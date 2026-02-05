Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Nashik Politics From Loyalists To Senior Leaders And Party Workers Everyone Is Unhappy So Who Exactly Is Happy In The Bjp

Nashik Politics: निष्ठावंतांपासून, ज्येष्ठ नेते, कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळेच नाराज; मग भाजपमध्ये आनंदी तरी कोण?

महापालिकेत सत्तेच्या सोपानावर विराजमान होण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने सर्वच पर्याय वापरले. महापालिकेतील सत्ता पुन्हा हस्तगत करण्यासाठी गिरीश महाजन यांनी ऐनवेळी आयारामांना पक्षात घेतले,

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:41 PM
Nashik Politics

Nashik Politics: निष्ठावंतांपासून, ज्येष्ठ नेते, कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळेच नाराज; मग भाजपमध्ये आनंदी तरी कोण?

Follow Us:
Follow Us:
  • शहर भाजपामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाद सुरू
  • पक्षप्रवेशामुळे तिघा आमदारांची नेत्यांवर नाराजी
  • महापालिकेत सत्तेच्या सोपानावर विराजमान होण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने सर्वच पर्याय वापरले
Nashik Politics: महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्यापासूनच शहर भाजपामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाद सुरू
झाले. या वादाने पक्षप्रवेशाच्यावेळी परिसीमा गाठली. परिणामी पक्षाच्या निष्ठावंतांनी तसेच विद्यमान आमदारांनीच भाजपा कार्यालयाबाहेर या पक्षप्रवेशाला जाहीर विरोध केला. आयारामांमुळे निष्ठावंतांनी नाराजी व्यक्त करून आम्ही फक्त सतरंज्या उचलायच्या का? असा सवाल उपस्थित करून मंत्री गिरीश महाजनांना घेरावही घातला होता.

ZP Election 2026 : निवडणुकीसाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज; कर्जत तालुक्यातील 220 मतदान केंद्रावर होणार मतदान

जुन्या, ज्येष्ठ आणि निष्ठावंतांना पक्षाच्या कोणत्याही निर्णयात विचारात घेतले जात नसल्याने वेळोवेळी ज्येष्ठांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आता महानगरअध्यक्ष सुनील केदार यांनी महापौर, उपमहापौर निवडीत आपल्याला विचारात घेतले नाही म्हणून राजीनामा दिला. त्यांनी तो २४ तासाच्या आत मागेही घेतला, हा भाग वेगळा. पण जर पक्षात तिन्ही आमदार, निष्ठावंत कार्यकर्ते, महानगर अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते हे सर्वच नाराज आहेत तर मग पक्षात आनंदी तरी कोण? असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

पक्षप्रवेशामुळे तिघा आमदारांची नेत्यांवर नाराजी

महापालिकेत सत्तेच्या सोपानावर विराजमान होण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने सर्वच पर्याय वापरले. महापालिकेतील सत्ता पुन्हा हस्तगत करण्यासाठी गिरीश महाजन यांनी ऐनवेळी आयारामांना पक्षात घेतले, मात्र या निर्णयाचा फटका विद्यमान लोकप्रतिनिधींना बसू शकतो. याचा वरिष्ठ पातळीवर विचारच झाला नाही. महाजनांनी नाशिक पश्चिम, नाशिक पूर्व, नाशिक मध्य या तिन्ही मतदारसंघातून विद्यमान आमदारांच्या विरोधात निवडणूक लढलेले आणि भाजपावर अत्यंत खालच्या शब्दांत टीका करणाऱ्यांना पक्षात सामावून घेतले. याला तिन्ही आमदारांनी आपापल्या परीने विरोधही केला होता. मात्र तरीही महाजनांनी आमदारांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून आपला अजेंडा राबवला, महापौर, उपमहापौर निवडीच्यावेळीसुद्धा महाजनानी जाहीर केलेली उमेदवारी अनेक नगरसेवकांना तसेच आमदारांना धक्का देणारी ठरली. मच्छिंद्र सानप यांच्या निवडीमुळे आमदार राहुल ढिकले यांना शह देण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा आहे. आ. फरांदे यांनी सुचविलेल्या नावांकडेसुद्धा महाजनांनी दुर्लक्ष केले.

Maharashtra Politics: शिवसेनेची ताकद वाढणार; माजी आमदारासह आख्खा पक्ष शिवसेनेत विलीन होणार

तक्रार तरी कुणाकडे करायची?

नाशिकची जबाबदारी घेतल्यानंतर गिरीश महाजन यांनी एककल्ली कारभार सुरू केल्याचा आरोप त्यांच्या पक्षातील लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिका-यांनी वेळोवेळी केला, याप्रश्नी पक्षाचे तिन्ही आमदार मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष यांना देखील भेटले होते. मात्र तरीही काही उपयोग झाला नाही, त्यामुळे आता तक्रार तरी करायची कुणाकडे? म्हणून तिन्ही आमदारांनी शांततेचा मार्ग स्वीकारला आणि जे जे होईल, ते ते पहावे या भूमिकेत ते पोहोचले, भाजपासाठी ज्यांनी ३५-४० वर्षे आपले जीवन खर्ची घातले त्यांनादेखील बाजूला सारण्यात आले. त्यामुळे तेही महाजनांवर नाराज आहेत. महानगरप्रमुखही आता विश्वासात घेतले जात नाही, म्हणून नाराज झाले अन् त्यांनी थेट आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

राज्यातील नेत्यांचे मंत्री महाजनांना पाठबळ

भाजपासारख्या शिस्तप्रिय आणि सुसंस्कारीत म्हणून ओळख मिरवणा-या पक्षात ज्येष्ठ नेते, निष्ठावंत कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, आमदार, महानगरअध्यक्ष है कुणीच महाजनांच्या कामकाजावर खूष नाहीत तर मग शहर भाजपात नक्की खुश तरी कोण आहे? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. जर कुणीच खूष नाही तर मग राज्य स्तरावरील नेत्यांना याची जाणीच नाही का? की तेथून मिळणाऱ्या पाठबळामुळेच महाजन आपलाच निर्णय या सर्वांवर थोपवत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे वेळेत मिळाली नाहीत तर महापालिकेत सत्ता एकहाती असली तरी महापौरांना काम करणे कठीण होणार आहे.

Web Title: Nashik politics from loyalists to senior leaders and party workers everyone is unhappy so who exactly is happy in the bjp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 03:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karjat News: इथे माणुसकी जिंकली! मुस्लिम बालकावरील उपचारासाठी हिंदू तरुणाचा पुढाकार…
1

Karjat News: इथे माणुसकी जिंकली! मुस्लिम बालकावरील उपचारासाठी हिंदू तरुणाचा पुढाकार…

Maharashtra Politics: शिवसेनेची ताकद वाढणार; माजी आमदारासह आख्खा पक्ष शिवसेनेत विलीन होणार
2

Maharashtra Politics: शिवसेनेची ताकद वाढणार; माजी आमदारासह आख्खा पक्ष शिवसेनेत विलीन होणार

BMC Mayoral Election: मुंबई उपमहापौरपदासाठी मोठी फिल्डिंग:शिंदे गटाकडून दोन महिला नेत्या मैदानात
3

BMC Mayoral Election: मुंबई उपमहापौरपदासाठी मोठी फिल्डिंग:शिंदे गटाकडून दोन महिला नेत्या मैदानात

मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र
4

मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Matheran News : घोड्यांबाबत हरित लवाद संघटनेचा आक्षेप; सुनावणीसाठी आठवड्याचा कालावधी

Matheran News : घोड्यांबाबत हरित लवाद संघटनेचा आक्षेप; सुनावणीसाठी आठवड्याचा कालावधी

Feb 05, 2026 | 04:27 PM
Naigaon 1000 CR Land Scam: १,००० कोटींचा जमीन घोटाळा उघड: दिग्गज बांधकाम व्यावसायिकांसह महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

Naigaon 1000 CR Land Scam: १,००० कोटींचा जमीन घोटाळा उघड: दिग्गज बांधकाम व्यावसायिकांसह महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

Feb 05, 2026 | 04:27 PM
Jio BlackRock Partnership: भारताच्या म्युच्युअल फंड क्षेत्रात खळबळ! अंबानी–फिंक यांच्या भागीदारीला सेबीची मान्यता 

Jio BlackRock Partnership: भारताच्या म्युच्युअल फंड क्षेत्रात खळबळ! अंबानी–फिंक यांच्या भागीदारीला सेबीची मान्यता 

Feb 05, 2026 | 04:18 PM
Maharashtra Politics : सुनेत्रा काकीच पक्षाच्या प्रमुख राहतील! पवार कुटुंबियांच्या एकत्रित भेटीनंतर रोहित पवारांचे सूचक विधान

Maharashtra Politics : सुनेत्रा काकीच पक्षाच्या प्रमुख राहतील! पवार कुटुंबियांच्या एकत्रित भेटीनंतर रोहित पवारांचे सूचक विधान

Feb 05, 2026 | 04:06 PM
Bangladesh Elections : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात मोठी राजकीय उलथा-पालथ; युनूस सरकारमधील मंत्री देश सोडण्याच्या तयारीत?

Bangladesh Elections : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात मोठी राजकीय उलथा-पालथ; युनूस सरकारमधील मंत्री देश सोडण्याच्या तयारीत?

Feb 05, 2026 | 04:03 PM
Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु

Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु

Feb 05, 2026 | 03:59 PM
Maharashtra ZP Election 2026: झेडीपी,पंचायत समिती निवडणुकी निमित्त पनवेलमध्ये शहरातील वाहतुकीत बदल

Maharashtra ZP Election 2026: झेडीपी,पंचायत समिती निवडणुकी निमित्त पनवेलमध्ये शहरातील वाहतुकीत बदल

Feb 05, 2026 | 03:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Feb 05, 2026 | 03:46 PM
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM