Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Ahilyanagar News Case Registered Against 6 Corporators Including Deputy Mayor In Nevasa

Ahilyanagar News: नेवासात चाललंय तरी काय? उपनगराध्यक्षांसह 6 नगरसेवकांवर गुन्हा, जाणून घ्या प्रकरण

नेवसे येथे शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर काढून देऊन दहशतीचे वातावरण निर्माण केल्याच्या आरोपावरून उपनगराध्यक्षांसह 6 नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 05, 2026 | 06:36 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • नेवासेत उपनगराध्यक्षांसह 6 नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल
  • शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर काढून दहशतीचे वातावरण निर्माण केले
  • या आरोपावरून गुन्हा दाखल
नेवासे येथे शासकीय कर्मचाऱ्यांना दमदाटी करत कार्यालयाबाहेर काढून देऊन दहशतीचे वातावरण निर्माण केल्याच्या आरोपावरून उपनगराध्यक्षांसह सहा नगरसेवक आणि अन्य तिघांविरोधात नेवासे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, आठवडाभरात नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल होण्याची ही दुसरी घटना असून, त्यामुळे नेवासे शहराच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी नगरपंचायतीचे कार्यालयीन अधीक्षक सागर झावरे यांनी फिर्याद दिली आहे.

गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांमध्ये उपनगराध्यक्षा शालिनी संजय सुखधान, त्यांचे पती संजय लक्ष्मण सुखधान, स्वीकृत नगरसेवक राजेंद्र कारभारी काळे, दिनेश व्यवहारे, नगरसेविका सोनल राहुल चव्हाण, आसिफ पठाण, नगरसेविका जयश्री चंद्रकांत शिंदे, नगरसेवक जितेंद्र भाऊसाहेब कुन्हे, नगरसेवक स्वप्नील उर्फ सागर राजेंद्र मापारी आणि नगरसेवक संभाजी शिवाजी धोत्रे यांचा समावेश आहे.

Badlapur Politics News: शिवसेनेत नाराजी, भाजपात संधी; प्रवीण राऊत यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड

तक्रारीनुसार, २७ जानेवारी रोजी शासकीय कामकाज सुरू असताना उपनगराध्यक्षांचे दालन अस्वच्छ असल्याच्या कारणावरून तसेच बैठकीस आमंत्रित अधिकारी व कर्मचारी गैरहजर राहिल्याच्या कारणावरून उपस्थित कर्मचाऱ्यांना धाकदपटशा व दमदाटी करून कार्यालयाबाहेर काढण्यात आले. तसेच २९ जानेवारी रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास कार्यालयीन अधीक्षक सागर झावरे कार्यालयात काम करत असताना उपनगराध्यक्षा शालिनी सुखधान व नगरसेवक जितेंद्र कुन्हे तेथे आले होते. यावेळी संजय सुखधान यांनी पत्नीला शिवी दिल्याचा बनाव करून अंगावर धावून आल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.

Nanded News: विवाहाच्या काही तास अगोदर नवरदेवाने काढला पळ; किनवट तालुक्यात कुटुंबसंस्थेची चिंताजनक स्थिती

दरम्यान, उपनगराध्यक्षा शालिनी सुखधान यांनी या प्रकरणाला राजकीय किनार असल्याचा आरोप केला आहे. नेवासेकरांनी दिलेल्या विकासाच्या जबाबदारीपासून नगराध्यक्ष पळ काढत असून, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवकांना विश्वासात न घेता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून आमच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. आम्ही या सर्व बाबींना संविधानिक पद्धतीने उत्तर देऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच, स्वच्छतेबाबत बोलावलेल्या बैठकीकडे पाठ फिरवणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात उपनगराध्यक्षा शालिनी सुखधान यांनी २७ जानेवारी रोजी मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन दिले होते. या निवेदनात कार्यालयीन अधीक्षक सागर झावरे यांच्यासह संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरच आठवडाभराने फिर्याद दाखल झाल्याने या तक्रारीमागे राजकीय हेतू असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

Web Title: Ahilyanagar news case registered against 6 corporators including deputy mayor in nevasa

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 06:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन
1

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी
2

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Ahilyanagar News: नगरकरांनो तुमच्या शहराची प्रतिमा मलीन होतेय! शहरात प्रवेश करताच कचऱ्याने होतेय स्वागत
3

Ahilyanagar News: नगरकरांनो तुमच्या शहराची प्रतिमा मलीन होतेय! शहरात प्रवेश करताच कचऱ्याने होतेय स्वागत

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील
4

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी! BLA च्या हल्ल्यात आतापर्यंत शेकडो पाकिस्तानी सैनिक ठार, निष्पाप नागरिकांचाही बळी

बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी! BLA च्या हल्ल्यात आतापर्यंत शेकडो पाकिस्तानी सैनिक ठार, निष्पाप नागरिकांचाही बळी

Feb 05, 2026 | 07:30 PM
Amravati News: अमरावतीत ७७ हजार ११९ एकल महिला, एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना

Amravati News: अमरावतीत ७७ हजार ११९ एकल महिला, एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना

Feb 05, 2026 | 07:20 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Valentine’s Day 2026: व्हॅलेंटाइन डेला गर्लफ्रेंडला द्यायचंय खास गिफ्ट पण बजेट कमी आहे? ‘या’ ५ जबरदस्त आयडियाज नक्की ट्राय करा!

Valentine’s Day 2026: व्हॅलेंटाइन डेला गर्लफ्रेंडला द्यायचंय खास गिफ्ट पण बजेट कमी आहे? ‘या’ ५ जबरदस्त आयडियाज नक्की ट्राय करा!

Feb 05, 2026 | 07:07 PM
Nashik News: बेशिस्त वाहनचालक पोलिसांच्या रडारवर, महिनाभरात ११ हजार वाहनचालकांना ७७ लाखांचा दंड

Nashik News: बेशिस्त वाहनचालक पोलिसांच्या रडारवर, महिनाभरात ११ हजार वाहनचालकांना ७७ लाखांचा दंड

Feb 05, 2026 | 06:57 PM
वाह रं मर्दा ! प्रतिकूल परिस्थितीत शेतीचं विक्रमी उत्पादन; ‘आरा’ द्राक्षांना परदेशात मागणी

वाह रं मर्दा ! प्रतिकूल परिस्थितीत शेतीचं विक्रमी उत्पादन; ‘आरा’ द्राक्षांना परदेशात मागणी

Feb 05, 2026 | 06:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Feb 05, 2026 | 03:46 PM
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM