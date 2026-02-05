Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nagpur Crime: लँड रोव्हर अपघात, जखमीची प्रकृती स्थिर; जपानी गार्डन चौकातील प्रकरण

नागपूरच्या जपानी गार्डन चौकात भरधाव लँड रोव्हरने इलेक्ट्रिक पोलला धडक देत उलटल्याने ५५ वर्षीय महिला गंभीर जखमी झाली. चालकाविरोधात गुन्हा दाखल असून मद्यप्राशन व वेगाचा तपास सुरू आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:42 PM
accident(फोटो सौजन्य: social media)
  • जपानी गार्डन चौकात भीषण अपघात
  • भरधाव लँड रोव्हर पोलला धडकून उलटली
  • दोघे गंभीर जखमी
नागपूर: नागपूर  जपानी गार्डन चौक येथे घडलेल्या भीषण अपघातप्रकरणी पोलिसांनी तपासाला वेग दिला आहे. अपघातात जखमी झालेल्या राजनगर येथील रहिवासी संगीता वामन सहारे (५५) यांना डोके, हात व पायाला गंभीर दुखापत इसली आहे. त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

आईने तीन चिमुकल्यांची गळफास देऊन केली हत्या, नंतर स्वतः डिझेल पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

मंगळवारी सकाळो भरधाव येणारी लैंड रोव्हर एसयूव्ही जपानी गार्डन चौक परिसरात इलेट्रिक पोलला धडकून उलटली होती. अपघातप्रकरणी कुशीनगर, जरीपटका येथील रहिवासी चिराग सुनील रुघवानी (२२) या चालकाविरोधात सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. प्राथमिक तपासात अपघाताच्या वेळी वाहनाचा वेग अत्यंत जास्त असल्याचे समोर आले आहे. अपघाताच्या वेळी चालक मद्यप्राशन करून किंवा अन्य नशेच्या अवस्थेत होता का, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. सोबतच वाहनाचे कागदपत्र, चालकाचा परवाना तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजचीही बारकाईने तपासणी केली जात आहे.

आरोपीविरोधात कारवाई करण्यात येईल

नागरिकांनी या चौकात वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना व स्पीडब्रेकर बसविण्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे. मॉर्निंग वॉकसाठी नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. तरीही या मार्गावर वाहने भरधाव असतात. त्यामुळे अपघातांचा धोका कायम असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

वन विभाग कार्यालयाजवळ टर्निंगवर अपघात

पोलिसांच्या माहितीनुसार, राजभवनकडून जपानी गार्डन चौकाकडे येताना वन विभागाच्या कार्यालयाजवळील वळणावर अपघात झाला. वेग जास्त असल्याने चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि जोरदार धडकेत इलेक्ट्रक पोलचे नुकसान झाले. तसेच कार उलटली. या अपघातामुळे काही काळ वाहतूकही विस्कळीत झाली होती.

Nanded Crime: दारूच्या नशेत टोकाचं पाऊल; तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून केली आत्महत्या; उपचारादरम्यान मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे घडला?

    Ans: नागपूरच्या जपानी गार्डन चौकात.

  • Que: कोण जखमी झाले?

    Ans: संगीता वामन सहारे (५५) गंभीर जखमी.

  • Que: अपघाताचे कारण काय?

    Ans: वाहनाचा जास्त वेग; मद्यप्राशनाचीही चौकशी सुरू.

