटक पक्षांनीच जागावाटप करून मनसेला कोणतीही जागा दिली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. तरीसुद्धा मनसेच्या नेते व कार्यकत्यांनी कोणतीही तक्रार न करता महाविकास आघाडीला आपला पाठिंबा कायम ठेवला होता.

मात्र प्रत्यक्ष प्रचार यंत्रणेत मनसे कार्यकर्त्यांना स्थान देण्यात आले नाही. केवळ प्रचारासाठी मनसेचा झेंडा वापरला गेला, पण कार्यकर्त्यांना सन्मानजनक वागणूक मिळाली नाही. सतत होत असलेली ही मानहानी लक्षात घेता, काळ कोप्रोली येथील मनसे तालुकाध्यक्ष अॅड. सत्यवान भगत यांच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मनसे रायगड जिल्हाध्यक्ष संदेश ठाकूर यांनी मनसे महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत असल्याची स्पष्ट घोषणा केली.

Matheran News : विकेंडला माथेरानला फिरायला जाताय? महत्त्वाची बातमी समोर, ई रिक्षा 10 फेब्रुवारी पासून बंद, कारण काय?

मनसे तालुकाध्यक्ष अॅड. सत्यवान भगत यांनीही यास दुजोरा देत सांगितले की, “या निवडणुकीत मनसे महाविकास आघाडीच्या कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करणार नाही.’ तसेच, मनसेचे जिल्हाप्रमुख संदेश ठाकूर यांनी भविष्यात उरण तालुक्यात होणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकीत मनसे आपले स्वतंत्र अस्तित्व आणि ताकद नक्कीच दाखवून देईल, तसेच होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत मनसेची मते निर्णायक ठरणार असून विजयी उमेदवार कोण हे ठरवण्याची ताकद मनसेकडे असल्याचे सांगितले.

Published On: Feb 05, 2026 | 04:43 PM

