UPI Now Pay Later: NPCI चा नवा धमाका! आता आधी पेमेंट, नंतर परतफेड करा; UPI मध्ये 'ही' सुविधा सुरू 

NPCI ने UPI पेमेंट करणाऱ्या लाखो वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन फीचर सादर केले आहे. आता, तुमच्या बँक खात्यात पुरेशी शिल्लक नसली तरीही, तुमचे UPI पेमेंट कधीही अपयशी ठरणार नाही. याबद्दल सविस्तर वाचा या बातमीत..

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:39 PM
UPI Now Pay Later: NPCI चा नवा धमाका! आता आधी पेमेंट, नंतर परतफेड करा; UPI मध्ये 'ही' सुविधा सुरू

UPI Now Pay Later: NPCI चा नवा धमाका! आता आधी पेमेंट, नंतर परतफेड करा; UPI मध्ये 'ही' सुविधा सुरू  (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • UPI वापरकर्त्यांसाठी मोठी बातमी
  • UPI Now Pay Later फीचर सुरू
  • UPI पेमेंट कधीच फेल होणार नाही?
 

UPI Now Pay Later: नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने UPI पेमेंट करणाऱ्या लाखो वापरकर्त्यांसाठी एक रोमांचक फीचर सादर केले आहे. आता, ग्राहकांच्या बँक खात्यात पुरेशी शिल्लक नसली तरीही, UPI पेमेंट कधीही अपयशी ठरणार नाही. हे फीचर ‘UPI Now Pay Later’ म्हणून ओळखले जाईल. या फीचरचा फायदा घेऊन, वापरकर्ते ताबडतोब पेमेंट करू शकतील आणि बिल आल्यावर देखील परतफेड करू शकतील.

डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात NPCI चा पुढाकार महत्वाचा मानला जात आहे. कारण ती वापरकर्त्यांना आर्थिक सुलभता प्रदान करते. ही एक डिजिटल क्रेडिट सुविधा आहे ज्या अंतर्गत बँका त्यांच्या ग्राहकांना त्यांच्या प्रोफाइलवर आधारित पेमेंट क्रेडिट मर्यादा प्रदान करतात. जेव्हा वापरकर्त्यांना अचानक पेमेंट करण्याची आवश्यकता असेल परंतु खात्यात मर्यादित शिल्लक नसेल तेव्हा याचा वापर केला जाऊ शकतो.

वापरकर्ते बँका किंवा कर्जदाते प्रोफाइल आणि क्रेडिट स्कोअरवर आधारित २० ते ५० हजारांपर्यंतची निश्चित क्रेडिट मर्यादा सेट करतात. UPI वापरून पेमेंट करताना, वापरकर्ते त्यांच्या बँक खात्याऐवजी हा क्रेडिट लाइन पर्याय निवडू शकता, ज्यामुळे त्वरित पेमेंट करता येते. बिलिंगच्या शवेटी, वापरलेल्या रकमेसाठी एक बिल तयार केले जाते, जे मान्य केलेल्या अटी आणि शर्तींमध्ये परतफेड करणे आवश्यक आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी, अर्जदारांचे वय किमान १८ वर्षे आणि ते भारतीय नागरिक असले पाहिजेत. वापरकर्त्यांकडे त्यांच्या मोबाइल नंबरशी आधार आणि पॅन कार्ड लिंक केलेले असणे आणि सक्रिय UPI-सक्षम बँक खाते असणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाची आवश्यकता म्हणजे अर्जदाराचा CIBIL स्कोअर ७५० किंवा त्याहून अधिक असेल तरच बँका ही सुविधा देतील.

ही सुविधा पूर्णपणे डिजिटल आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही भौतिक कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. UPI स्वीकारले जाते तिथे ही पेमेंट पद्धत सहजपणे वापरली जाऊ शकते, ज्यामुळे ती खूप सुलभ होते. हे अल्पकालीन क्रेडिट म्हणून काम करते, ज्यामुळे अनपेक्षित खर्च व्यवस्थापित करणे खूप सोपे आणि सोयीस्कर होते. कमी बँक बॅलन्समुळे पेमेंट अपयशाचा सामना करणाऱ्यांसाठी हे वैशिष्ट्य वरदान आहे. वापरकर्त्यांना आता पेमेंटसाठी केवळ त्यांच्या बँक बॅलन्सवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही कारण त्यांच्याकडे क्रेडिट आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करत आहे आणि जीवन बदलत आहे.

ही डिजिटल प्रक्रिया अत्यंत जलद आहे आणि वापरकर्त्यांना ऑनबोर्डिंग दरम्यान कोणत्याही अडचणींना तोंड द्यावे लागणार नाही. कोणतेही धोका टाळण्यासाठी बँका ग्राहकांच्या संपूर्ण प्रोफाइलचा काळजीपूर्वक अभ्यास करतात आणि त्यांना ही क्रेडिट मर्यादा देतात. ७५० किंवा त्याहून अधिक CIBIL स्कोअर सुनिश्चित करतो की केवळ जबाबदार ग्राहकांनाच ही क्रेडिट लाईन दिली जाते. याद्वारे, बँका आणि ग्राहकांमध्ये एक पारदर्शक आणि सुरक्षित डिजिटल व्यवहार वातावरण पूर्णपणे तयार झाले आहे.

शिक्षण मंत्रालयानुसार, आता शालेय शुल्क UPI द्वारे जमा केले जाऊ शकते, जो एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या सात प्रमुख प्लॅटफॉर्ममध्ये ही नवीन क्रेडिट सुविधा महत्त्वाची भूमिका बजावेल. येत्या काही वर्षांत, बजेट आणि नवीन कर नियमांसह, हे वैशिष्ट्य भारतीय नागरिकांसाठी व्यवहार लक्षणीयरीत्या सोपे करेल.

Published On: Feb 05, 2026 | 03:39 PM

