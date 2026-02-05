Nagpur Crime: लँड रोव्हर अपघात, जखमीची प्रकृती स्थिर; जपानी गार्डन चौकातील प्रकरण

आईने तीन चिमुकल्यांची गळफास देऊन केली हत्या, नंतर स्वतः डिझेल पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?
मंगळवारी सकाळो भरधाव येणारी लैंड रोव्हर एसयूव्ही जपानी गार्डन चौक परिसरात इलेट्रिक पोलला धडकून उलटली होती. अपघातप्रकरणी कुशीनगर, जरीपटका येथील रहिवासी चिराग सुनील रुघवानी (२२) या चालकाविरोधात सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. प्राथमिक तपासात अपघाताच्या वेळी वाहनाचा वेग अत्यंत जास्त असल्याचे समोर आले आहे. अपघाताच्या वेळी चालक मद्यप्राशन करून किंवा अन्य नशेच्या अवस्थेत होता का, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. सोबतच वाहनाचे कागदपत्र, चालकाचा परवाना तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजचीही बारकाईने तपासणी केली जात आहे.
आरोपीविरोधात कारवाई करण्यात येईल
नागरिकांनी या चौकात वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना व स्पीडब्रेकर बसविण्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे. मॉर्निंग वॉकसाठी नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. तरीही या मार्गावर वाहने भरधाव असतात. त्यामुळे अपघातांचा धोका कायम असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
वन विभाग कार्यालयाजवळ टर्निंगवर अपघात
पोलिसांच्या माहितीनुसार, राजभवनकडून जपानी गार्डन चौकाकडे येताना वन विभागाच्या कार्यालयाजवळील वळणावर अपघात झाला. वेग जास्त असल्याने चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि जोरदार धडकेत इलेक्ट्रक पोलचे नुकसान झाले. तसेच कार उलटली. या अपघातामुळे काही काळ वाहतूकही विस्कळीत झाली होती.
Ans: नागपूरच्या जपानी गार्डन चौकात.
Ans: संगीता वामन सहारे (५५) गंभीर जखमी.
Ans: वाहनाचा जास्त वेग; मद्यप्राशनाचीही चौकशी सुरू.