Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

कर्करोग रुग्णांच्या सेवेत परिचारिकांची भूमिका मोलाची; संभाजीनगरमध्ये ‘ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअर’ कार्यशाळा संपन्न

कार्यशाळेचे उ‌द्घाटन घाटी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी शासकीय कर्करोग रुग्णालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड प्रामुख्याने उपस्थित होते.

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:46 PM
कर्करोग रुग्णांच्या सेवेत परिचारिकांची भूमिका मोलाची; संभाजीनगरमध्ये 'ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअर' कार्यशाळा संपन्न

कर्करोग रुग्णांच्या सेवेत परिचारिकांची भूमिका मोलाची; संभाजीनगरमध्ये 'ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअर' कार्यशाळा संपन्न

Follow Us:
Follow Us:

 

  • कर्करोग रुग्णांच्या सेवेत परिचारिकांची भूमिका मोलाची
  • संभाजीनगरमध्ये ‘ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअर’ कार्यशाळा संपन्न
  • यांनी केले मार्गदर्शन
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयात परिचारिकांच्या व्यावसायिक कौशल्यवृद्धीसाठी व्यापक ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअरः प्रतिबंध ते उपशामक उपचार या विषयावर विशेष कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. महाराष्ट्र राज्य परिचारिका (शासनमान्य) संघटनेच्या वतीने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

कार्यशाळेचे उद्‌घाटन आणि प्रमुख उपस्थिती

कार्यशाळेचे उ‌द्घाटन घाटी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी शासकीय कर्करोग रुग्णालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड प्रामुख्याने उपस्थित होते. याशिवाय वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दर्पण जक्कल, शस्त्रक्रियागार विभागप्रमुख डॉ. अनघा वरुडकर, रुग्णालयाच्या अधिसेविका मंदाकिनी ठोकळ, महाराष्ट्र राज्य परिचर्या परिषदेच्या सदस्य अनसूया सावरगावे यांची उपस्थिती होती.

मासिक पाळी बंद झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात वाढतो ‘या’ कॅन्सरचा धोका, वेळीच सावध होऊन ओळखा लक्षणे

यांनी केले मार्गदर्शन

कार्यक्रमाची सुरुवात परिचर्या व्यवसायाच्या आद्य प्रेरणास्थान असलेल्या फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल यांच्या प्रतिमापूजनाने झाली. यावेळी मार्गदर्शन करताना डॉ. शिवाजी सुळे यांनी कर्करोग रुग्णांच्या उपचारात परिचारिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले. तसेच रुग्णसेवेत सहानुभूती, तांत्रिक कौशल्य आणि सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. अरविंद गायकवाड यांनी ऑन्कोलॉजी नर्सिंगमधील बदलते उपचारप्रवाह आणि परिचारिकांची जबाबदारी यावर प्रकाश टाकला.

यांची होती उपस्थिती

कार्यशाळेत सुप्रिया भगत, ऋषिकेश देवडे, अश्विनी जाधव, जयश्री पाटील, आम्रपाली शिंदे या तज्ज्ञांनी कर्करोग प्रतिबंध, उपचार प्रक्रिया, रुग्ण व्यवस्थापन आणि उपशामक उपचार यांवर व्याख्याने दिली. महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या वतीने सचिन देवकर यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मंगला विधाते यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन संघटनेच्या कोषाध्यक्षा शुभांगी कडू यांनी केले. कार्यशाळा यशस्वी करण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी मोलाचे सहकार्य केले.

कॅन्सरच्या 40% प्रकरणांमध्ये बचाव शक्य! फक्त या 5 सवयी बदला; WHO च्या नव्या अभ्यासातून समोर आले सत्य

Web Title: Oncology nursing care workshop chhatrapati sambhajinagar cancer hospital

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ZP Election 2026: निवडणुक प्रचारतोफा आज थंडावणार! ७ फेब्रुवारीला मतदान; ‘असे’ शोधा मतदार यादीत नाव
1

ZP Election 2026: निवडणुक प्रचारतोफा आज थंडावणार! ७ फेब्रुवारीला मतदान; ‘असे’ शोधा मतदार यादीत नाव

गळत्या केसांपासून त्रस्त आहात? ‘या’ बिया वापरून तयार करा Hair Mask; मिळतील काळेभोर केस
2

गळत्या केसांपासून त्रस्त आहात? ‘या’ बिया वापरून तयार करा Hair Mask; मिळतील काळेभोर केस

Talath News: तलाठ्यांचे काम झाले सुकर! राज्यातील सर्व फेरफार नोटिसा आता ऑनलाइन; भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय
3

Talath News: तलाठ्यांचे काम झाले सुकर! राज्यातील सर्व फेरफार नोटिसा आता ऑनलाइन; भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय

Premanand Ji Maharaj: मुलांना आपल्या वडिलांच्या कर्माची फळं भोगावी लागतात का? प्रेमानंद महाराजांनी केला धक्कादायक खुलासा
4

Premanand Ji Maharaj: मुलांना आपल्या वडिलांच्या कर्माची फळं भोगावी लागतात का? प्रेमानंद महाराजांनी केला धक्कादायक खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Feb 05, 2026 | 03:46 PM
कर्करोग रुग्णांच्या सेवेत परिचारिकांची भूमिका मोलाची; संभाजीनगरमध्ये ‘ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअर’ कार्यशाळा संपन्न

कर्करोग रुग्णांच्या सेवेत परिचारिकांची भूमिका मोलाची; संभाजीनगरमध्ये ‘ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअर’ कार्यशाळा संपन्न

Feb 05, 2026 | 03:45 PM
Matheran News : विकेंडला माथेरानला फिरायला जाताय? महत्त्वाची बातमी समोर, ई रिक्षा 10 फेब्रुवारी पासून बंद, कारण काय?

Matheran News : विकेंडला माथेरानला फिरायला जाताय? महत्त्वाची बातमी समोर, ई रिक्षा 10 फेब्रुवारी पासून बंद, कारण काय?

Feb 05, 2026 | 03:42 PM
Nagpur Crime: लँड रोव्हर अपघात, जखमीची प्रकृती स्थिर; जपानी गार्डन चौकातील प्रकरण

Nagpur Crime: लँड रोव्हर अपघात, जखमीची प्रकृती स्थिर; जपानी गार्डन चौकातील प्रकरण

Feb 05, 2026 | 03:42 PM
Nashik Politics: निष्ठावंतांपासून, ज्येष्ठ नेते, कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळेच नाराज; मग भाजपमध्ये आनंदी तरी कोण?

Nashik Politics: निष्ठावंतांपासून, ज्येष्ठ नेते, कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळेच नाराज; मग भाजपमध्ये आनंदी तरी कोण?

Feb 05, 2026 | 03:41 PM
Maha Shivaratri 2026: प्रत्येक महिन्यात येणारी शिवरात्र आणि महाशिवरात्र यात काय आहे फरक, जाणून घ्या

Maha Shivaratri 2026: प्रत्येक महिन्यात येणारी शिवरात्र आणि महाशिवरात्र यात काय आहे फरक, जाणून घ्या

Feb 05, 2026 | 03:40 PM
UPI Now Pay Later: NPCI चा नवा धमाका! आता आधी पेमेंट, नंतर परतफेड करा; UPI मध्ये ‘ही’ सुविधा सुरू 

UPI Now Pay Later: NPCI चा नवा धमाका! आता आधी पेमेंट, नंतर परतफेड करा; UPI मध्ये ‘ही’ सुविधा सुरू 

Feb 05, 2026 | 03:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM