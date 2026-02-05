Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Maha Shivaratri 2026: प्रत्येक महिन्यात येणारी शिवरात्र आणि महाशिवरात्र यात काय आहे फरक, जाणून घ्या

महाशिवरात्री आणि मासिक शिवरात्रीला महादेवांची पूजा आणि उपवास केला जातो. बरेच लोक महाशिवरात्री आणि मासिक शिवरात्रीला एकच मानतात. महाशिवरात्री आणि मासिक शिवरात्रीमध्ये काय फरक आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शिवरात्र आणि महाशिवरात्र यामागील फरक
  • प्रत्येक महिन्यात येणारी शिवरात्र
  • महाशिवरात्रीमागील श्रद्धा
 

हिंदू धर्मामध्ये भगवान शिव यांचे वर्णन संहारक म्हणून केले आहे. त्यांना सर्वात महान देवता मानले जाते. शास्त्रे आणि पुराणांमध्ये त्यांना समर्पित अनेक उपवास आणि उत्सव सांगितले आहेत. प्रदोष, शिव चतुर्दशी, महाशिवरात्री आणि मासिक शिवरात्री हे सर्व व्रत भगवान शिवाला समर्पित आहेत. महाशिवरात्री हा भगवान शिव यांना समर्पित सर्वात महत्त्वाचा व्रत आणि सण आहे. हा फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशीला साजरा केला जातो.

याव्यतिरिक्त, प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशीला मासिक शिवरात्र साजरी केली जाते. महाशिवरात्री आणि मासिक शिवरात्रीला, भगवान शिव यांची पूजा आणि उपवास विधीनुसार केला जातो, परंतु बरेच लोक महाशिवरात्री आणि मासिक शिवरात्रीला एकच मानतात. महाशिवरात्री आणि मासिक शिवरात्रीमध्ये नेमका काय फरक आहे ते जाणून घ्या

वर्षातून एकदाच साजरी केली जाते महाशिवरात्र

धार्मिक श्रद्धेनुसार, महाशिवरात्रीचा उत्सव वर्षातून फक्त एकदाच फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला साजरा केला जातो. श्रद्धेनुसार, फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला महादेव प्रथम लिंगाच्या रूपात प्रकट झाले. या स्वरूपात त्यांनी भगवान विष्णू आणि भगवान ब्रह्मा यांची परीक्षा घेतली. तेव्हापासून दरवर्षी या तिथीला महाशिवरात्री साजरी केली जाते. यावर्षी हा सण १५ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे.

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

महाशिवरात्रीमागील श्रद्धा

असेही मानले जाते की भगवान शिव आणि पार्वती यांचा विवाह फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला झाला होता. म्हणूनच महाशिवरात्री साजरी केली जाते. दरम्यान, शिवपुराणामध्ये याचा उल्लेख केलेला आढळत नाही. विद्वानांच्या विश्वासानुसार, भगवान शिव या दिवशी १२ ज्योतिर्लिंगांच्या रूपात प्रकट झाले होते.

दर महिन्याला शिवरात्र येणे

शिवरात्रीचा सण दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला येतो. तो दर महिन्याला साजरा केला जातो यालाच मासिक शिवरात्र असे म्हणतात. या व्रताला शिव चतुर्दशी असेही म्हणतात. अशावेळी मासिक शिवरात्रीचा उत्सव वर्षातून १२ वेळा साजरा केला जाणार आहे. तर महाशिवरात्री फक्त वर्षातून एकदाच साजरी केली जाते. म्हणूनच महाशिवरात्रीला शिवरात्रीपेक्षा जास्त महत्त्व आहे.

Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

रात्रीच्या वेळी केली जाते पूजा

मासिक शिवरात्री आणि महाशिवरात्रीला रात्री भगवान शिवाची पूजा केली जाते, कारण ते रात्री लिंगाच्या रूपात अवतार घेतात. या दोन्ही व्रतांमध्ये रात्रीच्या चारही तासांमध्ये शिवाची पूजा केली जाते. दुसऱ्या दिवशी उपवास सोडले जातात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शिवरात्र म्हणजे काय?

    Ans: प्रत्येक महिन्यात कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशीला येणारी तिथी ‘मासिक शिवरात्र’ म्हणून ओळखली जाते. या दिवशी शिवपूजा, उपवास आणि जप केल्यास पुण्य लाभते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: मासिक शिवरात्र आणि महाशिवरात्र यात मुख्य फरक काय?

    Ans: मासिक शिवरात्र दर महिन्याला येते, तर महाशिवरात्र वर्षातून एकदाच येते. महाशिवरात्रीला धार्मिक, पौराणिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व अधिक असल्याचे मानले जाते

  • Que: महाशिवरात्रीचे विशेष महत्त्व का आहे?

    Ans: पुराणानुसार, याच दिवशी भगवान शिव आणि पार्वती यांचा विवाह झाला. तसेच, शिवाने तांडव नृत्य केले, अशी मान्यता आहे.

Web Title: Maha shivaratri 2026 difference between shivaratri and mahashivaratra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संपत्तीचा मोह, ‘असं’ झालं मल्हाररावांचं गर्वहरण; श्री स्वामी समर्थांना चक्क मेण्यातून पळवून नेण्याचा झालेला प्रयत्न
1

संपत्तीचा मोह, ‘असं’ झालं मल्हाररावांचं गर्वहरण; श्री स्वामी समर्थांना चक्क मेण्यातून पळवून नेण्याचा झालेला प्रयत्न

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद
2

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
3

Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा
4

Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maha Shivaratri 2026: प्रत्येक महिन्यात येणारी शिवरात्र आणि महाशिवरात्र यात काय आहे फरक, जाणून घ्या

Maha Shivaratri 2026: प्रत्येक महिन्यात येणारी शिवरात्र आणि महाशिवरात्र यात काय आहे फरक, जाणून घ्या

Feb 05, 2026 | 03:40 PM
UPI Now Pay Later: NPCI चा नवा धमाका! आता आधी पेमेंट, नंतर परतफेड करा; UPI मध्ये ‘ही’ सुविधा सुरू 

UPI Now Pay Later: NPCI चा नवा धमाका! आता आधी पेमेंट, नंतर परतफेड करा; UPI मध्ये ‘ही’ सुविधा सुरू 

Feb 05, 2026 | 03:39 PM
Bigg Boss Marathi 6: ‘आई-बाबांची आठवण अन् डोळ्यात पाणी’, बिग बॉस मराठीच्या घरात भावुक झाला करण!

Bigg Boss Marathi 6: ‘आई-बाबांची आठवण अन् डोळ्यात पाणी’, बिग बॉस मराठीच्या घरात भावुक झाला करण!

Feb 05, 2026 | 03:37 PM
आईने तीन चिमुकल्यांची गळफास देऊन केली हत्या, नंतर स्वतः डिझेल पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

आईने तीन चिमुकल्यांची गळफास देऊन केली हत्या, नंतर स्वतः डिझेल पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

Feb 05, 2026 | 03:33 PM
Pixel 10A भारतात लवकरच होणार लाँच; तारीखही आली समोर

Pixel 10A भारतात लवकरच होणार लाँच; तारीखही आली समोर

Feb 05, 2026 | 03:26 PM
ZP Election 2026: निवडणुक प्रचारतोफा आज थंडावणार! ७ फेब्रुवारीला मतदान; ‘असे’ शोधा मतदार यादीत नाव

ZP Election 2026: निवडणुक प्रचारतोफा आज थंडावणार! ७ फेब्रुवारीला मतदान; ‘असे’ शोधा मतदार यादीत नाव

Feb 05, 2026 | 03:18 PM
Dharashiv News: करजखेडा ग्रामपंचायत महाघोटाळा; ग्रामपंचायतीत तब्बल ७ कोटींचा भ्रष्टाचार उघड

Dharashiv News: करजखेडा ग्रामपंचायत महाघोटाळा; ग्रामपंचायतीत तब्बल ७ कोटींचा भ्रष्टाचार उघड

Feb 05, 2026 | 03:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM